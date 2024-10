India A vs Afghanistan A Dream11 Prediction, Emerging Teams Asia Cup: IND-A vs AFG-A predicted lineups, fantasy team, squad

India A will face Afghanistan A in the second semifinal of the ACC Emerging Teams Asia Cup 2024 at the Al Amerat Cricket Ground on Friday.

Here are the predicted lineups for the two teams:

India A: Abhishek Sharma, Tilak Varma (c), Anuj Rawat (wk), Nehal Wadhera, Ayush Badoni, Ramandeep Singh, Nishant Sindhu, Rahul Chahar, Ravisrinivasan Sai Kishore, Rasikh Dar Salam, Aaqib Khan.

Afghanistan A: Sediqullah Atal, Wafiullah Tarakhil, Darwish Rasooli (c), Numan Shah (wk), Sharafuddin Ashraf, Nangeyalia Kharote, Karim Janat, Qais Ahmad, Abdul Rahman, Shahidullah Kamal, Faridoon Dawoodzai.

INDIA-A vs AFGHANISTAN-A DREAM ELEVEN PREDICTION Wicketkeepers Numan Shah, Prabhsimran Singh. Batters Sediqullah Atal, Tilak Varma, Ayush Badoni. All-Rounders Karim Janat, Abhishek Sharma (c), Sharafuddin Ashraf, Nishant Sindhu. Bowlers Qais Ahmad, Raskikh Salam. Team Composition - IND-A 6:5 AFG-A | Credits Left: 11.5

SQUADS

India A: Anuj Rawat (wk), Abhishek Sharma, Tilak Varma (c), Ayush Badoni, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Nishant Sindhu, Rahul Chahar, R. Sai Kishore, Rasikh Dar Salam, Aaqib Khan, Vaibhav Arora, Anshul Kamboj, Hrithik Shokeen, Prabhsimran Singh.

Afghanistan A: Sediqullah Atal, Wafiullah Tarakhil, Numan Shah (wk), Darwish Rasooli(c), Shahidullah Kamal, Karim Janat, Sharafuddin Ashraf, Nangeyalia Kharote, Abdul Rahman, Qais Ahmad, Faridoon Dawoodzai, Zubaid Akbari, Allah Ghazanfar, Bilal Sami, Mohammad Ishaq.