Australian Open 2023, January 16 schedule: Nadal begins title defence against Draper, Swiatek faces Niemeier

Top-seeded Rafael Nadal begins his title defence against Great Britain’s Jack Draper on the opening day of the 2023 Australian Open in Melbourne on Monday.

In women’s singles, top seed and World No. 1 Iga Swiatek faces Germany’s Jule Niemeier in the first round.

Here’s the full list of first-round fixtures for day one of the 2023 Australian Open:

Rod Laver Arena

Women’s Singles - [7] Coco Gauff (USA) vs Katerina Siniakova (CZE) - 5:30AM IST

Women’s Singles - Yue Yuan (CHN) vs [6] Maria Sakkari (GRE)

Men’s Singles - [1] Rafael Nadal [ESP] vs Jack Draper (GBR) - Not before 9:30AM IST

Women’s Singles - [1] Iga Swiatek (POL) vs Jule Niemeier (GER) - 1:30PM IST

Men’s Singles - [7] Daniil Medvedev (RUS) vs Marcos Giron (USA)

Where to watch 2023 Australian Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the Australian Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv app.

Margaret Court Arena

Women’s Singles - [3] Jessica Pegula (USA) vs Jaqueline Cristian (ROU) - 5:30AM IST

Men’s Singles - [10] Hubert Hurkacz (POL) vs Pedro Martinez (ESP)

Women’s Singles - Sofia Kenin (USA) vs [24] Victoria Azarenka (BLR)

Men’s Singles - [3] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Quentin Halys (FRA) - 1:30PM IST

Women’s Singles - [10] Madison Keys (USA) vs Anna Blinkova (RUS)

John Cain Arena

Men’s Singles - Kyle Edmund (GBR) vs [15] Jannik Sinner (ITA) - 5:30AM IST

Women’s Singles - Alison Van Uytvanck (BEL) vs [15] Petra Kvitova (CZE)

Men’s Singles - Sebastian Baez (ARG) vs [WC] Jason Kubler (AUS) - Not before 10AM IST

Men’s Singles - [6] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Vasek Pospisil (CAN) - Not before 12:30PM IST

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Kia Arena

Women’s Singles - [13] Danielle Collins (USA) vs Anna Kalinskaya - 5:30AM IST

Men’s Singles - [16] Frances Tiafoe (USA) vs Daniel Altmaier (GER)

Men’s Singles - [11] Cameron Norrie (GBR) vs [WC] Luca Van Assche (FRA) - Not before 9:30AM IST

1573 Arena

Women’s Singles - Emma Raducanu (GBR) vs Tamara Korpatsch (GER) - 5:30AM IST

Court 13

Women’s Singles - [22] Elena Rybakina (KAZ) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Not before 10:30AM IST