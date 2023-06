Indian sports news wrap, June 9

Published : Jun 09, 2023 21:14 IST , Chennai - 1 MIN READ

(Representative Image) Hiroki Moriya of Japan beat Digvijay Pratap Singh 7-6(11), 6-1 in the quarterfinals of the $25,000 ITF men’s tennis tournament in Jakarta. | Photo Credit: Christof Koepsel

Chennai

TENNIS

Digvijay loses quarterfinals

Hiroki Moriya of Japan beat Digvijay Pratap Singh 7-6(11), 6-1 in the quarterfinals of the $25,000 ITF men’s tennis tournament in Jakarta, Indonesia, on Friday.

The results: €145,000 Challenger, Surbiton, Britain Doubles (quarterfinals): Robert Galloway (USA) & John-Patrick Smith (Aus) bt Sriram Balaji & Gonzalo Escobar (Ecu) 7-6(5), 3-6, [10-7]. $80,000 Challenger, Tyler, USA Doubles (quarterfinals): Evan King & Reese Stalder (USA) bt Arjun Kadhe & Daniel Masur (Ger) 7-6(6), 6-7(9), [10-6]. $25,000 ITF men, Jakarta, Indonesia Singles (quarterfinals): Hiroki Moriya (Jpn) bt Digvijay Pratap Singh 7-6(11), 6-1. $15,000 ITF men, Nakhon Si Thammarat, Thailand Singles (quarterfinals): SD Prajwal Dev bt Philip Sekulic (Aus) 3-6, 6-3, 6-4; Shinji Hazawa (Jpn) bt Manish Sureshkumar 6-3, 6-2. Doubles (semifinals): Palaphoom Kovapitukted & Pawit Sornlaksup (Tha) bt Rishab Agarwal & Manish Sureshkumar 7-6(4), 6-2. $15,000 ITF men, San Diego, USA Doubles (quarterfinals): Isaiah Strode & Patrik Trhac (USA) bt Niki Poonacha & Wally Thayne (USA) 6-4, 6-7(5), [10-6]; Daniel De Jonge (Ned) & Andrew Rogers (USA) bt Ryan Seggerman (USA) & Sacchitt Sharrma 6-2, 1-6, [10-8]. $15,000 ITF men, Tehran, Iran Singles (quarterfinals): Karan Singh bt Gabriele Pennaforti (Ita) 7-5, 6-4. $60,000 ITF women, Caserta, Italy Doubles (quarterfinals): Jessy Rompies (Ina) & Prarthana Thombare bt Tamara Curovic (Srb) & Elena Malygina (Est) 6-4, 6-3. $40,000 ITF women, La Marsa, Tunisia Singles (quarterfinals): Fanny Ostlund (Swe) bt Rutuja Bhosale 7-6(2) (retired). Doubles (quarterfinals): Rutuja & Justina Mikulskyte (Ltu) bt Nefisa Berberovic (BIH) & Dejana Radanovic (Srb) 6-2, 6-3. $25,000 ITF women, Madrid, Spain Doubles (quarterfinals): Li Zongyu (Chn) & Vasanti Shinde bt Amila Jusufbegovic (BIH) & Laura Marti (Esp) 6-2, 6-1. $15,000 ITF women, Nakhon Si Thammarat, Thailand Doubles (pre-quarterfinals): Tamachan Momkoonthod & Watsachol Sawatdee (Tha) bt Shrivalli Bhamidipaty & Anastasia Sukhotina 7-5, 3-6, [10-7]. $15,000 ITF women, Monastir, Tunisia Doubles (quarterfinals): Magdalini Adaloglou (Gre) & Marie Villet (Fra) bt Soumeya Anane (GBR) & Ashmitha Easwaramurthi 6-3, 6-0.

-Kamesh Srinivasan

Ashwajit wins AITA super series juniors title

Ashwajit Senjam beat Parth Deorukhakar 2-6, 6-4, 7-5 to win the under-18 boys title in the AITA Super series junior tennis tournament at the Harvest Academy, Jassowal, on Friday.

Ananya Dhankhar beat Divya Ungrish 7-6(4), 6-0 for the under-18 girls title. Divya lost the under-16 final to Sanjana Sangram, but won the under-18 doubles title in partnership with Ruhani Kaur Sidhu.

The results (finals) Boys: Under-18: Ashwajit Senjam bt Parth Deorukhakar 2-6, 6-4, 7-5. Doubles: Sahajpreet Singh Bajwa & Paramveer Singh bt Daksh Kapoor & Aditya Mor 3-6, 6-4, [10-5]. Under-16: Aditya Mor bt Panshul Uboveja 6-3, 6-4. Doubles: Ojas Mehlawat & Adhiraj Thakur bt Gurbaaz Narang & Viraaj Narang 6-4, 6-0. Girls: Under-18: Ananya Dhankhar bt Divya Ungrish 7-6(4), 6-0. Doubles: Ruhani Kaur Sidhu & Divya Ungrish bt Samiksha Dabas & Ananya Dhankar 6-1, 4-6, [10-8]. Under-16: Sanjana Sangram bt Divya Ungrish 6-0, 4-6, 6-4.

SHOOTING

Arjun, Ruchita win mixed air pistol gold at Kumar Surendra Singh championship

Arjun Das and Ruchita Vinerkar won the mixed air pistol gold for Railways with a 16-12 victory over Shital and Aniket of Maharashtra in the 21st Kumar Surendra Singh pistol championship at the Madhya Pradesh Academy in Bhopal on Friday.

The results 10m air pistol: Mixed team: 1. Railways (Arjun Das, Ruchita Vinerkar) 16 (577); 2. Maharashtra (Shital, Aniket) 12 (575); 3. Haryana (Palak Gulia, Sumit Raman) 16 (571); 4. Punjab (Kirandeep Kaur & Akshay Jain) 6 (570). Junior mixed team: 1. Delhi (Ishaan, Tanisha) 16 (570); 2. Haryana (Parmod, Kanak) 4 (570); 3. Rajasthan (Mohit, Aadhya) 16 (564); 4. Karnataka (Jonathan, Rishika) 10 (564). Youth mixed team: 1. Uttar Pradesh (Yash, Sanskriti) 16 (572); 2. Rajasthan (Anjali, Yogesh) 8 (573); 3. Andhra Pradesh (Mukesh Nelavalli, Naga) 16 (565); 4. Tamil Nadu (Viraj, Vaishnavi) 8 (564.

