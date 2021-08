Tokyo Olympics 2020 Day 12: Complete list of medallists

Norway's Karsten Warholm smashed his own world record on Tuesday to win the Olympic men's 400 metres hurdles gold at the Tokyo Olympics.

Simone Biles, who had missed all individual events to focus on her mental health, finally competed in the women's balance beam final and won the bronze medal.

Complete list of medallists on Day 12:

ATHLETICS

Men's 400m Hurdles

GOLD: Karsten Warholm (NOR)

SILVER: Rai Benjamin (USA)

BRONZE: Alison dos Santos (BRA)

Men's Pole Vault

GOLD: Armand Duplantis (SWE)

SILVER: Christopher Nilsen (USA)

BRONZE: Thiago Braz (BRA)

Women's 200m

GOLD: Elaine Thompson-Herah (JAM)

SILVER: Christine Mboma (NAM)

BRONZE: Gabrielle Thomas (USA)

Women's 800m

GOLD: Athing Mu (USA)

SILVER: Keely Hodgkinson (GBR)

BRONZE: Raevyn Rogers (USA)

Women's Hammer Throw

GOLD: Anita Wlodarczyk (POL)

SILVER: Zhneg Wang (CHN)

BRONZE: Malwina Kopron (POL)

Women's Long Jump

GOLD: Malaika Mihambo (GER)

SILVER: Brittney Reese (USA)

BRONZE: Ese Brume (NGR)

ARTISTIC GYMNASTICS

Men's Horizontal Bar

GOLD: Daiki Hashimoto (JPN)

SILVER: Tin Srbic (CRO)

BRONZE: Nikita Nagornyy (ROC)

Men's Parallel Bars

GOLD: Zou Jingyuan (CHN)

SILVER: Lukas Dauser (GER)

BRONZE: Ferhat Arican (TUR)

Women's Balance Beam

GOLD: Guan Chenchen (CHN)

SILVER: Tang Xijing (CHN)

BRONZE: Simone Biles (USA)

BOXING

Men's Welterweight (63-69kg)

GOLD: Roniel Iglesias (CUB)

SILVER: Pat McCormack (GBR)

Women's Featherweight (54-57kg)

GOLD: Sena Irie (JPN)

SILVER: Nesthy Petecio (PHI)

Men's Featherweight (52-57kg)

BRONZE: Lazaro Alvarez (CUB)

BRONZE: Samuel Takyi (GHA)

Men's Heavyweight (81-91kg)

BRONZE: Abner Teixeira (BRA)

BRONZE: David Nyika (NZL)

CANOE SPRINT

Men's Canoe Double 1000m

GOLD: Fernando Dayan Jorge Enriquez & Serguey Torres Madrigal (CUB)

SILVER: Liu Hao & Zheng Pengfei (CHN)

BRONZE: Sebastian Brendel & Tim Hecker (GER)

Men's Kayak Single 1000m

GOLD: Balint Kopasz (HUN)

SILVER: Adam Varga (HUN)

BRONZE: Fernando Pimenta (POR)

Women's Kayak Single 200m

GOLD: Lisa Carrington (NZL)

SILVER: Teresa Portela (ESP)

BRONZE: Emma Aastrand Jorgensen (DEN)

Women's Kayak Double 500m

GOLD: Lisa Carrington & Caitlin Regal (NZL)

SILVER: Karolina Naja & Anna Pulawska (POL)

BRONZE: Dora Bodonyi & Danuta Kozak (HUN)

CYCLING TRACK

Men's Team Sprint

GOLD: Netherlands

SILVER: Great Britain

BRONZE: France

Women's Team Pursuit

GOLD: Germany

SILVER: Great Britain

BRONZE: United States of America

DIVING

Men's 3m Springboard

GOLD: Xie Siyi (CHN)

SILVER: Wang Zongyuan (CHN)

BRONZE: Jack Laugher (GBR)

SAILING

Men's One Person Dinghy (Heavyweight) - Finn

GOLD: Giles Scott (GBR)

SILVER: Zsombor Berecz (HUN)

BRONZE: Joan Cardona Mendez (ESP)

Men's Skiff - 49er

GOLD: Stuart Bithell & Dyland Fletcher (GBR)

SILVER: Peter Burling & Blair Tuke (NZL)

BRONZE: Erik Heil & Thomas Ploessel (GER)

Women's Skiff - 49er FX

GOLD: Martine Grael & Kahena Kunze (BRA)

SILVER: Susann Beucke & Tina Lutz (GER)

BRONZE: Annemiek Bekkering & Annette Duetz (NED)

Mixed Multihull - Nacra 17 Foiling

GOLD: Caterina Banti & Ruggero Tita (ITA)

SILVER: Anna Burnet & John Gimson (GBR)

BRONZE: Paul Kohlhoff & Alica Stuhlemmer (GER)

WEIGHTLIFTING

Men's 109kg

GOLD: Akbar Djuraev (UZB)

SILVER: Simon Martirosyan (ARM)

BRONZE: Arturs Plesnieks (LAT)