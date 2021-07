Tokyo Olympics 2020 opening ceremony: Full list of flag-bearers

Ahead of the opening ceremony of the 2020 Tokyo Olympics, Sportstar takes a look at the flag-bearers representing the countries participating in the marquee event.

Team Flag-bearer(s) Disciplines Greece (GRE) Anna Korakaki, Eleftherios Petrounias Shooting, Gymnastics Refugee Olympic Team (EOR) Sofya Velikaya, Maksim Mikhaylov Fencing, Volleyball Iceland (ISL) Snæfríður Jórunnardóttir, Anton Sveinn McKee Swimming Ireland (IRL) Kellie Harrington, Brendan Irvine Boxing Azerbaijan (AZE) Farida Azizova, Rüstəm Orucov Taekwondo, Judo Afghanistan (AFG) Farzad Mansouri, Kimia Yousofi Taekwondo, Athletics United Arab Emirates (UAE) Algeria (ALG) Amel Melih, Mohamed Flissi Swimming, Boxing Argentina (ARG) Cecilia Carranza, Santiago Lange Sailing Aruba (ARU) Philip Elhage Shooting Albania (ALB) Armenia (ARM) Varsenik Manucharyan, Hovhannes Bachkov Swimming, Boxing Angola (ANG) Antigua and Barbuda (ANT) Andorra (AND) Mònica Dòria Canoeing Yemen (YEM) Israel (ISR) Hanna Knyazyeva-Minenko, Yakov Toumarkin Athletics, Swimming Italy (ITA) Jessica Rossi, Elia Viviani Shooting, Cycling Iraq (IRQ) Iran (IRI) Hanieh Rostamian, Samad Nikkhah Bahrami Shooting, Basketball India (IND) Mary Kom, Manpreet Singh Boxing, Field hockey Indonesia (INA) Nurul Akmal, Rio Waida Weightlifting, Surfing Uganda (UGA) Ukraine (UKR) Olena Kostevych, Bohdan Nikishyn Shooting, Fencing Uzbekistan (UZB) Oksana Chusovitina, Bobo-Usmon Baturov Gymnastics, Boxing Uruguay (URU) Déborah Rodríguez, Bruno Cetraro Athletics, Rowing Great Britain (GBR) Hannah Mills, Mohamed Sbihi Sailing, Rowing British Virgin Islands (IVB) Elinah Phillip, Kyron McMaster Swimming, Athletics Ecuador (ECU) Neisi Dajomes, Julio Castillo Weightlifting, Boxing Egypt (EGY) Estonia (EST) Dina Ellermann, Tõnu Endrekson Equestrian, Rowing Eswatini (SWZ) Ethiopia (ETH) Eritrea (ERI) El Salvador (ESA) Celina Márquez, Enrique Arathoon Swimming, Sailing Australia (AUS) Cate Campbell, Patty Mills Swimming, Basketball Austria (AUT) Tanja Frank, Thomas Zajac Sailing Oman (OMA) Issa Al-Adawi Swimming Netherlands (NED) Keet Oldenbeuving, Churandy Martina Skateboarding, Athletics Ghana (GHA) Nadia Eke Athletics Cape Verde (CPV) Guyana (GUY) Kazakhstan (KAZ) Olga Rypakova, Kamshybek Kunkabayev Athletics, Boxing Qatar (QAT) Canada (CAN) Miranda Ayim,Nathan Hirayama Basketball, Rugby sevens Gabon (GAB) Cameroon (CMR) Joseph Essombe Wrestling The Gambia (GAM) Cambodia (CAM) North Macedonia (MKD) Dejan Georgievski Taekwondo Guinea (GUI) Guinea-Bissau (GBS) Cyprus (CYP) Andri Eleftheriou, Pavlos Kontides Shooting, Sailing Cuba (CUB) Yaime Pérez, Mijaín López Athletics, Wrestling Kiribati (KIR) Kinaua Biribo Judo Kyrgyzstan (KGZ) - Guatemala (GUA) Mirna Ortiz, Juan Ignacio