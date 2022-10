Tos: Ireland wins toss, opts to bat first

Sri Lanka Playing XI: Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Ashen Bandara, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Binura Fernando, Lahiru Kumara

Ireland Playing XI: Paul Stirling, Andrew Balbirnie(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little

Match Info

SL v IRE, ICC Mens T20 World Cup 2022

Date: Oct 23, 2022

Toss Time: 9:00 AM IST

Match Time: 9:30 AM IST

Venue: Bellerive Oval, Hobart

Where is the Sri Lanka v Ireland T20 World Cup match happening?

The India v Pakistan T20 World Cup match will be played at the Bellerive Oval in Hobart.

What time is the toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match?

The toss for Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match is at 9:00 AM IST.

What time does the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match start?

The Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match starts at 9.30 AM IST

Which channel will show the Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday?

The Sri Lanka vs Ireland match will be televised on Star Sports Network

Where can I watch Live Streaming of Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match on Sunday?

The Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup match will be live-streamed on Disney+ Hotstar.

Squads:

Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Pramod Madushan, Ashen Bandara, Kasun Rajitha, Jeffrey Vandersay

Ireland Squad: Paul Stirling, Andrew Balbirnie(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Gareth Delany, Mark Adair, Simi Singh, Barry McCarthy, Joshua Little, Graham Hume, Fionn Hand, Conor Olphert, Stephen Doheny