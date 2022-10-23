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Sri Lanka vs Ireland Live Streaming Info, T20 World Cup 2022: When and Where to Watch SL vs IRE Match Online, TV

SL vs IRE Live Streaming Info: Get the Live Telecast Details, When and Where to Watch Details as Sri Lanka takes on Ireland in the Super 12 match on Sunday.

Team Sportstar
23 October, 2022 06:01 IST
23 October, 2022 06:01 IST
Sri Lanka will take on Ireland in the Super 12 Group A match on Sunday.

Sri Lanka will take on Ireland in the Super 12 Group A match on Sunday. | Photo Credit: AFP

SL vs IRE Live Streaming Info: Get the Live Telecast Details, When and Where to Watch Details as Sri Lanka takes on Ireland in the Super 12 match on Sunday.

Where is the Sri Lanka v Ireland T20 World Cup match happening?

The India v Pakistan T20 World Cup match will be played at the Bellerive Oval in Hobart.

What time is the toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match?

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The toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match is at 9:00 AM IST.

What time does the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match start?

The Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match starts at 9.30 AM IST

Which channel will show the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday?

The Sri Lanka vs Ireland match will be televised on Star Sports Network 

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Where can I watch Live Streaming of Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday? 

The Sri Lanka vs Ireland  T20 World Cup match will be live-streamed on Disney+ Hotstar.

Sri Lanka Predicted Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (WK), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (C), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara 

Ireland Predicted Playing XI: Paul Stirling, Andy Balbirnie (C), Lorcan Tucker (WK), Harry Trector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little

Squads:

Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Pramod Madushan, Ashen Bandara, Kasun Rajitha, Jeffrey Vandersay

Ireland Squad: Paul Stirling, Andrew Balbirnie(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little, Graham Hume, Fionn Hand, Conor Olphert, Stephen Doheny

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