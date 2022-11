FIFA World Cup: Full list of squads announced for Qatar 2022

With the FIFA World Cup set to kick off on November 20, all 32 teams are required to announce their final squad, of a maximum of 26 players, by November 14.

Here are all the squads officially announced so far.

GROUP A

SENEGAL Goalkeepers: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Diang. Defenders: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo Toure, Cheikhou Kouyate. Midfielders: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, M. Loum Ndiaye, Joseph Lopy. Forwards: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Mame Babe Thiam

NETHERLANDS Goalkeepers: Justin Bijlow, Andries Noppert, Remko Pasveer. Defenders: Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong. Midfielders: Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Maarten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons. Forwards: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst.

QATAR Goalkeepers: Saad Al Sheeb, Mishaal Barshim, Youssef Hassan Defenders: Pedro Miguel, Abdul Karim Hassan, Tariq Salman, Musab Khader, Hammam Al-Amin, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Jassem Jaber Midfielders: Abdulaziz Hatem, Muhammad Waad, Ali Asad, Salem Al Hajri, Karim Boudiaf, Asim Madbo, Mustafa Tariq Mishaal Forwards: Akram Afif, Ahmed Alaa, Muhammad Muntari, Hassan Al Haidos, Al Ismail Muhammad, Khaled Munir, Al-Moezli, Nayef Al-Hadrami (Al-Rayyan)

GROUP B

ENGLAND Goalkeepers: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Defenders: Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Luke Shaw, Kieran Trippier , Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Conor Coady, Ben White. Midfielders: Declan Rice, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, James Maddison, Conor Gallagher. Forwards: Harry Kane, Phil Foden, Raheem Sterling , Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jack Grealish, Callum Wilson.

WALES Goalkeepers: Wayne Hennessey, Danny Ward, Adam Davies. Defenders: Ben Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, Joe Rodon, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, Neco Williams, Connor Roberts. Midfielders: Sorba Thomas, Joe Allen, Matthew Smith, Dylan Levitt, Harry Wilson, Joe Morrell, Jonny Williams, Aaron Ramsey, Rubin Colwill. Forwards: Gareth Bale, Kieffer Moore, Mark Harris, Brennan Johnson, Dan James.

UNITED STATES Goalkeepers: Ethan Horvath, Matt Turner, Sean Johnson. Defenders: Joe Scally, Sergino Dest, Cameron Carter-Vickers, Aaron Long, Walker Zimmerman, Shaq Moore, DeAndre Yedlin, Tim Ream, Antonee Robinson. Midfielders: Cristian Roldan, Kellyn Acosta, Luca de la Torre, Yunus Musah, Weston McKennie, Tyler Adams, Brenden Aaronson. Forwards: Jordan Morris, Jesus Ferreira, Christian Pulisic, Josh Sargent, Giovanni Reyna, Timothy Weah, Haji Wright.

IRAN Goalkeepers: Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand. Defenders: Ehsan Hajsafi, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Milad Mohammadi, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Sadegh Moharrami, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Abolfazl Jalali Midfielders: Ahmad Noorollahi, Saman Ghoddos, Vahid Amiri, Saeid Ezatolahi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Ali Gholizadeh, Ali Karimi Forwards: Karim Ansarifard, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi

GROUP C

ARGENTINA Goalkeepers: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli. Franco Armani Defenders: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth Midfielders: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios Forwards: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi

POLAND Goalkeepers: Wojciech Szczesny, Bartlomiej Dragowski, Lukasz Skorupski. Defenders: Jan Bednarek, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jedrzejczyk, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Bartosz Bereszynski, Matty Cash, Nicola Zalewski. Midfielders: Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski, Michal Skoras, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski. Forwards: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski.