Maegli Athletics, Sailing Guam (GUM) Kuwait (KUW) Cook Islands (COK) Grenada (GRN) Croatia (CRO) Sandra Perković, Josip Glasnović Athletics, Shooting Cayman Islands (CAY) Jillian Crooks, Brett Fraser Swimming Kenya (KEN) Mercy Moim, Andrew Amonde Volleyball, Rugby sevens Ivory Coast (CIV) Marie-Josée Ta Lou Athletics Costa Rica (CRC) Andrea Vargas Athletics Kosovo (KOS) Majlinda Kelmendi, Akil Gjakova Judo Comoros (COM) Colombia (COL) Caterine Ibargüen Athletics Republic of the Congo (CGO) Natacha Ngoye Akamabi Athletics Democratic Republic of the Congo (COD) Saudi Arabia (KSA) Samoa (SAM) Alex Rose Athletics São Tomé and Príncipe (STP) Zambia (ZAM) San Marino (SMR) Arianna Valloni, Myles Amine Swimming, Wrestling Sierra Leone (SLE) Djibouti (DJI) Jamaica (JAM) Georgia (GEO) Nino Salukvadze, Lasha Talakhadze Shooting, Weightlifting Syria (SYR) Singapore (SGP) Yu Mengyu, Loh Kean Yew Table tennis, Badminton Zimbabwe (ZIM) Switzerland (SUI) Mujinga Kambundji, Max Heinzer Athletics, Fencing Sweden (SWE) Sara Algotsson Ostholt, Max Salminen Equestrian, Sailing Sudan (SUD) Spain (ESP) Mireia Belmonte, Saúl Craviotto Swimming, Canoeing Suriname (SUR) Jair Tjon En Fa Cycling Sri Lanka (SRI) Milka Gehani de Silva, Chamara Dharmawardana Gymnastics, Judo Slovakia (SVK) Zuzana Rehák-Štefečeková, Matej Beňuš Shooting, Canoeing Slovenia (SLO) Seychelles (SEY) Felicity Passon, Rodney Govinden Swimming, Sailing Equatorial Guinea (GEQ) Senegal (SEN) Jeanne Boutbien, Mbagnick Ndiaye Swimming, Judo Serbia (SRB) Sonja Vasić, Filip Filipović Basketball, Water polo Saint Kitts and Nevis (SKN) Saint Vincent and the Grenadines (VIN) Saint Lucia (LCA) Somalia (SOM) Solomon Islands (SOL) Thailand (THA) Naphaswan Yangpaiboon, Savate Sresthaporn Shooting South Korea (KOR) Kim Yeon-koung, Hwang Sun-woo Volleyball, Swimming Tajikistan (TJK) Tanzania (TAN) Czech Republic (CZE) Chinese Taipei (TPE) Kuo Hsing-chun, Lu Yen-hsun Weightlifting, Tennis Chad (CHA) Central African Republic (CAF) China (CHN) Zhu Ting, Zhao Shuai Volleyball, Taekwondo Tunisia (TUN) Inès Boubakri, Mehdi Ben Cheikh Fencing, Volleyball Chile (CHI) Francisca Crovetto, Marco Grimalt Shooting, Volleyball Tuvalu (TUV) Denmark (DEN) Sara Slott Petersen, Jonas Warrer Athletics, Sailing Germany (GER) Laura Ludwig, Patrick Hausding Volleyball, Diving Togo (TOG) Claire Akossiwa Rowing Dominica (DMA) Dominican Republic (DOM) Prisilla Rivera, Rodrigo Marte Volleyball, Boxing Trinidad and Tobago (TTO) Turkmenistan (TKM) Turkey (TUR) Merve Tuncel, Berke Saka Swimming Tonga (TGA) Pita Taufatofua Taekwondo Nigeria (NGR) Odunayo Adekuoroye Wrestling Nauru (NRU) Namibia (NAM) Nicaragua (NCA) Niger (NIG) New Zealand (NZL) Sarah Hirini, Hamish Bond Rugby sevens, Rowing Nepal (NEP) Gaurika Singh Swimming Norway (NOR) Bahrain (BRN) Haiti (HAI) Sabiana Anestor, Plast Darrell Valsain Judo, Boxing Pakistan (PAK) Mahoor Shahzad, Muhammad