Sania Mirza-Andreja Klepac lose doubles semis in Doha

Sania Mirza in partnership with Andreja Klepac of Slovenia was beaten 7-5, 2-6, 10-5 by the second seeds Nicole Melichar and Demi Schuurs in the doubles semifinals of the $565,530 WTA tennis tournament in Doha on Thursday.



The results:



$565,530 WTA, Doha, Qatar Doubles (semifinals): Nicole Melichar (US) & Demi Schuurs (Ned) bt Andreja Klepac (Slo) & Sania Mirza 7-5, 2-6, [10-5].



$156,240 Challenger, Nur Sultan, Kazakhstan Doubles (pre-quarterfinals): Nathan Pasha & Max Schnur (US) bt Frederico Ferreira Silva (Por) & Ramkumar Ramanathan 6-4, 6-3; Grigoriy Lomakin (Kaz) & Vladyslav Manafov (Ukr) w.o. Blaz Rola (Slo) & Sriram Balaji.



$36,680 Challenger, St. Petersburg, Russia Doubles (quarterfinals): Benjamin Hassan (Ger) & Alexey Vatutin (Rus) bt Benjamin Lock (Zim) & Arjun Kadhe 7-5, 7-5.



$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt Singles (pre-quarterfinals): Sasikumar Mukund bt Gabriele Bosio (Ita) 6-0, 6-2.