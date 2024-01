Ranji Trophy 2023/24, Match 2 Day 3 scores: Kerala in control despite Parag century, loss of play in Tripura vs Tamil Nadu

Here are the cumulative scores from Day three of the Ranji Trophy fixtures across the country.

Elite: Group-A: At Rajkot: Saurashtra 145 & 220 in 78.3 overs (Cheteshwar Pujara 43, Arpit Vasavada 45, Parth Bhut 47, Nishant Sindhu 5/83) lost to Haryana 200 & 168/6 in 59.1 overs (Vedant Bhardwaj 45, Ashok Menaria 58 n.o., Dharmendrasinh Jadeja 4/58); Points: Haryana 6 (7), Saurashtra 0 (3).

At Pune: Jharkhand 403 vs. Maharashtra 543/4 in 132 overs (Pavan Shah 136, Naushad Shaikh 73, Kedar Jadhav 182, Ankit Bawne 114 batting).

At Delhi: Services 466/4 decl. in 161.2 overs (Nitin Tanwar 61, Ravi Chauhan 107, Anshul Gupta 149, Rajat Paliwal 108 n.o.) vs. Rajasthan 131/9 in 59 overs.

Group-B: At Mumbai: Mumbai 395 vs. Andhra 184 in 72 overs (Prasanth Kumar 73, Shams Mulani 6/65) & 164/5 in 51 overs (Hanuma Vihari 46, Shaik Rasheed 52 batting).

At Patna: Bihar 108 & 144/3 in 40 overs (Sharman Nigrodh 60, Babul Kumar 52) vs. Chhattisgarh 329/2 decl. in 83 overs (Rishabh Tiwari 138, Ashutosh Singh 134 n.o.).

At Kanpur: Uttar Pradesh 60 & 178/4 in 52 overs (Samarth Singh 54, Aryan Juyal 42, Nitish Rana 47 batting) vs. Bengal 188.

At Guwahati: Kerala 419 vs. Assam 231/7 in 62 overs (Riyan Parag 116, Basil Thampi 4/69).

Group-C: At Mullanpur: Railways 345 in 104.1 overs (Pratham Singh 60, Mohammad Saif 50, Upendra Yadav 58, Sahab Yuvraj Singh 70, Siddarth Kaul 4/81) vs. Punjab 93/6 in 29 overs (Himanshu Sangwan 4/24).

At Agartala: Tamil Nadu 122/2 in 41 overs (Baba Indrajith 47 batting, Vijay Shankar 50 batting) vs. Tripura; No play due to bad light.

At Porvorim: Goa 618/7 decl. vs. Chandigarh 348/5 in 108 overs (Arslan Khan 84, Kunal Mahajan 109 batting, Raj Bawa 64 batting).

At Ahmedabad: Gujarat 264 & 171/7 in 68 overs (Manan Hingrajia 56) vs. Karnataka 374 in 106.2 overs (Ravikumar Samarth 60, Mayank Agarwal 109, Devdutt Padikkal 42, Manish Pandey 88).

Group-D: At Indore: Odisha 498 in 170.2 overs (Subhranshu Senapati 277, Rajesh Dhuper 51, Harshit Rathod 60 n.o.) vs. Madhya Pradesh 246/6 in 80.3 overs (Harsh Gawli 137 batting, Saransh Jain 40).

At Dharamsala: Uttarakhand 238 & 227 in 71.5 overs (Aditya Tare 79, Abhishek Kumar 5/43) vs. Himachal Pradesh 271 & 39/6 in 12.1 overs (Deepak Dhapola 5/16).

At Vadodara: Baroda 218 & 154 in 48.5 overs (Sagar Udeshi 6/70) bt Puducherry 155 & 119 in 35.1 overs (Bhargav Bhatt 6/46, Mahesh Pithiya 4/49); Baroda 6 (12), Puducherry 0 (6).

At Jammu: Delhi 3 for no loss in 3 overs vs. Jammu & Kashmir.

Plate: At Anand: Sikkim 544/7 decl. bt Arunachal Pradesh 98 & 158 in 41.5 overs (Techi Doria 60, Palzor Tamang 5/42); Sikkim 7 (13), Arunachal 0 (0).

At Nadiad: Nagaland 211 & 347/4 in 108 overs (Joshua Ozukum 70, Sedezhalie Rupero 143 batting, R.S. Jaganath Sinivas 86) vs. Mizoram 356.