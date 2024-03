FIFA World Cup and EURO 2024 qualifiers and Friendlies: Fixtures in international break as Messi, Ronaldo return for Argentina, Portugal

The world of football will take a break from club football as national teams across the globe gear up for international coms and friendlies.

March 21

UEFA EURO Qualification Playoff

Georgia vs Luxembourg - 22:30 IST

World Cup Qualifiers

Japan vs North Korea - 15:53 IST

Myanmar vs Syria -17:00 IST

South Korea vs Thailand - 16:30 IST

Singapore vs China - 18:00 IST

Chinese Taipei vs Kyrgyzstan - 13:30

Oman vs Malaysia - 23:30 IST

Jong Kong vs Uzbekistan - 17:30 IST

Australia vs Lebanon - 14:40 IST

Pakistan vs Jordan - 14:30 IST

March 22

UEFA EURO Qualification Playoff

Wales vs Finland - 01:15 IST

Gibraltar vs Lithuania - 01:15 IST

Bosnia & Herzegovina vs Ukraine - 01:15 IST

Greece vs Kazakhstan - 01:15 IST

Israel vs Iceland - 01:15 IST

Poland vs Estonia - 01:15 IST

World Cup Qualifiers

Qatar vs Kuwait - 00:00 IST

Afghanistan vs India - 00:30 IST

Iraq vs Philippines - 00:30 IST

Saudi Arabia vs Tajikistan - 00:30 IAT

International Friendlies

Portugal vs Sweden - 01:15 IST

Nigeria vs Ghana - 04:30 IST

South Africa vs Andorra - 02:30 IST

Norway vs Czech Republic - 22:30 IST

March 23

International Friendlies

Argentina vs El Salvador - 05:30 IST

Hungary vs Turkiye - - 01:15 IST

Spain vs Colombia - 02:00 IST

Ireland vs Belgium - 22:30 IST

Algeria vs Bolivia - 02:30 IST

March 24

International Friendlies

Denmark vs Switzerland - 00:30 IST

England vs Brazil - 00:30 IST

Uruguay vs Basque - 00:30 IST

Egypt vs New Zealand - 01:30 IST

France vs Germany - 01:30 IST

Tunisia vs Croatia - 01:30 IST

March 25

International Friendlies

Italy vs Ecuador - 01:30 IST

Russia vs Paraguay - 22:30 IST

Montenegro vs North Macedonia - 22:30 IST

March 26

World Cup Qualifiers

India vs Afghanistan - 19:00 IST

North Korea vs Japan - 13:30 IST

China vs Singapore - 17:30 IST

Lebanon vs Australia - 14:15 IST

Bahrain vs Nepal - 21:30 IST

UEFA EURO Qualification Playoff

Lithuania vs Gibraltar - 22:30 IST

International Friendlies

Norway vs Slovakia - 23:30 IST

Hungary vs Kosovo - 23:30 IST

Malta vs Belarus - 23:30 IST

March 27

World Cup Qualifiers

Kuwait vs Qatar - 00:30 IST

Jordan vs Pakistan - 00:30 IST

International Friendlies

England vs Belgium - 01:15 IST

Germany vs Netherlands - 01:15 IST

Slovenia vs Portugal - 01:15 IST

France vs Chile - 01:15 IST

Argentina vs Costa Rica - 08:00 IST