Balaji-Divij pair enters Challenger semifinals

The results

$115,000 WTA, Montevideo, Uruguay: Doubles (pre-quarterfinals): Anna Siskova (Cze) & Valeriya Strakhova (Ukr) bt Dasha Ivanova (USA) & Riya Bhatia 6-2, 4-6, [14-12].

$52,080 Challenger, Champaign, USA: Doubles (pre-quarterfinals): Aleksandar Kovacevic (USA) & Aleksandar Vukic (Aus) bt Tung-Lin Wu (Tpe) & Arjun Kadhe 7-5, 7-5.

€44,820 Challenger, Helsinki, Finland: Singles (first round): Ramkumar Ramanathan bt Otto Virtanen (Fin) 4-6, 6-4, 6-3.

Doubles: Quarterfinals: Sriram Balaji & Divij Sharan bt Denis Istomin (Uzb) & Courtney John Lock (Zim) 7-5, 6-2; Pre-quarterfinals: Alexander Erler & Lucas Miedler (Aut) bt Sergio Martos Gomes (Esp) & Ramkumar Ramanathan 7-5, 6-3; Balaji & Divij bt Viktor Durasovic (Nor) & Patrik NIklas-Salminen (Fin) 6-2, 6-4.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Doubles (pre-quarterfinals): Emma Van Poppel (Ned) & Bhuvana Kalva bt Aline Thommen (Sui) & Jennifer Luikham 7-6(6), 6-4.