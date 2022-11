Indian sports wrap, November 8

TENNIS

$25,000 ITF men’s tennis tournament

Wild card Madhwin Kamath beat Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-7(3), 6-2, 6-3 in the first round of the $25,000 ITF men’s tennis tournament at the Indore Tennis Club on Tuesday.

In another match, Ishaque Eqbal beat the national junior champion Denim Yadav 6-1, 6-1.

The results:

Doubles (pre-quarterfinals): Boris Burulija (Srb) & Vishnu Vardhan bt Raghav Jaisinghani & VM Ranjeet 6-3, 6-2; Rishab Agarwal & Bharath Kumaran bt Bekhan Atlangeriev (Rus) & Rishi Reddy 7-5, 6-4; Nicholas Bybel (USA) & Adil Kalyanpur bt Ryuki Matsuda (Jpn) & Karan Singh 6-3, 7-6(3); Joao Marcos Nusdeo (Bra) & Woobin Shin (Kor) bt Ishaque Eqbal & Faisal Qamar 7-6(6), 2-6, [10-7]; Rithivik Bollipalli & Niki Poonacha bt Sai Karteek Reddy Ganta & Nitin Kumar Sinha 6-3, 6-3; Chirag Duhan & Arthan Neema bt Suraj Prabodh & Dalwinder Singh 7-6(4), 2-6, [10-4]; Parikshit Somani & Manish Sureshkumar bt Parth Aggarwal & Sidharth Rawat 6-1, 6-3.

Qualifying singles (third and final round): Kazuki Nishiwaki (Jpn) bt Woobin Shin (Kor) 7-5, 6-2; Shivank Bhatnagar bt Sai Karteek Reddy Ganta 6-4, 6-3; Ryotaro Matsumura (Jpn) bt Jang Yunseok (Kor) 6-1, 6-3; VM Ranjeet bt Dalwinder Singh 6-2, 6-3; Faisal Qamar bt Chirag Duhan 6-3, 6-2; Manish Ganesh bt Bharath Kumaran 4-6, 7-6(2), [10-3].

-Kamesh Srinivasan

Ramkumar loses first round of $53,120 Challenger

Ramkumar Ramanathan was beaten 6-3, 7-6(3) by Li Tu of Australia in the first round of the $53,120 Challenger tennis tournament in Matsuyama, Japan.

The results:

$53,120 Challenger, Matsuyama, Japan

Singles (first round): Li Tu (Aus) bt Ramkumar Ramanathan 6-3, 7-6(3); Hong Seong-Chan (Kor) bt Sasikumar Mukund 6-2, 6-1.

$53,120 Challenger, Montevedio, Uruguay

Singles (first round): Felipe Meligeni Alves (Bra) bt Sumit Nagal 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Doubles (pre-quarterfinals): Ya Yi Yang (Tpe) & Sowjanya Bavisetti bt Jeong BoYoung & Lee Eunhye (Kor) 6-3, 6-1; Adithya Karunaratne & Ho Ching Wu (Hkg) bt Yasmin Ezzat (Egy) & Ashmitha Easwaramurthi 6-4, 6-3.

$25,000 ITF women, Yokohama, Japan

Doubles (pre-quarterfinals): Erika Sema (Jpn) & Rutuja Bhosale bt Rina Saigo & Yukina Saigo (Jpn) 6-2, 7-5.

SNOOKER

Bikram Veer Singh beat Rehan Mishra

New Delhi: Bikram Veer Singh beat Rehan Mishra 58-5, 50-63, 69-39, 66-56, 67-11 in the final of the Delhi State junior snooker championship.

Both the players will represent Delhi in the National championship.

-Kamesh Srinivasan