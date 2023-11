ISL 2023-24: Full list of Indian Super League results; Mohun Bagan edges 3-2 past Jamshedpur

Despite last minute effort from home side Jamshedpur FC, Mohun Bagan Super Giants managed to scrape through with a 3-2 win in the ongoing Indian Super League at the JRD Tata Sports Complex on Wednesday.

Following is the complete results of ISL 2023-24:

Date Home Team Away Team Results Thu, Sept 21, 2023 Kerala Blasters FC Bengaluru FC Fri, Sept 22, 2023 Hyderabad FC FC Goa Sat, Sept 23, 2023 Odisha FC Chennaiyin FC Sat, Sept 23, 2023 Mohun Bagan Super Giant Punjab FC Sun, Sept 24, 2023 NorthEast United FC Mumbai City FC Mon, Sept 25, 2023 East Bengal FC Jamshedpur FC Wed, Sept 27, 2023 Mohun Bagan Super Giant Bengaluru FC Thu, Sept 28, 2023 Odisha FC Mumbai City FC Fri, Sept 29, 2023 NorthEast United FC Chennaiyin FC Sat, Sept 30, 2023 East Bengal FC Hyderabad FC Sun, Oct 1, 2023 Kerala Blasters FC Jamshedpur FC Mon, Oct 2, 2023 FC Goa Punjab FC Wed, Oct 4, 2023 Bengaluru FC East Bengal FC Thu, Oct 5, 2023 Jamshedpur FC Hyderabad FC Fri, Oct 6, 2023 Punjab FC NorthEast United FC Sat, Oct 7, 2023 FC Goa Odisha FC Sat, Oct 7, 2023 Chennaiyin FC Mohun Bagan Super Giant Sun, Oct 8, 2023 Mumbai City FC Kerala Blasters FC Sat, Oct 21, 2023 East Bengal FC FC Goa Sat, Oct 21, 2023 Kerala Blasters FC NorthEast United FC Sun, Oct 22, 2023 Jamshedpur FC Punjab FC Mon, Oct 23, 2023 Hyderabad FC Chennaiyin FC Wed, Oct 25 2023 Bengaluru FC FC Goa Thu, Oct 26 2023 NorthEast United FC Jamshedpur FC Fri, Oct 27 2023 Kerala Blasters FC Odisha FC Sat, Oct 28 2023 Mumbai City FC Hyderabad FC Sat, Oct 28 2023 Mohun Bagan Super Giant East Bengal FC Sun, Oct 29 2023 Chennaiyin FC Punjab FC Tue, OCt 31, 2023 Odisha FC Bengaluru FC Wed, Nov 1, 2023 Jamshedpur FC Mohun Bagan Super Giant Thu, Nov 2, 2023 Mumbai City FC Punjab FC Fri, Nov 3, 2023 Odisha FC NorthEast United FC Sat, Nov 4, 2023 Hyderabad FC Bengaluru FC Sat, Nov 4, 2023 East Bengal FC Kerala Blasters FC Sun, Nov 5, 2023 Chennaiyin FC FC Goa Tue, Nov 7, 2023 Punjab FC Hyderabad FC Sat, Nov 25, 2023 Chennaiyin FC East Bengal FC Sat, Nov 25, 2023 Kerala Blasters FC Hyderabad FC Sun, Nov 26, 2023 NorthEast United FC Bengaluru FC Mon, Nov 27, 2023 FC Goa Jamshedpur FC Wed, Nov 29, 2023 Kerala Blasters FC Chennaiyin FC Thu, Nov 30, 2023 Bengaluru FC Punjab FC Fri, Dec 1, 2023 Jamshedpur FC Odisha FC Sat, Dec 2, 2023 Hyderabad FC Mohun Bagan Super Giant Sun, Dec 3, 2023 FC Goa Kerala Blasters FC Mon, Dec, 4, 2024 East Bengal FC NorthEast United FC Wed, Dec 6, 2023 Mohun Bagan Super Giant Odisha FC Thu, Dec 7, 2023 Jamshedpur FC Chennaiyin FC Fri, Dec 8, 2023 Bengaluru FC Mumbai City FC Sat, Dec 9, 2023 East Bengal FC Punjab FC Sun, Dec 10, 2023 NorthEast United FC Hyderabad FC Tue, Dec 12, 2023 FC Goa Mumbai City FC Wed, Dec 13, 2023 Chennaiyin FC Bengaluru FC Thu, Dec 14, 2023 Punjab FC Kerala Blasters FC Fri, Dec 15, 2023 NorthEast United FC Mohun Bagan Super Giant Sat, Dec 16,2023 Bengaluru FC Jamshedpur FC Sat, Dec 16,2023 Mumbai City FC East Bengal FC Sun, Dec 17,2023 Odisha FC Hyderabad FC Mon, Dec 18, 2023 Punjab FC Chennaiyin FC Wed, Dec 20, 2023 Mumbai City FC Mohun Bagan Super Giant Thu, Dec 21, 2023 Hyderabad FC Jamshedpur FC Fri, Dec 22, 2023 East Bengal FC Odisha FC Sat, Dec 23, 2023 Mohun Bagan Super Giant FC Goa Sun, Dec 24, 2023 Bengaluru FC NorthEast United FC Sun, Dec 24, 2023 Kerala Blasters FC Mumbai City FC Tue, Dec 26,2023 Punjab FC Odisha FC Wed, Dec 27, 2023 Mohun Bagan Super Giant Kerala Blasters FC Thu, Dec 28, 2023 Mumbai City FC Chennaiyin FC Fri, Dec 29, 2023 Odisha FC Jamshedpur FC Fri, Dec 29, 2023 NorthEast United FC FC Goa

*Updated on November 1