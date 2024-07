Full list of swimming Olympic records ahead of Paris 2024

With the Paris Olympics commencing in a few days, the swimming events are to take place from July 27 to August 4. Here is the list of swimming Olympic records.

Freestyle Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

Caeleb Dressel 21.07s Men’s 50m Tokyo 2020

(USA)

Emma McKeon 23.81s Women’s 50m Tokyo 2020

(Australia)

Caeleb Dressel 47.02s Men’s 100m Tokyo 2020

(USA)

Emma McKeon 51.96s Women’s 100m Tokyo 2020

(Australia)

Michael Phelps 1:42.96s Men’s 200m Beijing 2008

(USA)

Ariarne Titmus 1:53.50s Women’s 200m Tokyo 2020

(Australia)

Sun Yang 3:40.14s Men’s 400m London 2012

(China)

Katie Ledecky 3:56.46s Women’s 400m Rio 2016

(USA)

Mykhailo Romanchuk 7:41.28s Men’s 800m Tokyo 2020

(Ukraine)

Katie Ledecky 8:04.79s Women’s 800m Rio 2016

(USA)

Sun Yang 14:31.02s Men’s 1500m London 2012

(China)

Katie Ledecky 15:35.35s Women’s 1500m Tokyo 2020

(USA)

Backstroke Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

Ryan Murphy 51.85s Men’s 100m Rio 2016

(USA)

Kaylee McKeown 57.47s Women’s 100m Tokyo 2020

(Australia)

Evgeny Rylov 1:53.27s Men’s 200m Tokyo 2020

(Russia)

Missy Franklin 2:04.06s Women’s 200m London 2012

(USA)

Breaststroke Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

Adam Peaty 57.13s Men’s 100m Rio 2016

(Great Britain)

Tatjana Schoenmaker 1:04.82s Women’s 100m Tokyo 2020

(South Africa)

Izaac Stubblety- Cook 2:06.38s Men’s 200m Tokyo 2020

(Australia)

Tatjana Schoenmaker 2:18.95s Women’s 200m Tokyo 2020

(South Africa)

Butterfly Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

Caeleb Dressel 49.45s Men’s 100m Tokyo 2020

(USA)

Sarah Sjostrom 55.48s Women’s 100m Rio 2016

(Sweden)

Kristof Malik 1:51.25s Men’s 200m Tokyo 2020

(Hungary)

Zhang Yufei 2:03.86s Women’s 200m Tokyo 2020

(China)

Individual Medley Olympic swimming records

Name Time Events Olympics

Michael Phelps 1:54.23s Men’s 200m Beijing 2008

(USA)

Katinka Hosszu 2:06.58s Women’s 200m Rio 2016

(Hungary)

Michael Phelps 4:03.84s Men’s 400m Beijing 2008

(USA)

Katinka Hosszu 4:26.36s Women’s 400m Rio 2016

(Hungary)

Freestyle Relay Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

USA 3:08.24s Men’s 4*100m Beijing 2008

Australia 3:29.69s Women’s 4*100m Tokyo 2020

USA 6:58.56s Men’s 4*200m Beijing 2008

China 7:40.33s Women’s 4*200m Tokyo 2020

Medley Relay Olympic swimming records

Name Time Event Olympics

USA 3:26.78s Women’s 4*100m Tokyo 2020

Australia 3:51.60s Women’s 4*100m Tokyo 2020

Great Britain 3:37.58s Mixed 4*100m Tokyo 2020