Paris Paralympics 2024: Full list of world records broken

The 17th edition of the Paralympic Games was held in Paris from August 28 to September 8.

In the 11 days of the quadrennial event in the French capital, close to 100 new world records across archery, athletics, swimming, track cycling, rowing and powerlifting were set.

Following is the list of world records (WR) broken at the 2024 Summer Paralympic Games:-

Para Archery

Women’s Individual - W1 - 72 Arrow Ranking Round

New WR: Sarka Pultar Musilova (CZE) - 659 points

Old WR: Jessica Stretton (GBR) - 657 points (Beijing, 2017)

Women’s Individual Compound - Open - 72 Arrow Ranking Round

New WR: Oznur Cure Girdi (TUR) - 704 points

Old WR: Phoebe Paterson Pine (GBR) - 698 points (Oxfordshire, 2024)

Mixed Team Compound - Open - 144 Arrow Ranking Round

New WR: Sheetal Devi & Rakesh Kumar (IND) - 1399 points

Old WR: Sarita & Rakesh Kumar (IND) - 1398 points (Pilsen, 2023)

PARA ATHLETICS

Men’s 100m - T38

New WR: Jaydin Blackwell (USA) - 10.64s

Old WR: Jaydin Blackwell (USA) - 10.72s (Miramar, 2024)

Men’s 200m - T44

New WR: Mpumelelo Mhlongo (RSA) - 22.62s

Old WR: Mpumelelo Mhlongo (RSA) - 22.81s (Tokyo, 2021)

Men’s 400m - T36

New WR: James Turner (AUS) - 51.54s

Old WR: James Turner (AUS) - 51.71s (Dubai, 2019)

Men’s 400m - T38

Equalled WR: Jaydin Blackwell (USA) - 48.49s

Old WR: Jaydin Blackwell (USA) - 48.49s (Paris, 2023)

Men’s 400m - T46/47

New WR: Aymane El Haddaoui (MAR) - 46.65s

Old WR: Aymane El Haddaoui (MAR) - 46.67s (Paris, 2024)

Men’s 1500m - T11

New WR: Yeltsin Jacques (BRA) - 3:55.82s

Old WR: Yeltsin Jacques (BRA) - 3:57.60s (Tokyo, 2021)

Men’s 1500m - T13

New WR: Yassine Ouhdadi El Ataby (ESP) - 3:46.20s

Old WR: Abdellatif Baka (Algeria) - 3:48.29s (Rio de Janeiro, 2016)

Men’s 1500m - T20

New WR: Ben Sandilands (GBR) - 3:45.40s

Old WR: Michael Brannigan (USA) - 3:45.50s (New York, 2017)

Men’s 5000m - T11

New WR: Julio Cesar Agripino Dos Santos (BRA) - 14:48.85s

Old WR: Yeltsin Jacques (BRA) - 14:53.97s (Kobe, 2024)

Men’s Long Jump - T11

New WR: Di Dongdong (CHN) - 6.85m

Old WR: Lex Gillette (USA) - 6.73m (Mesa, 2014)

Men’s Long Jump - T44

New WR: Mpumelelo Mhlongo (RSA) - 7.12m

Old WR: Mpumelelo Mhlongo (RSA) - 7.07m (Dubai, 2019)

Men’s Long Jump - T63

New WR: Joel de Jong (NED) - 7.68m

Old WR: Joel de Jong (NED) - 7.67m (Leverkusen, 2024)

Men’s Shot Put - F20

New WR: Oleksandr Yarovyi (UKR) - 17.61m

Old WR: Maksym Koval (UKR) - 17.57m (Paris, 2023)

Men’s Shot Put - F33

New WR: Cai Bingchen (CHN) - 12.77m

Old WR: Evgenii Malykh (RUS) - 12.36m

Men’s Shot Put - F36

New WR: Vladimir Sviridov (NPA) - 17.18m

Old WR: Yassine Guenichi (TUN) - 16.86m (Paris, 2023)

Men’s Shot Put - F53

New WR: Giga Ochkhikidze (GEO) - 9.66m

Old WR: Abdelillah Gani (MAR) - 8.84m (Marrakech, 2024)