MEXICO Goalkeepers: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota Defenders: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo Midfielders: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo Forwards: Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín, Rogelio Funes Mori

Saudi Arabia Goalkeepers: Mohamed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Yami Defenders: Yasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Hassan Tambakti, Sultan Al-Ghanam, Mohammed Al-Breik, Saud Abdulhamid Midfielders: Salman Al-Faraj, Riyadh Sharahili, Ali Al-Hassan, Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Sami Al-Najei, Abdullah Otayf, Nasser Al-Dawsari, Abdulrahman Al-Aboud, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri Forwards: Fahad Al-Muwallad, Haitham Asiri, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan

GROUP D

FRANCE Goalkeepers: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda Defenders: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Axel Disasi, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane Midfielders: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout Forwards: Karim Benzema, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku

DENMARK Goalkeepers : Kasper Schmeichel, Oliver Christensen Defenders : Simon Kjaer, Joachim Andersen, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson, Daniel Wass Midfielders : Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg Forwards : Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrom, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard, Jonas Wind

AUSTRALIA Goalkeepers: Mat Ryan (captain), Danny Vukovic, Andrew Redmayne. Defenders: Harry Souttar, Milos Degenek, Bailey Wright, Thomas Deng, Fran Karacic, Nathaniel Atkinson, Aziz Behich, Kye Rowles, Joel King. Midfielders: Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Cameron Devlin, Riley McGree, Keanu Baccus Forwards: Jamie Maclaren, Mitchell Duke, Jason Cummings, Garang Kuol, Awer Mabil, Mathew Leckie, Craig Goodwin, Martin Boyle.

TUNISIA Goalkeepers: Aymen Dahmen, Bechir Ben Said, Aymen Mathlouthi, Mouez Hassen Defenders: Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Dylan Bronn, Nader Ghandri, Bilel Ifa, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Maaloul, Ali Abdi Midfielders: Ghailene Chaalali, Aissa Laidouni, Eliyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane Forwards: Wahbi Khazri, Youssef Msakni, Taha Yessine Khenissi, Issam Jebali, Seiffedine Jaziri, Anis Ben Slimane, Naim Sliti

Group E

SPAIN Goalkeepers: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya Defenders: Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, José Gayà, Hugo Guillamón, Eric García, César Azpilicueta, Dani Carvajal Midfielders: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Koke Resurrección, Gavi Páez, Carlos Soler, Marcos Llorente Forwards: Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Yeremy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo, Ansu Fati COSTA RICA Goalkeepers: Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira Defenders: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacon, Keysher Fuller, Carlos Martinez, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita Midfielders: Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas Lopez, Jewisson Bennette, Alvaro Zamora, Anthony Hernandez, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz Forwards: Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas GERMANY Goalkeepers: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp Defenders: Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck, Lukas Klostermann, Christian Günter, Armell Bella Kotchap Midfielders: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller, İlkay Gündoğan, Jonas Hofmann, Mario Götze, Julian Brandt, Kai Havertz Forwards: Serge Gnabry, Leroy Sané, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko JAPAN Goalkeeper: Eiji Kawashima, Shuichi Gonda, Daniel Schmidt Defenders: Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Shogo Taniguchi, Miki Yamane, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito Midfielders: Gaku Shibasaki, Wataru Endo, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Yuki Soma, Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Takefusa Kubo Forwards: Takuma Asano, Daizen Maeda, Ayase Ueda

Group F

BELGIUM Goalkeepers: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels Defenders: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Zeno Debast, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate Midfielders: Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Hans Vanaken, Yannick Carrasco Forwards: Eden Hazard, Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Lois Openda, Jeremy Doku, Dries Mertens CANADA Goalkeepers: James Pantemis, Milan Borjan, Dayne St Clair Defenders: Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Derek Cornelius Midfielders: Liam Fraser, Ismael Kone, Mark-Anthony Kaye, David Wotherspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Piette Forwards: Tajon Buchanan, Liam Millar, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Junior Hoilett, Jonathan David, Cyle Larin, Alphonso Davies MOROCCO Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti Defenders: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Badr Benoun, Romain Saiss, Yahya Attiyat Allah, Jawad El Yamiq, Achraf Dari Midfielders: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane Forwards: Hakim Ziyech, Amine Harit, Abde Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamed Allah CROATIA Goalkeepers: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Ivo Grbić Defenders: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić Martin Erlić, Josip Šutalo Midfielders: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić Forwards: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir, Marko Livaja

GROUP G

BRAZIL Goalkeepers : Alisson, Ederson, Weverton. Defenders : Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva. Midfielders : Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta. Attackers : Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior.

