Australian Open 2024, Day 1 Order of Play: Djokovic, Sabalenka in action on opening day

Defending champions Novak Djokovic and Aryna Sabalenka will be in action in the first round of the Australian Open 2024 at Melbourne Park in Melbourne on Sunday.

Top seeded Djokovic will start his campaign against Croatia’s Dino Prizmic, while Sabalenka will face Germany’s Ella Seidel in the opening round.

Here’s the full list of fixtures for day one of Australian Open 2024:

ROD LAVER ARENA

Day session - From 6:30am IST

Men’s Singles, First Round: Jannik Sinner [4] v Botic van de Zandschulp

Women’s Singles, First Round: Maria Sakkari [8] v Nao Hibino

Night session - From 1:30pm IST

Men’s Singles, First Round: Novak Djokovic [1] v Dino Prizmic

Women’s Singles, First Round: Ella Seidel v Aryna Sabalenka [2]

MARGARET COURT ARENA

Day session - From 6:30am IST

Women’s Singles, First Round: Mai Hontama v Barbora Krejcikova [9]

Men’s Singles, First Round: Thiago Seyboth Wild v Andrey Rublev [5]

Night session - From 1:30pm IST

Women’s Singles, First Round: Magda Linette [20] v Caroline Wozniacki

Men’s Singles, First Round: Frances Tiafoe [17] v Borna Coric

JOHN CAIN ARENA

Day session - From 5:30am IST

Women’s Singles, First Round: Leylah Fernandez [32] v Sara Bejlek

Men’s Singles, First Round: Dane Sweeny v Francisco Cerundolo [22]

Night session - From 10:30am IST

Men’s Singles, First Round: T. Fritz [12] vs F. Cerundolo

KIA ARENA

Day session - From 5:30am IST

Men’s Singles, First Round: M. Arnaldi vs A. Walton WC

Women’s Singles, First Round: A. Cornet WC vs M. Timofeeva Q

Women’s Singles, First Round: L. Samsonova [13] vs A. Anisimova

Day session - Not before 11:30am IST

Men’s Singles, First Round: D. Galan vs J. Kubler WC

1573 ARENA

Day session - From 5:30am IST

Women’s Singles, First Round: L. Tsurenko [28] vs L. Bronzetti

Men’s Singles, First Round: F. Marozsan vs M. Cilic

Men’s Singles, First Round: J. Wolf vs S. Baez [26]

COURT 3

Day session - From 5:30am IST

Men’s Singles, First Round: A. Shevchenko vs J. Munar

Women’s Singles, First Round: A. Parks vs D. Snigur Q

Day session - Not before 10:00am IST

Men’s Singles, First Round: C. O’Connell vs C. Garin

COURT 6

Day session - From 5:30am IST

Women’s Singles, First Round: K. Rakhimova vs E. Bektas

Men’s Singles, First Round: P. Kotov vs A. Rinderknech

Women’s Singles, First Round: S. Sorribes Tormo vs A. Korneeva Q

COURT 7

Day session - From 7:30am IST

Women’s Singles, First Round: Z. Bai vs E. Avanesyan

Women’s Singles, First Round: D. Parry vs X. Wang 30

Men’s Singles, First Round: Q. Halys vs L. Harris Q

COURT 13

Day session - From 7:30am IST

Women’s Singles, First Round: T. Korpatsch vs J. Burrage

Men’s Singles, First Round: T. Machac vs S. Mochizuki LL

Women’s Singles, First Round: C. Dolehide vs L. Jeanjean Q

COURT 17

Day session - From 8:30am IST

Women’s Singles, First Round: A. Bogdan vs B. Fruhvirtova Q

Men’s Singles, First Round: J. de Jong Q vs P. Cachin