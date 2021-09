Rutuja-Emily pair loses WTA pre-quarterfinals in Kazakhstan

Rutuja Bhosale and Emily Webley-Smith pair was beaten 6-2, 4-6, 10-1 by Vera Lapko and Lidziya Marozava in the doubles pre-quarterfinals of the $235,238 WTA tennis tournament in Kazakhstan.

In the men’s Challenger in Spain, Sriram Balaji and Ramkumar Ramanathan reached the doubles semifinals with a 7-6(5), 6-3 victory over Davide Galoppini and Francesco Passaro of Italy.

In the ITF women’s event in Tunisia, Jennifer Luikham beat the top seed Ipek Soylu of Turkey 6-4, 6-2 in the first round.

The results

$235,238 WTA, Nur-Sultan, Kazakhstan

Qualifying singles (first round): Lesia Tsurenko (Ukr) bt Rutuja Bhosale 6-0, 6-3.

Doubles (pre-quarterfinals): Vera Lapko & Lidziya Marozava (Blr) bt Emily Webley-Smith (GBR) & Rutuja Bhosale 6-2, 4-6, [10-1].



€44,820 Challenger, Lisboa, Portugal

Doubles (pre-quarterfinals): Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja bt Tiago Cacao & Goncalo Falcao (Por) 6-3, 6-2.



€44,820 Challenger, Murcia, Spain

Singles (first round): Miljan Zekic (Srb) bt Ramkumar Ramanathan 3-6, 6-4, 6-3.

Doubles (quarterfinals): Sriram Balaji & Ramkumar Ramanathan bt Davide Galoppini & Francesco Passaro (Ita) 7-6(5), 6-3.



$15,000 ITF men, Lubbock, US

Doubles (pre-quarterfinals): Charles Broom (GBR) & Chad Kissell (US) bt Parth Aggarwal & Suraj Prabodh 6-3, 6-2.



$15,000 ITF men, Cancun, Mexico

Singles (first round): Michael Zhu (US) bt Siddhant Banthia 6-4, 6-3.



$15,000 ITF men, Cairo, Egypt

Singles (first round): Luciano Darderi (Ita) bt Rishab Agarwal 6-0, 6-0; Lorenzo Gagliardo (Arg) bt Nitin Kumar Sinha 3-6, 6-4, 6-4.



$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Christoph Negritu (Ger) bt Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-3, 2-6, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Credit Chaiyarin (Tha) & Youssef Labbene (Tun) bt Ajeet Rai (Nzl) & Niki Poonacha 7-6(7), 3-6, [10-4].



$25,000 ITF women, Lisbon, Portugal

Doubles (pre-quarterfinals): Mariana Drazic (Cro) & Sara Lanca (Por) bt Ana Filipa Santos (Por) & Sathwika Sama 6-2, 6-3; Francisca Jorge & Matilde Jorge (Por) bt Lara Salden (Bel) & Prarthana Thombare 6-4, 7-6(7).



$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Jennifer Luikham bt Ipek Soylu (Tur) 6-4, 6-2; Zeel Desai bt Selya Rakki (Fra) 6-1, 6-0.

Doubles (pre-quarterfinals): Shrivalli Bhamidipaty & Smriti Bhasin bt Greta Medeghini & Lara Pfeifer (Ita) 6-0, 3-6, [10-6]; Sharmada Balu & Sravya Shivani bt Ferdaous Bahri & Ginerva Parentini (Ita) 7-6(5), 6-3; Ginerva peiretti (Ita) & Jennifer Luikham bt Anouk Koevermans

(Ned) & Snehal Mane 7-6(2), 5-7, [10-7]; Chompoothip Jundakate (Tha) & Niditra Rajmohan bt Margaux Komano (Fra) & Elena Milovanovic (Srb) 1-6, 6-3, [10-6].