SWITZERLAND Goalkeepers : Gregor Kobel, Yann Sommer, Jonas Omlin, Philipp Kohn. Defenders : Manuel Akanji, Eray Comert, Nico Elvedi, Fabian Schar, Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez, Edimilson Fernandes. Midfielders : Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Renato Steffen, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Fabian Frei, Remo Freuler, Noah Okafor, Fabian Rieder, Ardon Jashari. Forwards : Breel Embolo, Ruben Vargas, Djibril Sow, Haris Seferovic, Christian Fassnacht.

CAMEROON Goalkeepers: Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu, Andre Onana. Defenders: Jean-Charles Castelletto, Enzo Ebosse, Collins Fai, Olivier Mbaizo, Nicolas Nkoulou, Tolo Nouhou, Christopher Wooh. Midfielders: Martin Hongla, Pierre Kunde, Olivier Ntcham, Gael Ondoua, Samuel Oum Gouet, Andre-Frank Zambo Anguissa. Forwards: Vincent Aboubakar, Christian Bassogog, Eric-Maxime Choupo Moting, Souaibou Marou, Bryan Mbeumo, Nicolas Moumi Ngamaleu, Jerome Ngom, Georges-Kevin Nkoudou, Jean-Pierre Nsame, Karl Toko Ekambi.

SERBIA Goalkeepers: Marko Dmitrovic, Pedrag Rajkovic, Vanja Milinkovic Savic. Defenders: Stefan Mitrovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic, Filip Mladenovic, Strahinja Erakovic, Srdan Babic. Midfielders: Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic Savic, Sasa Lukic, Marko Grujic, Filip Kostic, Uros Racic, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Andrija Zivkovic, Darko Lazovic. Forwards: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Filip Duricic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic.

GROUP H

URUGUAY Goalkeepers: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastian Sosa Defenders: Diego Godin, Jose Maria Gimenez, Ronald Araujo, Sebastian Coates, Martin Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina, Guillermo Varela, Josa Luis Rodríguez. Midfielders: Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matias Vecino, Lucas Torreira, Nico de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta. Forwards: Luis Suarez, Edinson Cavani, Darwin Nunez, Maxi Gomez, Facundo Pellistri, Agustin Canobbio, Facundo Torres.

PORTUGAL Goalkeepers: Jose Sa, Rui Patricio, Diogo Costa. Defenders: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Danilo Pereira, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro. Midfielders: William, Ruben Neves, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Otavio, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Joao Mario. Forwards: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Andre Silva, Goncalo Ramos.

SOUTH KOREA Goalkeepers: Kim Seung-Gyu, Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun Defenders: Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Cho Yu-Min, Kim Moon-Hwan, Yoon Jong-Gyu, Kim Tae-Hwan, Kim Jin-Su, Hong Chul Midfielders: Jung Woo-Young, Son Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Yeong, Lee Kang-In, Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan, Na Sang-Ho, Song Min-Kyu Forwards: Hwang Ui-Jo, Cho Gue-Sung

GHANA Goalkeepers: Manaf Nurudeen, Danlad Ibrahim, Lawrence Ati Zigi Defenders: Denis Odoi, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Joseph Aidoo, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Abdul-Rahman Baba, Gideon Mensah Midfielders: Andre Aye, Thomas Partey, Elisha Owusu, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, Daniel Kofi Kyereh Forwards: Daniel Barnieh Afriyie, Kamal Sowah, Issahaku Abdul Fatawu, Osman Bukari, Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana

The following squad has not been announced yet: Ecuador