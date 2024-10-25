India A will face Afghanistan A in the second semifinal of the ACC Emerging Teams Asia Cup 2024 at the Al Amerat Cricket Ground on Friday.
Here are the predicted lineups for the two teams:
India A: Abhishek Sharma, Tilak Varma (c), Anuj Rawat (wk), Nehal Wadhera, Ayush Badoni, Ramandeep Singh, Nishant Sindhu, Rahul Chahar, Ravisrinivasan Sai Kishore, Rasikh Dar Salam, Aaqib Khan.
Afghanistan A: Sediqullah Atal, Wafiullah Tarakhil, Darwish Rasooli (c), Numan Shah (wk), Sharafuddin Ashraf, Nangeyalia Kharote, Karim Janat, Qais Ahmad, Abdul Rahman, Shahidullah Kamal, Faridoon Dawoodzai.
INDIA-A vs AFGHANISTAN-A DREAM ELEVEN PREDICTION
Wicketkeepers
Batters
All-Rounders
Bowlers
SQUADS
India A: Anuj Rawat (wk), Abhishek Sharma, Tilak Varma (c), Ayush Badoni, Nehal Wadhera, Ramandeep Singh, Nishant Sindhu, Rahul Chahar, R. Sai Kishore, Rasikh Dar Salam, Aaqib Khan, Vaibhav Arora, Anshul Kamboj, Hrithik Shokeen, Prabhsimran Singh.
Afghanistan A: Sediqullah Atal, Wafiullah Tarakhil, Numan Shah (wk), Darwish Rasooli(c), Shahidullah Kamal, Karim Janat, Sharafuddin Ashraf, Nangeyalia Kharote, Abdul Rahman, Qais Ahmad, Faridoon Dawoodzai, Zubaid Akbari, Allah Ghazanfar, Bilal Sami, Mohammad Ishaq.
Latest on Sportstar
- IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 2: Santner picks seven wickets; India bowled out for 156; New Zealand gets 102-run lead
- Katie Boulter advances to Pan Pacific Open semifinals, to face Sofia Kenin
- India A vs Afghanistan A Dream11 Prediction, Emerging Teams Asia Cup: IND-A vs AFG-A predicted lineups, fantasy team, squad
- PAK vs ENG, 3rd Test Day 2 Live Score: Pakistan 177/7, trails England by 90 runs; Shakeel, Noman at crease
- Ligue 1 and 2 matches could be suspended if homophobic chants are heard in stadium, says minister
Comments
Follow Us
SHARE