Men’s Discus Throw - F52

New WR: Rigivan Ganeshamoorthy (ITA) - 27.06m

Old WR: Andre Rocha (BRA) - 23.80m (London, 2017)

Men’s Javelin Throw - F13

New WR: Daniel Pembroke (GBR) - 74.49m

Old WR: Aleksandr Svechnikov (UZB) - 71.01m (London, 2017)

Men’s Javelin Throw - F34

New WR: Saeid Afrooz (IRI) - 41.16m

Old WR: Saeid Afrooz (IRI) - 40.27m (Paris, 2023)

Men’s Javelin Throw - F38

New WR: Jose Gregorio Lemos Rivas (COL) - 63.81m

Old WR: Jose Gregorio Lemos Rivas (COL) - 61.76m (Santiago, 2023)

Men’s Javelin Throw - F44

New WR: Dulan Kodithuwakku (SRI) - 67.03m

Old WR: Dulan Kodithuwakku (SRI) - 66.49m (Kobe, 2024)

Women’s 100m - T11

New WR: Jerusa Geber dos Santos (BRA) - 11.80s

Old WR: Jerusa Geber dos Santos (BRA) - 11.83s (Sao Paulo, 2023)

Women’s 100m - T13

New WR: Lamiya Valiyeva (AZE) - 11.76s

Old WR: Leilia Adzhametova (UKR) - 11.79s (Rio de Janeiro, 2016)

Women’s 100m - T38

New WR: Karen Tatiana Palomeque Moreno (COL) - 12.26s

Old WR: Sophie Hahn (GBR) - 12.38s (Tokyo, 2021)

Women’s 100m - T42

New WR: Karisma Evi Tiarani (INA) - 14.34s

Old WR: Karisma Evi Tiarani (INA) - 14.37s (Hangzhou, 2023)

Women’s 400m - T13

New WR: Rayane Soares da Silva (BRA) - 53.55s

Old WR: Marla Runyan (USA) - 54.46s (Los Angeles, 1995)

Women’s 400m - T20

New WR: Aysel Onder (TUR) - 54.96s

Old WR: Deepthi Jeevanji (IND) - 55.07s (Kobe, 2024)

Women’s 400m - T38

New WR: Karen Tatiana Palomeque Moreno (COL) - 58.67s

Old WR: Karen Tatiana Palomeque Moreno (COL) - 59.40s (Kobe, 2024)

Women’s 1500m - T11

New WR: Yayesh Gate Tesfaw (ETH) - 4:27.68s

Old WR: Yayesh Gate Tesfaw (ETH) - 4:31.77s (Kobe, 2024)

Women’s Marathon - T12

New WR: Fatima Ezzahra El Idrissi (MAR) - 2:48:36s

Old WR: Misato Michishita (JPN) - 2:54:13s (Hofu City, 2020)

Women’s Long Jump - T61

New WR: Vanessa Low (AUS) - 5.45m

Old WR: Vanessa Low (AUS) - 5.33m (Canberra, 2024)

Women’s Shot Put - F20

New WR: Sabrina Fortune (GBR) - 15.12m

Old WR: Sabrina Fortune (GBR) - 14.83m (Birmingham, 2024)

Women’s Shot Put - F32

New WR: Anastasiia Moskalenko (UKR) - 8.00m

Old WR: Wanna Helena Brito Oliveira (BRA) - 7.85m (Sao Paulo, 2024)

Women’s Shot Put - F46

New WR: Noelle Malkamaki (USA) - 14.06m

Old WR: Noelle Malkamaki (USA) - 13.60m (Miramar, 2024)

Women’s Shot Put - F53

New WR: Elizabeth Rodrigues Gomes (BRA) - 7.82m

Old WR: Elizabeth Rodrigues Gomes (BRA) - 7.75m (Paris, 2023)

Women’s Javelin Throw - F12

New WR: Zhao Yuping (CHN) - 47.06m

Old WR: Zhao Yuping (CHN) - 46.00m (Dubai, 2019)

