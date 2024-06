Indian Sport Wrap, June 11: Shagun Kumari bounces back at the AITA National series junior tennis tournament

Top seed Shagun Kumari bounced back from slow start to bet Mannat Awasthi 1-6, 6-4, 6-4 in the under-18 girls second round of the AITA National series junior tennis tournament at the CLTA Complex on Tuesday.

The results (second round): Under-18 boys: Shanker Heisnam bt Prabhsifat Singh 6-2, 6-1; Amtya Ohlyan bt Saksham Shh 6-3, 6-3; Dhruv Ghanghas bt Abhinav Chaudhari 6-2, 6-1; Kunsh Kakkar bt Kartik Verma 6-4, 7-5; Akshat Dhull bt Shorya Jistu 6-2, 6-2; Akshit Kaushik bt Sachit Thkur 6-1, 6-7(7), 6-2; Aditya Mor bt Abhinav Sangra 6-1, 6-1; Rishi Yadav bt Arman Pujara 6-1, 6-1; Gurbaaz Narang bt Arman Wali 6-2, 3-6, 6-1; Ojas Mehlawat bt Paramveer Singh 6-3, 6-1; Shubham Sehrawat bt K Aadith 6-3, 5-2 (retired); Aryan Chuhan bt Pranav Mishra 6-2, 6-2; Aashravya Mehra bt Yashasvi Balhara 6-4, 6-2; Harsh Malik bt Hardit Singh 6-2, 6-0; Aarav Chawla bt Yash Rana 6-0, 6-0. Under-18 girls: Shagun Kumari bt Mannat Awasthi 1-6, 6-4, 6-4; Suhani Gaur bt Priyanshi Katial 3-6, 6-2, 6-4; Devanshi Gohil bt Ditti Prajapat 6-3, 6-4; Dhatri Dave bt Pal Upadhyay 6-2, 6-3; Nandini Kansal bt Tamanna Wlia 6-1, 6-4; Ananya Jain bt Purvika Jain 6-1, 6-2; Jasmine Kaur bt Dhanvi Kale 6-3, 6-3; Snigdha Patibandia bt Mansi Singh 6-2, 6-3; Rubani Kaur Sidhu bt Sajhi Jain 7-6(5), 3-6, 6-4; Anandita Upadhyay bt Neelakshi Lather 6-0, 6-1; Mahika Khanna bt Saiyette Varadkar 6-3, 6-3; Sejal Bhutada bt Snigdha Ruhil 6-4, 6-0; Divy Ungrish bt Rnjhn Sangram 3-6, 6-4, 6-1; Vaishnavi Singh bt Anandita Sharma 6-4, 6-0; KA Aadirai bt Akanksha Mutvala 6-3, 6-2;Nainika Reddy bt Shrswsti Kundliya 2-6, 6-3, 6-3.

- Kamesh Srinivasan