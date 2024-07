Men’s defending champion and third seed Carlos Alcaraz reached the third round of Wimbledon 2024 at the All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), London on Wednesday.

Alcaraz defeated Australia’s Aleksandar Vukic 7-6(5), 6-2, 6-2 in the second round.

Later in the day, top seed and World No. 1 Jannik Sinner takes on fellow Italian and former finalist Matteo Berrettini.

In women’s singles, second seed and reigning US Open champion Coco Gauff crushed Romanian qualifier Anca Todoni 6-2, 6-1 to progress to the third round.

Former US Open champion and local wildcard Emma Raducanu also made it to the next stage with a 6-1, 6-2 win over Belgium’s Elise Mertens.

Here’s the full list of results (only singles) for day three of Wimbledon 2024:

Centre Court

Men’s Singles, 2nd Round - [5] Daniil Medvedev beat Alexandre Muller (FRA) 6-7(3), 7-6(4), 6-4, 7-5

Women’s Singles, 2nd Round - [19] Emma Navarro (USA) beat [WC] Naomi Osaka (JPN) 6-4, 6-1

Men’s Singles, 2nd Round - [1] Jannik Sinner (ITA) vs Matteo Berrettini (ITA) - in progress

Where to watch Wimbledon 2024 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of Wimbledon on the Star Sports Network and stream the matches live on Disney+Hotstar.

Court No. 1

Women’s Singles, 2nd Round - [2] Coco Gauff beat [Q] Anca Todoni (ROU) 6-2, 6-1

Men’s Singles, 2nd Round - [3] Carlos Alcaraz (ESP) beat Aleksandar Vukic (AUS) 7-6(5), 6-2, 6-2

Women’s Singles, 2nd Round - [WC] Emma Raducanu (GBR) beat Elise Mertens (BEL) 6-1, 6-2

Women’s Singles, 2nd Round - [7] Jasmine Paolini (ITA) beat Greet Minnen (BEL) 7-6(5), 6-2

Court No. 2

Men’s Singles, 2nd Round - Fabio Fognini (ITA) beat [8] Casper Ruud (NOR) 6-4, 7-5, 6-7(1), 6-3

Men’s Singles, 1st Round - Thanasi Kokkinakis (AUS) beat [17] Felix Auger-Aliassime (CAN) 4-6, 5-7, 7-6(9), 6-4, 6-4

Men’s Singles, 2nd Round - Stan Wawrinka (SUI) vs Gael Monfils (FRA) - in progress

Women’s Singles, 2nd Round - Yafan Wang (CHN) vs [12] Madison Keys (USA) - Cancelled

Indians in action Men’s Doubles, 1st Round Court 5: Pedro Martinez (ESP)/Jaume Munar (ESP) beat Sumit Nagal (IND)/Dusan Lajovic (SRB) 6-2, 6-2 Court 9: [2] Rohan Bopanna (IND)/Matthew Ebden (AUS) beat [Alt] Sander Arends (NED)/Robin Haase (NED) 7-5, 6-4 Court 17: N. Sriram Balaji (IND)/Luke Johnson (GBR) vs [4] Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO) - Cancelled

Court No. 3

Women’s Singles, 2nd Round - [Q] Sonay Kartal (GBR) beat Clara Burel (FRA) 6-3, 5-7, 6-3

Men’s Singles, 2nd Round - [12] Tommy Paul (USA) beat [Q] Otto Virtanen (FIN) 4-6, 6-3, 5-7, 7-5, 6-4

Men’s Singles, 2nd Round - [10] Grigor Dimitrov (BUL) vs Juncheng Shang (CHN) - Cancelled

Women’s Singles, 2nd Round - [14] Daria Kasatkina vs [WC] Yuriko Lily Miyazaki (GBR) - Cancelled

Court No. 12

Men’s Singles, 2nd Round - [16] Ugo Humbert (FRA) beat Botic van de Zandschulp (NED) 7-6(9), 6-1, 6-3

Men’s Singles, 1st Round - [24] Alejandro Tabilo (CHI) beat Daniel Evans (GBR) 6-2, 7-5, 6-3

Women’s Singles, 2nd Round - [9] Maria Sakkari (GRE) beat Arantxa Rus (NED) 7-5, 6-3

Men’s Singles, 2nd Round - [Q] Lloyd Harris (RSA) vs [14] Ben Shelton (USA) - Cancelled

