SL vs NZ, LIVE 2nd Test: New Zealand 84/1 (f/0), trails by 430 runs; Williamson, Conway at crease

Playing XIs
Sri Lanka: Dhananjaya de Silva (captain), Kusal Mendis, Dimuth Karunaratne, Pathum Nissanka, Angelo Mathews, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Asitha Fernando, Nishan Peiris, Prabath Jayasuriya, Milan Rathnayake.
New Zealand: Tom Latham, Devon Conway, Kane Wiliamson, Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Tom Blundell, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Tim Southee (captain), Ajaz Patel, Will O’Rourke.
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