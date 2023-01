Australian Open 2023, January 21 schedule: Djokovic, Murray in third round action

Nine-time champion Novak Djokovic takes on 27th-seeded Bulgarian Grigor Dimitrov in the third round of the 2023 Australian Open at the Rod Laver Arena in Melbourne on Saturday.

In the marquee fixture of the day, five-time runner-up Andy Murray faces 24th-seeded Spaniard Roberto Bautista Agut. Former World No. 1 Murray has had to play two gruelling five set matches to reach this stage.

Here’s the list of some third-round fixtures for day six of the 2023 Australian Open:

Rod Laver Arena

Women’s Singles - Varvara Gracheva (RUS) vs [30] Karolina Pliskova (CZE) - 5:30AM IST

Women’s Singles - [12] Belinda Bencic (SUI) vs Camila Giorgi (ITA)

Men’s Singles - [22] Alex de Minaur (AUS) vs Benjamin Bonzi (FRA) - Not before 9AM IST

Men’s Singles - [4] Novak Djokovic (SRB) vs [27] Grigor Dimitrov (BUL) - 1:30PM IST

Women’s Singles - Magda Linette (POL) vs [19] Ekaterina Alexandrova (RUS)

Where to watch 2023 Australian Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the Australian Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv app and JioTV.

Margaret Court Arena

Women’s Singles - Nuria Parrizas Diaz (ESP) vs Donna Vekic (CRO) - 5:30AM IST

Men’s Singles - [5] Andrey Rublev (RUS) vs [25] Daniel Evans (GBR)

Women’s Singles - [5] Aryna Sabalenka (BLR) vs [26] Elise Mertens (BEL)

Men’s Singles - Andy Murray (GBR) vs [24] Roberto Bautista Agut (ESP) - 1:30PM IST

John Cain Arena

Men’s Singles - [9] Holger Rune (DEN) vs Ugo Humbert (FRA) - Not before 7:30AM IST

Men’s Singles - [WC] Alexei Popyrin (AUS) vs Ben Shelton (USA) - Not before 1:30PM IST

Some third-round matches to watch out on other courts:

Kia Arena

Men’s Singles - [LL] Michael Mmoh (USA) vs J J Wolf (USA) - Not before 9AM IST

Women’s Singles - [4] Caroline Garcia (FRA) vs Laura Siegemund (GER) - Not before 1:30PM IST

1573 Arena

Women’s Singles - [23] Zhang Shuai (CHN) vs [Q] Katie Volynets (USA) - Not before 7:30AM IST

Women’s Singles - Linda Fruhvirtova (CZE) vs Marketa Vondrousova (CZE)

Court 3

Men’s Singles - Tommy Paul (USA) vs Jenson Brooksby (USA) - Not before 9AM IST