Khalil Akhtar Badminton, Shooting Panama (PAN) Atheyna Bylon, Alonso Edward Boxing, Athletics Vanuatu (VAN) Rio Rii Rowing Bahamas (BAH) Papua New Guinea (PNG) Bermuda (BER) Dara Alizadeh Rowing Palau (PLW) Paraguay (PAR) Verónica Cepede, Fabrizio Zanotti Tennis, Golf Barbados (BAR) Palestine (PLE) Hungary (HUN) Aida Mohamed, László Cseh Fencing, Swimming Bangladesh (BAN) East Timor (TLS) Fiji (FIJ) Rusila Nagasau, Jerry Tuwai Rugby sevens Philippines (PHI) Kiyomi Watanabe, Eumir Marcial Judo, Boxing Finland (FIN) Satu Mäkelä-Nummela, Ari-Pekka Liukkonen Shooting, Swimming Bhutan (BHU) Puerto Rico (PUR) Adriana Díaz, Brian Afanador Table tennis Brazil (BRA) Ketleyn Quadros, Bruno Rezende Judo, Volleyball Bulgaria (BUL) Maria Grozdeva Shooting Burkina Faso (BUR) Hugues Fabrice Zango Athletics Brunei (BRU) Burundi (BDI) American Samoa (ASA) Virgin Islands (ISV) Vietnam (VIE) Benin (BEN) Odile Ahouanwanou Athletics Venezuela (VEN) Yulimar Rojas, Antonio Díaz Athletics, Karate Belarus (BLR) Belize (BIZ) Peru (PER) Daniella Rosas, Lucca Mesinas Surfing Belgium (BEL) Nafissatou Thiam, Félix Denayer Athletics, Field hockey Poland (POL) Maja Włoszczowska, Paweł Korzeniowski Cycling, Swimming Bosnia and Herzegovina (BIH) Larisa Cerić, Amel Tuka Judo Athletics Botswana (BOT) Bolivia (BOL) Karen Torrez, Gabriel Castillo Swimming Portugal (POR) Telma Monteiro, Nelson Évora Judo, Athletics Hong Kong (HKG) Tse Ying Suet, Cheung Ka Long Badminton, Fencing Honduras (HON) Julio Horrego Swimming Marshall Islands (MHL) Madagascar (MAD) Tojonirina Andriantsitohaina Weightlifting Malawi (MAW) Mali (MLI) Malta (MLT) Eleanor Bezzina, Andrew Chetcuti Shooting, Swimming Malaysia (MAS) Goh Liu Ying, Lee Zii Jia Badminton Federated States of Micronesia (FSM) South Africa (RSA) Phumelela Mbande, Chad le Clos Field hockey, Swimming South Sudan (SSD) Myanmar (MYA) Mexico (MEX) Gabriela López, Rommel Pacheco Golf, Diving Mauritius (MRI) Roilya Ranaivosoa, Richarno Colin Weightlifting, Boxing Mauritania (MTN) Mozambique (MOZ) Monaco (MON) Xiaoxin Yang Table tennis Maldives (MDV) Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq Badminton Moldova (MDA) Morocco (MAR) Oumaïma Belahbib, Ramzi Boukhiam Boxing, Surfing Mongolia (MGL) Khulan Onolbaatar, Duurenbayar Ulziibayar Basketball Judo Montenegro (MNE) Jovanka Radičević, Draško Brguljan Handball, Water polo Jordan (JOR) Laos (LAO) Latvia (LAT) Jeļena Ostapenko, Agnis Čavars Tennis, Basketball Lithuania (LTU) Libya (LBA) Liechtenstein (LIE) Liberia (LBR) Romania (ROU) Mădălina Bereș, Robert Glință Rowing, Swimming Luxembourg (LUX) Bob Bertemes Athletics Rwanda (RWA) Lesotho (LES) Lebanon (LBN) Ray Bassil, Nacif Elia Shooting, Judo United States (USA) Sue Bird, Eddy Alvarez Basketball, Baseball France (FRA) Clarisse Agbegnenou, Samir Aït Saïd Judo, Gymnastics Japan (JPN) Yui Susaki, Rui Hachimura Wrestling, Basketball