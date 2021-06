Euro 2020 LIVE Switzerland vs Turkey updates: Lineups announced; Xhaka and Yilmaz lead their teams in do-or-die match

Welcome to Sportstar's live coverage of the Group A game between Switzerland and Turkey being played Baku Olimpiya Stadionu in Azerbaijan.

20:20- LINEUPS ANNOUNCED!!

Switzerland: Yann Sommer; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka (captain), Steven Zuber, Xherdan Shaqiri; Breel Embolo, Haris Seferovic

Turkey: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Kaan Ayhan, Mert Muldur; Ozan Tufan, Hakan Calhanoglu, Irfan Can Kahveci; Cengiz Under, Burak Yilmaz (captain)

20:15- Lineups to be announced in a few minutes. Will the managers tweak their teams or go for an unchanged XI from the last match ?

FULL SQUADS

Switzerland Squad

Goalkeepers: Yann Sommer, Yvon Mvogo, Jonas Omlin; Defenders: Manuel Akanji, Loris Benito, Nico Elvedi, Eray Comert, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu, Becir Omeragic, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Fabian Schar; Midfielders: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Remo Freuler, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Steven Zuber, Edimilson Fernandes, Christian Fassnacht; Forwards: Breel Embolo, Mario Gavranovic, Haris Seferovic, Admir Mehmedi.

Manager: Vladimir Petkovic

Turkey Squad

Goalkeepers: Mert Gunok, Ugurcan Cakir, Altay Bayindir; Defenders: Zeki Celik, Mert Muldur, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caglar Soyuncu, Kaan Ayhan, Umut Meras, Rıdvan Yilmaz; Midfielders: Abdulkadir Omur, Dorukhan Tokoz, Irfan Can Kahveci, Okay Yokuslu, Orkun Kokcu, Ozan Tufan, Taylan Antalyali, Hakan Calhanoglu, Halil Dervisoglu; Forwards: Burak Yilmaz, Enes Unal, Kenan Karaman, Kerem Akturkoglu, Yusuf Yazici, Cengiz Under.

Manager: Senol Gunes