Women’s Javelin Throw - F34

New WR: Zou Lijuan (CHN) - 22.55m

Old WR: Zou Lijuan (CHN) - 22.28m (Tokyo, 2021)

Women’s Javelin Throw - F54

New WR: Nurkhon Kurbanova (UZB) - 21.12m

Old WR: Nurkhon Kurbanova (UZB) - 20.73m (Kobe, 2024)

Women’s Club Throw - F32

New WR: Maroua Ibrahmi (TUN) - 29.00m

Old WR: Roza Kozakowska (POL) - 28.77m (Krakow, 2024)

4x100m Universal Relay

New WR: China (Zhou Guohua, Wang Hao, Wen Xiaoyan, Hu Yang) - 45.07s

Old WR: USA - 45.52s (Tokyo, 2021)

PARA SWIMMING

Men’s 50m Freestyle - S4

New WR: Sebastian Massabie (CAN) - 35.61s

Old WR: Ami Omer Dadaon (ISR) - 36.25s (Funchal, 2022)

Men’s 50m Freestyle - S5

New WR: Guo Jincheng (CHN) - 29.33s

Old WR: Guo Jincheng (CHN) - 29.78s (Manchester, 2023)

Men’s 50m Freestyle - S7

New WR: Andrii Trusov (UKR) - 26.38s

Old WR: Andrii Trusov (UKR) - 27.07s (London, 2019)

Men’s 50m Freestyle - S9

New WR: Simone Barlaam (ITA) - 23.90s

Old WR: Simone Barlaam (ITA) - 23.96s (Manchester, 2023)

Men’s 200m Freestyle - S14

New WR: William Ellard (GBR) - 1:51.30s

Old WR: Reece Dunn (GBR) - 1:52.40s (Tokyo, 2021)

Men’s 100m Backstroke - S11

New WR: Mykhailo Serbin (UKR) - 1:05.84s

Old WR: Mykhailo Serbin (UKR) - 1:06.01s (Manchester, 2023)

Men’s 100m Backstroke - S12

New WR: Stephen Clegg (GBR) - 59.02s

Old WR: Aleksandr Nevolin-Svetov (RUS) - 59.35s (London, 2012)

Men’s 100m Backstroke - S14

New WR: Benjamin Hance (AUS) - 56.52s

Old WR: Benjamin Hance (AUS) - 56.88s (Brisbane, 2021)

Men’s 100m Breaststroke - SB13

New WR: Taliso Engel (GER) - 1:01.84s

Old WR: Taliso Engel (GER) - 1:02.22s (Funchal, 2024)

Men’s 50m Butterfly - S5

New WR: Guo Jincheng (CHN) - 30.28s

Old WR: Zheng Tao (CHN) - 30.62s (Tokyo, 2021)

Men’s 150m Individual Medley - SM2

New WR: Gabriel Geraldo dos Santos Araujo (BRA) - 3:15.06s

Old WR: Gabriel Geraldo dos Santos Araujo (BRA) - 3:23.83s (Sheffield, 2023)

Men’s 200m Individual Medley - SM6

New WR: Yang Hong (CHN) - 2:37.31s

Old WR: Yang Hong (CHN) - 2:37.53s (Hangzhou, 2023)

Men’s 200m Individual Medley - SM13

New WR: Ihar Boki (NPA) - 2:02.03s

Old WR: Ihar Boki (Belarus) - 2:02.70s (Tokyo, 2021)

Women’s 50m Freestyle - S3

New WR: Leanne Smith (USA) - 40.03s

Old WR: Arjola Trimi (ITA) - 40.32s (Tokyo, 2021), Leanne Smith - 40.32s (Funchal, 2022)

Women’s 50m Freestyle - S9

New WR: Christie Raleigh-Crossley (USA) - 27.28s

Old WR: Sophie Pascoe (NZL) - 27.32s (Auckland, 2019)

Women’s 50m Freestyle - S10

New WR: Chen Yi (CHN) - 27.10s

Old WR: Aurelie Rivard (CAN) - 27.37s (Rio de Janeiro, 2016)

