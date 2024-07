Two-time champion Andy Murray faces Czechia’s Tomas Machac in first round of men’s singles on the second day of Wimbledon 2024 at the All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), London on Tuesday.

Murray, who won Wimbledon in 2013 and 2016, has indicated this is likely to be his last season on tour before retirement.

Second seed and seven-time champion Novak Djokovic begins his campaign against Czech qualifier Vit Kopriva. The Serbian has not played a professional match since he injured his knee during the fourth round of the French Open.

In women’s singles, top seed and World No. 1 Iga Swiatek faces USA’s Sofia Kenin while defending champion Marketa Vondrousova takes on Spain’s Jessica Bouzas Maneiro.

Here’s the full list of first-round fixtures for day two of Wimbledon 2024:

Centre Court

Women’s Singles - Jessica Bouzas Maneiro (ESP) vs [6] Marketa Vondrousova (CZE) - 6PM IST

Men’s Singles - [Q] Vit Kopriva (CZE) vs [2] Novak Djokovic (SRB)

Men’s Singles - Andy Murray (GBR) vs Tomas Machac (CZE)

Where to watch Wimbledon 2024 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of Wimbledon on the Star Sports Network and stream the matches live on Disney+Hotstar.

Court No. 1

Women’s Singles - [4] Elena Rybakina (KAZ) vs [Q] Elena-Gabriela Ruse (ROU) - 5:30PM IST

Men’s Singles - Roberto Carballes Baena (ESP) vs [4] Alexander Zverev (GER)

Women’s Singles - [1] Iga Swiatek (POL) vs Sofia Kenin (USA)

Court No. 2

Women’s Singles - Ashlyn Krueger (USA) vs [5] Jessica Pegula (USA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [6] Andrey Rublev vs Francisco Comesana (ARG)

Men’s Singles - [28] Jack Draper (GBR) vs [Q] Elias Ymer (SWE)

Women’s Singles - [10] Ons Jabeur (TUN) vs Moyuka Uchijima (JPN)

Court No. 3

Men’s Singles - [7] Hubert Hurkacz (POL)vs [Q] Radu Albot (MDA) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [32] Katie Boulter (GBR) vs Tatjana Maria (GER)

Men’s Singles - Cameron Norrie (GBR) vs Facundo Diaz Acosta (ARG)

Women’s Singles - [11] Danielle Collins (USA) vs Clara Tauson (DEN)

Court No. 12

Men’s Singles - [LL] James Duckworth (AUS) vs [9] Alex De Minaur (AUS) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [WC] Ajla Tomljanovic (AUS) vs [13] Jelena Ostapenko (LAT)

Women’s Singles - Yulia Putintseva (KAZ) vs [WC] Angelique Kerber (GER)

Men’s Singles - Daniel Evans (GBR) vs [24] Alejandro Tabilo (CHI)

Court No. 18

Women’s Singles - Harriet Dart (GBR) vs [Q] Zhuoxuan Bai (CHN) - 3:30PM IST

Men’s Singles - Taro Daniel (JPN) vs [11] Stefanos Tsitsipas (GRE)

Men’s Singles - [13] Taylor Fritz (USA) vs Christopher O’Connell (AUS)

Women’s Singles - Magda Linette (POL) vs [21] Elina Svitolina (UKR) - Not before 10PM IST

Court No. 4

Men’s Singles - [30] Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Luca Nardi (ITA) - 3:30PM IST

Women’s Singles - Rebeka Masarova (ESP) vs [15] Liudmila Samsonova

Men’s Singles - Roman Safiullin vs [26] Francisco Cerundolo (ARG)

Women’s Singles - Maria Lourdes Carle (ARG) vs Katie Volynets (USA)

Court No. 5

Women’s Singles -Cristina Bucsa (ESP) vs Ana Bogdan (ROU) - 3:30PM IST

Women’s Singles - Anhelina Kalinina (UKR) vs Elina Avanesyan

Men’s Singles - Emil Ruusuvuori (FIN) vs Mackenzie McDonald (USA)

Men’s Singles - [Q] Quentin Halys (FRA) vs Christopher Eubanks (USA)

Court No. 6

Men’s Singles - Yoshihito Nishioka (JPN) vs Nuno Borges (POR) - 3:30PM IST

Women’s Singles - Bernarda Pera (USA) vs Anastasia Potapova

Men’s Singles - Kei Nishikori (JPN) vs Arthur Rinderknech (FRA)

Court No. 7

Men’s Singles - Constant Lestienne (FRA) vs [25] Lorenzo Musetti (ITA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - Arthur Fils (FRA) vs Dominic Stricker (SUI)

Women’s Singles - Oceane Dodin (FRA) vs [Q] Daria Snigur (UKR)

Court No. 8

Women’s Singles - Laura Siegemund (GER) vs Kateryna Baindl (UKR) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [WC] Jacob Fearnley (GBR) vs [Q] Alejandro Moro Canas (ESP)

Women’s Singles - Mayar Sherif (EGY) vs [Q] Dalma Galfi (HUN)

Women’s Singles - Viktorija Golubic (SUI) vs Jule Niemeier (GER)

Court No. 9

Men’s Singles - Alexei Popyrin (AUS) vs Thiago Monteiro (BRA) - 3:30PM IST

Women’s Singles - Marie Bouzkova (CZE) vs Julia Riera (ARG)

Men’s Singles - Flavio Cobolli (ITA) vs Rinky Hijikata (AUS)

Women’s Singles - Camila Osorio (COL) vs Lauren Davis (USA)

Court No. 11

Women’s Singles - Xinyu Wang (CHN) vs Viktoriya Tomova (BUL) - 3:30PM IST

Men’s Singles - Federico Coria (ARG) vs Adam Walton (AUS)

Women’s Singles - [Q] Robin Montgomery (USA) vs [Q] Olivia Gadecki (AUS)

Men’s Singles - [Q] Lucas Pouille (FRA) vs Laslo Djere (SRB)

Court No. 14

Men’s Singles - [WC] Paul Jubb (GBR) vs Thaigo Seyboth Wild (BRA) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [23] Caroline Garcia (FRA) vs Anna Blinkova

Men’s Singles - Aslan Karatsev vs [21] Karen Khachanov

Women’s Singles - Magdalena Frech (POL) vs [20] Beatriz Haddad Maia (BRA)

Court No. 15

Men’s Singles - Jaume Munar (ESP) vs [WC] Billy Harris (GBR) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [17] Anna Kalinskaya vs [Q] Panna Udvardy (HUN)

Men’s Singles - [WC] Henry Searle (GBR) vs Marcos Giron (USA)

Women’s Singles - [WC] Francesca Jones (GBR) vs Petra Martic (CRO)

Court No. 16

Men’s Singles - [20] Sebastian Korda (USA) vs [LL] Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [1]5 Holger Rune (DEN) vs Soonwoo Kwon (KOR)

Women’s Singles - [WC] Caroline Wozniacki (DEN) vs [Q] Alycia Parks (USA)

Women’s Singles - [31] Barbora Krejcikova (CZE) vs Veronika Kudermetova

Court No. 17

Men’s Singles - Luciano Darderi (ITA) vs [WC] Jan Choinski (GBR) - 3:30PM IST

Women’s Singles - Lucia Bronzetti (ITA) vs [30] Leylah Fernandez (CAN)

Women’s Singles - [Q] Marina Stakusic (CAN) vs [27] Katerina Siniakova (CZE)

Men’s Singles - [17] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Thanasi Kokkinakis (AUS) - Not before 9PM IST