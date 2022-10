India vs Malaysia Live Score, Women’s Asia Cup T20: Meghana, Shafali off to brisk start in PowerPlay

Playing XI India: Shafali Verma, Sabbineni Meghana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur, KP Navgire, Richa Ghosh, Dayalan Hemalatha, Deepti Sharma, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad, Meghna Singh Malaysia: Winifred Duraisingam, Wan Julia, Mas Elysa, Elsa Hunter, Mahirah Izzati Ismail, Ainna Hamizah Hashim, Jamahidaya Intan, Nur Arianna Natsya, Sasha Azmi, Noor Hayati Zakaria, Nur Dania Syuhada

Where can I watch the live stream of the India Women vs Malaysia Women match in India?

The live streaming of the India Women vs Malaysia Women match will be available on the Disney+ Hotstar app and website.

Predicted Playing XIs

India Women predicted playing XI

Shafali Verma, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Dayalan Hemalatha, Deepti Sharma, Sneh Rana, Richa Ghosh (wk), Pooja Vastrakar, Radha Yadav, Renuka Singh

Malaysia predicted playing XI

Winifred Duraisingam (c), Wan Julia (wk), Mas Elysa, Elsa Hunter, Ainna Hamizah Hashim, Nur Arianna Natsya, Sasha Azmi, Mahirah Izzati Ismail, Aisya Eleesa, Jamahidaya Intan, Nur Dania Syuhada