South Africa vs Afghanistan Dream 11 prediction, ICC World Cup 2023: SA v AFG predicted XI, fantasy team, squads

Afghanistan will have a long shot to book a spot in the semifinals when it takes on South Africa at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on Friday.

Here’s the predicted playing 11:

South Africa: Quinton de Kock (wk), Temba Bavuma (c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Tabraiz Shamsi, Kagiso Rabada, Gerald Coetzee

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Ikram Alikhil (wk), Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Naveen-ul-Haq

South Africa vs Afghanistan fantasy picks Wicketkeepers: Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz Batters: Rassie van der Dussen, Hashmatullah Shahidi, Ibrahim Zadran All-rounders: Aiden Markram, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen Bowlers: Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Rashid Khan Composition: SA 6:5 AFG | Credits left: 5.5

Squads

South Africa: Quinton de Kock(w), Temba Bavuma(c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Gerald Coetzee, Andile Phehlukwayo, Reeza Hendricks, Lizaad Williams

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi(c), Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Ikram Alikhil(w), Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi, Riaz Hassan, Abdul Rahman, Najibullah Zadran