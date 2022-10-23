Where is the Sri Lanka v Ireland T20 World Cup match happening?
The India v Pakistan T20 World Cup match will be played at the Bellerive Oval in Hobart.
What time is the toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match?
The toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match is at 9:00 AM IST.
What time does the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match start?
The Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match starts at 9.30 AM IST
Which channel will show the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday?
The Sri Lanka vs Ireland match will be televised on Star Sports Network
Where can I watch Live Streaming of Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday?
The Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match will be live-streamed on Disney+ Hotstar.
Sri Lanka Predicted Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (WK), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (C), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara
Ireland Predicted Playing XI: Paul Stirling, Andy Balbirnie (C), Lorcan Tucker (WK), Harry Trector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little
Squads:
Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Pramod Madushan, Ashen Bandara, Kasun Rajitha, Jeffrey Vandersay
Ireland Squad: Paul Stirling, Andrew Balbirnie(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little, Graham Hume, Fionn Hand, Conor Olphert, Stephen Doheny