Women’s 50m Freestyle - S11

New WR: Ma Jia (CHN) - 28.96s

Old WR: Ma Jia (CHN) - 29.20s (Tokyo, 2021)

Women’s 100m Freestyle - S6

New WR: Jiang Yuyan (CHN) - 1:09.68s

Old WR: Jiang Yuyan (CHN) - 1:10.86s (Manchester, 2023)

Women’s 100m Freestyle - S9

New WR: Alexa Leary (AUS) - 59.53s

Old WR: Alexa Leary (AUS) - 59.60s (Paris, 2024)

Women’s 100m Freestyle - S11

New WR: Daria Lukianenko (NPA) - 1:04.88s

Old WR: Liesette Bruinsma (NED) - 1:05.14s (Dublin, 2018)

Women’s 100m Backstroke - S6

New WR: Jiang Yuyan (CHN) - 1:19.44s

Old WR: Ellie Marks (USA) - 1:19.57s (Tokyo, 2021)

Women’s 100m Breaststroke - SB7

New WR: Mariia Pavlova (NPA) - 1:26.09s

Old WR: Mariia Pavlova (NPA) - 1:26.86s (Limoges, 2024)

Women’s 100m Breaststroke - SB12

New WR: Elena Krawzow (GER) - 1:12.54s

Old WR: Elena Krawzow (GER) - 1:12.71s (Berlin, 2019)

Women’s 50m Butterfly - S5

New WR: Lu Dong (CHN) - 38.17s

Old WR: He Shenggao (CHN) - 39.32s (Hangzhou, 2023)

Women’s 100m Butterfly - S14

New WR: Poppy Maskill (GBR) - 1:03.00s

Old WR: Olivia Newman-Baronius (GBR) - 1:03.33s (London, 2024), Valeriia Shabalina (RUS) - 1:03.33s (Sotchi, 2022)

Women’s 200m Individual Medley - SM11

New WR: Daria Lukianenko (NPA) - 2:37.77s

Old WR: Daria Lukianenko (NPA) - 2:38.47s (Funchal, 2024)

Mixed 4x100m Freestyle Relay - 34 Points

New WR: Italy (Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Francesca Palazzo, Simone Barlaam) - 4:01.54s

Old WR: Italy - 4:02.53s (Funchal, 2022)

Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points

New WR: China (Peng Qiuping, Yuan Weiyi, Jiang Yuyan, Guo Jincheng) - 2:14.98s

Old WR: China - 2:15.49s (Tokyo, 2021)

Mixed 4x50m Medley Relay - 20 Points

New WR: China (Lu Dong, Zhang Li, Wang Lichao, Guo Jincheng) - 2:24.83s

Old WR: China - 2:27.45s (Manchester, 2023)

PARA CYCLING TRACK

Men’s C1 3000m Individual Pursuit

New WR: Li Zhangyu (CHN) - 3:31.338s

Old WR: Mikhail Astashov (RPC) - 3:35.954s (Tokyo, 2021)

Men’s B 4000m Individual Pursuit

New WR: Tristan Bangma (NED) - 3:55.396s

Old WR: Tristan Bangma (NED) - 3:58.397s (Rio de Janeiro, 2024)

Men’s C2 3000m Individual Pursuit

New WR: Alexandre Leaute (FRA) - 3:24.298s

Old WR: Alexandre Leaute (FRA) - 3:25.888s (Glasgow, 2023)

Men’s C3 3000m Individual Pursuit

New WR: Jaco van Gass (GBR) - 3:15.488s

Old WR: Jaco van Gass (GBR) - 3:17.593s (Tokyo, 2021)

Men’s C4 4000m Individual Pursuit

New WR: Archie Atkinson (GBR) - 4:17.700s

Old WR: Jozef Metelka (SVK) - 4:22.772s (Tokyo, 2021)

Men’s C2 1000m Time Trial

New WR: Alexandre Leaute (FRA) - 1:07.944s

Old WR: Alexandre Leaute (FRA) - 1:08.358s (Rio de Janeiro, 2024)