Women’s Singles, 2nd Round - [18] Marta Kostyuk (UKR) vs Daria Saville (AUS) - Cancelled

Court No. 18

Men’s Singles, 2nd Round - [29] Frances Tiafoe (USA) beat Borna Coric (CRO) 7-6(5), 6-1, 6-3

Women’s Singles, 2nd Round - Bianca Andreescu (CAN) beat [26] Linda Noskova (CZE) 6-3, 7-6(5)

Women’s Singles, 2nd Round - Lin Zhu (CHN) beat [25] Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 6-3

Court No. 4

Women’s Singles, 2nd Round - Jule Niemeier (GER) beat Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-1

Men’s Singles, 1st Round - Roman Safiullin beat [26] Francisco Cerundolo (ARG) 6-7(5), 3-6, 7-5, 6-3, 6-4

Men’s Singles, 2nd Round - Roberto Bautista Agut (ESP) beat Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Court No. 5

Men’s Singles, 1st Round - Emil Ruusuvuori (FIN) beat Mackenzie McDonald (USA) 7-6(6), 4-6, 5-7, 7-6(6), 6-3

Court No. 6

Men’s Singles, 1st Round - Arthur Rinderknech (FRA) beat Kei Nishikori (JPN) 5-7, 6-4, 6-7(2), 6-3, 6-2

Court No. 7

Women’s Singles, 1st Round - Katie Volynets (USA) beat Maria Lourdes Carle (ARG) 6-2, 7-5

Court No. 8

Men’s Singles, 2nd Round - Brandon Nakashima (USA) beat Jordan Thompson (AUS) 6-3, 6-2, 6-2

Men’s Singles, 1st Round - Tomas Machac (CZE) beat [LL] David Goffin (BEL) 3-6, 3-6, 6-4, 6-1, 7-6(5)

Court No. 9

Women’s Singles, 1st Round - Camila Osorio (COL) beat Lauren Davis (USA) 6-3, 6-1

Women’s Singles, 2nd Round - Donna Vekic (CRO) beat [LL] Erika Andreeva 6-2, 6-3

Court No. 10

Women’s Singles, 1st Round - [11] Danielle Collins (USA) beat Clara Tauson (DEN) 6-3, 7-6(4)

Court No. 11

Men’s Singles, 1st Round - [Q] Quentin Halys (FRA) beat Christopher Eubanks (USA) 6-4, 6-4, 6-2

Men’s Singles, 1st Round - [Q] Lucas Pouille (FRA) beat Laslo Djere (SRB) 3-6, 7-6(4), 3-6, 6-3, 6-1

Court No. 14

Women’s Singles, 1st Round - [20] Beatriz Haddad Maia (BRA) beat Magdalena Frech (POL) 7-5, 6-3

Men’s Singles, 2nd Round - [23] Alexander Bublik (KAZ) beat Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 7-6(1), 6-4

Women’s Singles, 2nd Round - [28] Dayana Yastremska (UKR) vs Varvara Gracheva (FRA) - in progress

Court No. 15

Women’s Singles, 1st Round - [31] Barbora Krejcikova (CZE) beat Veronika Kudermetova 7-6(4), 6-7(1), 7-5

Men’s Singles, 2nd Round - Jan-Lennard Struff (GER) beat [32] Zhizhen Zhang (CHN) 5-7, 6-3, 7-6(1), 7-6(8)

Men’s Singles, 2nd Round - Denis Shapovalov (CAN) vs Daniel Altmaier (GER) - Cancelled

Court No. 16

Men’s Singles, 1st Round - [21] Karen Khachanov beat Aslan Karatsev 6-3, 6-7(4), 7-6(11), 2-0, retd.

Women’s Singles, 2nd Round - Diana Shnaider beat Sloane Stephens (USA) 6-1, 6-1

Women’s Singles, 2nd Round - [Q] Lulu Sun (NZL) beat [Q] Yuliia Starodubtseva (UKR) 4-6, 6-3, 6-2

Court No. 17

Women’s Singles, 1st Round - [21] Elina Svitolina (UKR) beat Magda Linette (POL) 7-5, 6-7(9), 6-3

Men’s Singles, 2nd Round - Miomir Kecmanovic (SRB) beat [27] Tallon Griekspoor (NED) 4-6, 7-6(7), 1-6, 6-2, 6-3

Women’s Singles, 2nd Round - Paula Badosa (ESP) vs Brenda Fruhvirtova (CZE) - Cancelled