Tokyo Olympics Day 15: Complete list of medallists

Uganda's Joshua Cheptegei, world record holder in 5,000m, won the gold medal in the event a week after clinching silver in the 10,000m event in Tokyo.

Complete list of medallists on Day 15



ATHLETICS



Men's 50km Race Walk

GOLD: Dawid Tomala (POL)

SILVER: Jonathan Hilbert (GER)

BRONZE: Evan Dunfee (CAN)



Women's 20km Race Walk

GOLD: Antonella Palmisano (ITA)

SILVER: Sandra Lorena Arenas (COL)

BRONZE: Liu Hong (CHN)



Men's 5000m

GOLD: Joshua Cheptegei (UGA)

SILVER: Mohammed Ahmed (CAN)

BRONZE: Paul Chelimo (USA)



Women's 400m

GOLD: Shaunae Miller-Uibo (BAH)

SILVER: Marileidy Paulino (DOM)

BRONZE: Allyson Felix (USA)



Women's 1500m

GOLD: Faith Kipyegon (KEN)

SILVER: Laura Muir (GBR)

BRONZE: Sifan Hassan (NED)



Women's Javelin Throw

GOLD: Liu Shiying (CHN)

SILVER: Maria Andrejczyk (POL)

BRONZE: Kelsey-Lee Barber (AUS)



Women's 4x100m Relay

GOLD: Jamaica

SILVER: United States of America

BRONZE: Great Britain



Men's 4x100m Relay

GOLD: Italy

SILVER: Great Britain

BRONZE: Canada



BEACH VOLLEYBALL



Women's Event

GOLD: April Ross & Alix Klineman (USA)

SILVER: Mariafe Artacho del Solar & Taliqua Clancy (AUS)

BRONZE: Anouk Verge-Depre & Joana Heidrich (SUI)



BOXING



Men's Lightweight (57-63kg)

BRONZE: Hovhannes Bachkov (ARM)

BRONZE: Harry Garside (AUS)



Women's middleweight (69-75kg)

BRONZE: Nouchka Fontijn (NED)

BRONZE: Zenfira Magomedalieva (ROC)



Men's Heavyweight (81-91kg)

GOLD: Julio la Cruz (CUB)

SILVER: Muslim Gadzhimagomedov (ROC)



CYCLING TRACK



Women's Madison

GOLD: Great Britain

SILVER: Denmark

BRONZE: Russian Olympic Committee



Men's Sprint

GOLD: Harrie Lavreysen (NED)

SILVER: Jeffrey Hoogland (NED)

BRONZE: Jack Carlin (GBR)



FOOTBALL



Women's Event

GOLD: Canada

SILVER: Sweden



Men's Event

BRONZE: Mexico



HOCKEY



Women's Event

GOLD: Netherlands

SILVER: Argentina

BRONZE: Great Britain



KARATE



Men's Kata

GOLD: Ryo Kiyuna (JPN)

SILVER: Damian Quintero (ESP)

BRONZE: Ali Sofuoglu (TUR)

BRONZE: Ariel Torres Gutierrez (USA)



Women's Kumite - 61kg

GOLD: Jovana Prekovic (SRB)

SILVER: Yin Xiaoyan (CHN)

BRONZE: Giana Lotfy (EGY)

BRONZE: Merve Coban (TUR)



Men's Kumite - 75kg

GOLD: Luigi Busa (ITA)

SILVER: Rafael Aghayev (AZE)

BRONZE: Karoly Gabor Harspataki (HUN)

BRONZE: Stanislav Horuna (UKR)



MODERN PENTATHLON



Women's Individual

GOLD: Kate French (GBR)

SILVER: Laura Asadauskaite (LTU)

BRONZE: Sarolta Kovacs (HUN)



SPORT CLIMBING



Women's Combined

GOLD: Janja Garnbret (SLO)

SILVER: Miho Nonaka (JPN)

BRONZE: Akiyo Noguchi (JPN)



TABLE TENNIS



Men's Team

GOLD: People's Republic of China

SILVER: Germany

BRONZE: Japan



WRESTLING



Men's Freestyle 74kg

GOLD: Zaurbek Sidakov (ROC)

SILVER: Mahamedkhabib Kadzimahamedau (BLR)

BRONZE: Bekzod Abdurakhmonov (UZB)

BRONZE: Kyle Douglas Dake (USA)



Men's Freestyle 125kg

GOLD: Gable Dan Steveson (USA)

SILVER: Geno Petriashvili (GEO)

BRONZE: Taha Akgul (TUR)

BRONZE: Amir Hossein Zare (IRI)



Women's Freestyle 53kg

GOLD: Mayu Mukaida (JPN)

SILVER: Pang Qianyu (CHN)

BRONZE: Vanesa Kaladzinskaya (BLR)

BRONZE: Bolortuya Bat Ochir (MGL)