Tokyo Olympics 2020 Day 9: Complete list of medallists

Reigning Olympic champion Elaine Thompson-Herah successfully defended her women's 100m title and also set a new Olympic record of 10.61s. Her compatriots, Shelly-Ann Fraser Pryce and Shericka Jackson, finished second and third respectively to make it an all-Jamaican podium.

Spain's Pablo Carreno Busta beat world number one Novak Djokovic 6-4, 6-7 (6), 6-3 to win a memorable bronze medal in the men' singles tennis.

Complete list of medallists on Day nine:

ARCHERY

Men's Individual

GOLD: Mete Gazoz (TUR)

SILVER: Mauro Nespoli (ITA)

BRONZE: Takaharu Furukawa (ITA)

ATHLETICS

Men's Discus Throw

GOLD: Daniel Stahl (SWE)

SILVER: Simon Pettersson (SWE)

BRONZE: Lukas Weisshaidinger (AUT)

Women's 100m

GOLD: Elaine Thompson-Herah (JAM)

SILVER: Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM)

BRONZE: Shericka Jackson (JAM)

4x400m Relay Mixed

GOLD: Poland

SILVER: Dominican Republic

BRONZE: United States of America

BADMINTON

Men's Doubles

GOLD: Lee Yang/Wang Chi-Lin (TPE)

SILVER: Li Jun Hui/Liu Yu Chen (CHN)

BRONZE: Chia Aaron/Soh Wooi Yik (MAS)

BOXING

Women's Featherweight (54-57kg)

BRONZE: Karriss Artingstall (GBR)

BRONZE: Irma Testa (ITA)

FENCING

Women's Sabre Team

GOLD: ROC

SILVER: France

BRONZE: Republic of Korea

JUDO

Mixed Team

GOLD: France

SILVER: Japan

BRONZE: Germany

BRONZE: Israel

RUGBY SEVENS

Women

GOLD: New Zealand

SILVER: France

BRONZE: Fiji

SAILING

Men's Windsurfer - RS:X

GOLD: Kiran Badloe (NED)

SILVER: Thomas Goyard (FRA)

BRONZE: Bi Kun (CHN)

Women's Windsurfer - RS:X

GOLD: Lu Yunxiu (CHN)

SILVER: Charline Picon (FRA)

BRONZE: Emma Wilson (GBR)

SHOOTING

50M Rifle 3 Positions Women

GOLD: Nina Christen (SUI)

SILVER: Yulia Zykova (ROC)

BRONZE: Yulia Karimova (ROC)

Trap Mixed Team

GOLD: Spain

SILVER: San Marino

BRONZE: United States of America

SWIMMING

Women's 800m Freestyle

GOLD: Katie Ledecky (USA)

SILVER: Ariarne Titmus (AUS)

BRONZE: Simona Quadarella (ITA)

Women's 200m Backstroke

GOLD: Kaylee McKeown (AUS)

SILVER: Kylie Masse (CAN)

BRONZE: Emily Seebohm (AUS)

Men's 100m Butterfly

GOLD: Caeleb Dressel (USA)

SILVER: Kristof Milak (HUN)

BRONZE: Noe Ponti (SUI)

Mixed 4x100m Medley Relay

GOLD: Great Britain

SILVER: People's Republic of China

BRONZE: Australia

TENNIS

Men's Singles

BRONZE: Pablo Carreno Busta (ESP)

Women's Singles

GOLD: Belinda Bencic (SUI)

SILVER: Marketa Vondrousova (CZE)

BRONZE: Elina Svitolina (UKR)

Women's Doubles

BRONZE: Laura Pigossi/Luisa Stefani (BRA)

Mixed Doubles

BRONZE: Ashleigh Barty/John Peers (AUS)

TRAMPOLINE GYMNASTICS

Men

GOLD: Ivan Litvinovich (BLR)

SILVER: Dong Dong (CHN)

BRONZE: Dylan Schmidt (NZL)

TRIATHLON

Mixed Relay

GOLD: Great Britain

SILVER: United States of America

BRONZE: France

WEIGHTLIFTING

Men's 81kg

GOLD: Lyu Xiaojun (CHN)

SILVER: Zacarias Bonnat Michel (DOM)

BRONZE: Antonino Pizzolato (ITA)

Men's 96kg

GOLD: Fares Ibrahim E H Elbakh (QAT)

SILVER: Keydomar Giovan Vallenilla Sanchez (VEN)

BRONZE: Anton Pliesnoi (GEO)