Men’s C3 1000m Time Trial

New WR: Jaco van Gass (GBR) - 1:04.825s

Old WR: Devon Briggs (NZL) - 1:05.259s (Rio de Janeiro, 2024)

Men’s C5 4000m Individual Pursuit

New WR: Dorian Foulon (FRA) - 4:13.934s

Old WR: Dorian Foulon (FRA) - 4:18.274s (Tokyo, 2021)

Women’s B 3000m Individual Pursuit

New WR: Sophie Unwin (GBR) - 3:17.643s

Old WR: Lora Fachie (GBR) - 3:19.483s (Tokyo, 2021)

Women’s C2 3000m Individual Pursuit

New WR: Daphne Schrager (GBR) - 3:45.133s

Old WR: Daphne Schrager (GBR) - 3:51.721s (Glasgow, 2023)

Women’s C3 3000m Individual Pursuit

New WR: Wang Xiaomei (CHN) - 3:41.692s

Old WR: Greco Paige (AUS) - 3:50.815s (Tokyo, 2021)

Women’s C4 3000m Individual Pursuit

New WR: Emily Petricola (AUS) - 3:35.856s

Old WR: Emily Petricola (AUS) - 3:38.061s (Tokyo, 2021)

Women’s C1 500m Time Trial

New WR: Qian Wangwei (CHN) - 40.878s

Old WR: Qian Wangwei (CHN) - 41.113s (Glasgow, 2023)

Women’s C3 500m Time Trial

New WR: Mel Pemble (CAN) - 38.512s

Old WR: Aniek Van Den Aarssen (AUS) - 39.093s (Saint-Quentin-En-Yvelines, 2022)

Women’s C5 500m Time Trial

New WR: Caroline Groot (NED) - 35.390s

Old WR: Caroline Groot (NED) - 35.599s (Tokyo, 2021)

PARA ROWING

Mixed Double Sculls - PR2Mix2x

New WR: Lauren Rowles & Gregg Stevenson (GBR) - 7:56.92s

Old WR: Lauren Rowles & Gregg Stevenson (GBR) - 8:00.57s (Belgrade, 2023)

Mixed Coxed Four - PR3Mix4+

New WR: Great Britain (Francesca Allen, Giedre Rakauskaite, Josh O’Brien, Ed Fuller, Erin Kennedy) - 6:43.68s

Old WR: Great Britain (Francesca Allen, Giedre Rakauskaite, Morgan Fice-Noyes, Ed Fuller, Erin Kennedy) - 6:47.29s (Varese, 2023)

PARA POWERLIFTING

Men’s -72kg

New WR: Bonnie Bunyau Gustin (MAS) - 232kg

Old WR: Bonnie Bunyau Gustin (MAS) - 231kg (Dubai, 2023)

Men’s -80kg

New WR: Roohallah Rostami (IRI) - 242kg

Old WR: Roohallah Rostami (IRI) - 241kg (Bangkok, 2021)

Men’s -97kg

New WR: Abdelkareem Mohmmad Ahmad Khattab (JOR) - 270kg

Old WR: Abdelkareem Mohmmad Ahmad Khattab (JOR) - 260kg (Tbilisi, 2024)

Women’s -45kg

New WR: Guo Lingling (CHN) - 123kg

Old WR: Guo Lingling (CHN) - 121kg (Dubai, 2024)

Women’s -61kg

New WR: Onyinyechi Mark (NGR) - 150kg

Old WR: Onyinyechi Mark (NGR) - 146kg (Dubai, 2023)

Women’s -67kg

New WR: Tan Yujiao (CHN) - 142kg

Old WR: Tan Yujiao (CHN) - 141kg (Hangzhou, 2023)

Women’s - 79kg

New WR: Han Miaoyu (CHN) - 154kg

Old WR: Han Miaoyu (CHN) - 153kg (Tbilisi, 2024)

Women’s +86kg

New WR: Folashade Oluwafemiayo (NGR) - 167kg

Old WR: Folashade Oluwafemiayo (NGR) - 165kg (Tbilisi, 2024)