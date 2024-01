Scores at the end of Day 2

Elite: Group-A: At Rajkot: Saurashtra 145 & 148/6 in 54 overs (Cheteshwar Pujara 43, Arpit Vasavada 45) vs. Haryana 200 in 67 overs (Ankit Kumar 74, Himanshu Rana 70, Yuvrajsinh Dodiya 4/55).

At Pune: Jharkhand 403 in 126.2 overs (Kumar Suraj 83, Virat Singh 108, Shahbaz Nadeem 41, Hitesh Walunj 6/91) vs. Maharashtra 149/1 in 42 overs (Pavan Shah 64 batting, Naushad Shaikh 63 batting).

At Delhi: Services 424/3 in 154 overs (Nitin Tanwar 61, Ravi Chauhan 107, Anshul Gupta 128 batting, Rajat Paliwal 87 batting) vs. Rajasthan.

At Ahmedabad: Manipur 75 & 65 in 32 overs (Aditya Sarwate 5/10) vs. Vidarbha 230 in 80.3 overs (Aditya Sarwate 69, L. Kishan Singha 4/68).

Group-B: At Mumbai: Mumbai 395 in 137.2 overs (Bhupen Lalwani 61, Suved Parkar 41, Shreyas Iyer 48, Tanush Kotian 54, Mohit Avasthi 53, Nitish Kumar Reddy 5/64) vs. Andhra 98/3 in 37 overs (Prasanth Kumar 59 batting).

At Patna: Bihar 108 vs. Chhattisgarh 211/1 in 66 overs (Rishabh Tiwari 98 batting, Ashutosh Singh 81 batting).

At Kanpur: Uttar Pradesh 60 & 46 for no loss in 18 overs vs. Bengal 188 in 58.2 overs (Sayan Ghosh 41, Mohammed Kaif 45 n.o., Bhuvneshwar Kumar 8/41).

At Guwahati: Kerala 419 in 113.4 overs (Rohan Kunnummal 83, Krishna Prasad 80, Rohan Prem 50, Sachin Baby 131) vs. Assam 14/2 in 5 overs.

Group-C: At Mullanpur: Railways 343/9 in 102 overs (Pratham Singh 60, Mohammad Saif 50, Upendra Yadav 58, Sahab Yuvraj Singh 68 batting, Siddarth Kaul 4/80) vs. Punjab.

At Agartala: Tamil Nadu 122/2 in 41 overs (Baba Indrajith 47 batting, Vijay Shankar 50 batting) vs. Tripura.

At Porvorim: Goa 618/7 decl. in 160 overs (Ishaan Gadekar 45, Suyash Prabhudessai 197, Krishnamurthy Siddharth 77, Rahul Tripathi 40, Darshan Misal 46, Deepraj Gaonkar 115 n.o., Arjun Tendulkar 70) vs. Chandigarh 73/1 in 18 overs (Arslan Khan 41 batting).

At Ahmedabad: Gujarat 264 vs. Karnataka 328/5 in 90 overs (Ravikumar Samarth 60, Mayank Agarwal 109, Devdutt Padikkal 42, Manish Pandey 56 batting).

Group-D: At Indore: Odisha 493/8 in 169 overs (Subhranshu Senapati 277 batting, Rajesh Dhuper 51, Harshit Rathod 60 batting) vs. Madhya Pradesh.

At Dharamsala: Uttarakhand 238 in 79.3 overs (Aditya Tare 100) & 28/1 in 8 overs vs. Himachal Pradesh 271 in 64 overs (Prashant Chopra 46, Sumeet Verma 95, Deepak Dhapola 4/53).

At Vadodara: Baroda 218 & 128/7 in 46 overs (Sagar Udeshi 4/52) vs. Puducherry 155 in 59.5 overs (Akash Kargave 45, Bhargav Bhatt 5/49).

At Jammu: Delhi 0 for no loss in 1 over vs. Jammu & Kashmir.

Plate: At Shillong: Meghalaya 111 & 154 in 36.1 overs (Kishan Lyngdoh 47, Jaskirat Singh Sachdeva 53) lost to Hyderabad 346/7 decl. in 80 overs (Rohit Rayudu 124 n.o., Chandan Sahani 52, Chama Milind 50 n.o.); Points: Hyderabad 7 (14), Meghalaya 0 (7).

At Anand: Sikkim 544/7 decl. in 135 overs (Pankaj Rawat 58, Nilesh Lamichaney 103, Palzor Tamang 86, Saurav Prasad 119, Ankur Malik 100 n.o.) vs. Arunachal Pradesh 98 in 43.4 overs (Ayush Awasthi 48, Ankur Malik 5/27).

At Nadiad: Nagaland 211 & 48/1 in 18 overs vs. Mizoram 356 in 72.2 overs (Agni Chopra 164, Mohit Jangra 113 n.o.).