UEFA Euro 2020 Denmark vs Belgium LIVE: Poulsen strike hands Denmark early lead against Belgium

Welcome to Sportstar's live coverage of the Group B Euro 2020 game between Denmark and Belgium being played at the Parken Stadium in Copenhagen.

TEAM NEWS

Denmark XI: Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Simon Kjaer (captain), Jannik Vestergaard, Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Daniel Wass, Thomas Delaney; Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard Belgium XI: Thibaut Courtois; Jason Denayer, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen (captain), Thomas Meunier; Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Thorgan Hazard; Yannick Carrasco, Dries Mertens, Romelu Lukaku



FULL SQUADS

DENMARK

Goalkeepers: Jonas Lossl, Frederik Ronnow, Kasper Schmeichel; Defenders: Joachim Andersen, Nicolai Boilesen, Andreas Christensen, Mathias Jorgensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Jens Stryger Larsen, Jannik Vestergaard; Midfielders: Anders Christiansen, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Robert Skov, Daniel Wass; Forwards: Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Jonas Wind

BELGIUM

Goalkeepers: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels; Defenders: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Timothy Castagne, Jason Denayer, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen; Midfielders: Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel; Forwards: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Leandro Trossard