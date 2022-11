England vs Sri Lanka Dream11 Prediction, T20 World Cup: ENG vs SL playing XI, fantasy captaincy picks, squads

England and Sri Lanka will lock horns in a T20 World Cup match Super 12 Group 1 match in Sydney on Saturday.

Jos Buttler’s men will enter the contest as favourites, as England enjoys a favourable 9-4 head-to-head record against Sri Lanka in T20Is. At the T20 World Cup, England has beaten Sri Lanka four times and lost only once.

ENGLAND PREDICTED XI: Jos Buttler (c) (wk), Alex Hales, Moeen Ali, Liam Livingstone, Harry Brook, Ben Stokes, Dawid Malan, Sam Curran, Chris Woakes, Adil Rashid, Mark Wood.

SRI LANKA PREDICTED XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (wk), Wanindu Hasaranga, Pramod Madushan, Maheesh Theekshana, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara.

THE SQUADS England: Jos Buttler (c), Moeen Ali, Harry Brook, Sam Curran, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Phil Salt, Ben Stokes, Tymal Mills, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood, Alex Hales. Standby Players: Liam Dawson, Richard Gleeson. Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Jeffrey Vandersay, Chamika Karunaratne, Kasun Rajitha, Ashen Bandara, Lahiru Kumara, Binura Fernando, Pramod Madushan. Standby Players: Praveen Jayawickrema, Dinesh Chandimal, Nuwanidu Fernando.