Prime Volleyball League 2023 auction: Aman Kumar, Sameer earn big with Rs 18 lakh

The Prime Volleyball League 2023 auctions will take place on Thursday with international, platinum, gold, silver and bronze category players going under the hammer.

Some players were retained before the auctions including the likes of Muthusamy Appavu, Mohan Ukkrapandian and Ashwal Rai.

Platinum (base price- 8 lakh):

Prince- 14.75 lakh (Black Hawks Hyderabad)

Aman Kumar- 18 lakh (Kochi Blue Spikers)

Shubham Chaudhary- 14 lakh (Mumbai Meteors)

Ajith Lal- 8.25 lakh (Mumbai Meteors)

Rohit Kumar- 11.25 lakh (Delhi Toofans)

Shon T John- 11.5 lakh (Ahmedabad Defenders)

Gold (base price- 5 lakh)

Setters-

Sameer- 18 lakh (Chennai Blitz)

Vipul Kumar- 5.10 lakh (Mumbai Meteors)

Attackers-

Tanish Choudhary- 5 lakh (Bengaluru Torpedoes)

Universals-

Sahil Kumar- 10 lakh (Hyderabad Black Hawks)

Blockers-

Sachin K- 5 lakh (Kochi Blue Spikers)

Shikhar Singh- 16.75 lakh (Ahmedabad Defenders)

Silver (base price- 3 lakh)

Setters-

Jitin- 5.90 lakh (Kochi Blue Spikers)

Vinayak- 7 lakh (Kolkata Thunderbolts)

Attackers-

Prabhagaran- 3 lakh (Kolkata Thunderbolts)

Prince- 7.80 lakh (Calicut Heroes)

Amit- 3.5 lakh (Kolkata Thunderbolts)

Himanshu Tyagi- 3 lakh (Chennai Blitz)

Suryansh Tomar- 3.20 lakh (Mumbai Meteors)

Amal K Thomas- 3.40 lakh (Delhi Toofans)

Universals-

Manoj Kumar- 3 lakh (Delhi Toofans)

Blockers-

Fayis N K- 3 lakh (Delhi Toofans)

Arjun Nath LS- 3 lakh (Kolkata Thunderbolts)