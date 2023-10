Asian Games 2023 schedule today: Indians in action on October 6, LIVE streaming details of events, timings in IST

The Asian Games 2023, which started in Hangzhou, China, on September 23, will run until October 8. Indian athletes are competing across 39 sports in the quadrennial event.

Here are all the events in which Indians will be participating on October 6 in Hangzhou (timings in IST) -

Archery

Ankita, Bhajan and Simranjeet vs Japan - Recurve women’s team quarterfinal – 06:35 IST

Ankita, Bhajan and Simranjeet vs TBD - Recurve women’s team semifinal ( pending qualification) – 07:50 IST onwards

Ankita, Bhajan and Simranjeet vs TBD - Recurve women’s team bronze medal ( pending qualification) – 08:40 IST onwards

Ankita, Bhajan and Simranjeet vs TBD - Recurve women’s team gold medal ( pending qualification) – 09:05 IST onwards

Atanu, Dhiraj and Tushar vs Mongolia - Recurve men’s team quarterfinal – 11:50 IST

Atanu, Dhiraj and Tushar vs TBD - Recurve men’s team semifinal ( pending qualification) – 12:40 IST

Atanu, Dhiraj and Tushar vs TBD - Recurve men’s team bronze medal ( pending qualification) – 13:30 IST onwards

Atanu, Dhiraj and Tushar vs TBD - Recurve men’s team gold medal ( pending qualification) – 13:55 IST onwards

Badminton

HS Prannoy Vs L S Feng (CHN) - Men’s singles semifinal – 08:30 IST onwards

Satwik/Chirag Vs Aaron/Chia (MAS) - Men’s doubles semifinal – 16:30 IST onwards

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare vs Hong Kong- Men team final rounds 4 - 06:30 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare vs Hong Kong- Men team final rounds 5 - 11:20 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare vs Hong Kong- Men team final rounds 6 – 14:10 IST

Chess

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa – Men’s team round 8 – 12:30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – women’s team round 8 – 12:30 IST

Cricket

Men’s team vs Bangladesh – Men’s Cricket semifinal – 06:30 IST

Equestrian

Yash Nensee – Jumping Individual competition 1 – 06:30 IST

Yash Nensee – Jumping Individual final competition 2 ( pending qualification) – 12:30 IST

Hockey

Men’s team vs Japan – hockey - final – 16:00 IST

Ju-Jitsu

Anupama Swain vs Jie (CHN) - W - 52kg Round of 16 - 06:30 IST onwards

Rohini Kalam vs Asma (UAE) - W - 52kg Round of 16 - 06:30 IST onwards

Angitha Shyaju vs Gaeun (KOR) - W - 57kg Round of 32 - 06:30 IST onwards

Nikita Chaudhary vs Udval (MGL) - W - 57kg Round of 32 - 06:30 IST onwards

Anupama Swain vs TBD - W - 52kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST onwards

Rohini Kalam vs TBD - W - 52kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST onwards

Angitha Shyaju vs TBD - W - 57kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST onwards

Nikita Chaudhary vs TBD - W - 57kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST onwards

Kayaking and Canoeing

Vishal Kewat - M C1 Semifinal – 06:30 IST

Shikha Chouhan – W K1 Semi Final – 07:16 IST

Vishal Kewat - M C1 Final ( pending qualification) – 11:30 IST

Shikha Chouhan – W K1 Final ( pending qualification) – 12:01 IST

Kabaddi

Women’s team vs Nepal - women’s semifinals - 07:00 IST

Men’s team vs Pakistan – men’s semifinals – 12:30 IST

Roller Skating

Greeshma and Samhitha – W Artistic Single Free Skating Short Program Finals - 11:30 IST

Sepaktakraw

Arun, Niken Singh Khangembam, John Meitei Laishram, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam vs Myanmar - Men’s Regu Group Stage (Match 3) – 06:30 IST

Arun, Niken Singh Khangembam, John Meitei Laishram, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam vs TBD - Men’s Regu semifinal ( pending qualification) – 11:30 IST onwards

Khushbu, Maipak Devi Ayekam, Leirentonbi Devi Elangbam, Priya Devi Elangbam, Chaoba Devi Oinam vs Vietnam - Women’s Regu Semi Final ( pending qualification) – 13:00 IST onwards

Soft Tennis

Aadhya vs M Lee (KOR) – Women’s Singles Preliminary Round – 07:30 IST

Raga Vs Mengchoung (CAM) - Women’s Singles Preliminary Round – 10:45 IST

Aadhya Vs S T Lo (TPE) – Women’s Singles Preliminary Round - 12:15 IST

Jay Vs M Alibasa (INA) - Men’s Singles Preliminary Round – 12:45 IST

Raga Vs TMH Nguyen (VIE) - Women’s Singles Preliminary Round – 13:00 IST

Aniket Vs A. Moralde (PHI) - Men’s Singles Preliminary Round – 13:45 IST

Jay Vs Y H Chen (TPE) - Men’s Singles Preliminary Round – 14:30 IST

Aniket vs N Q Nguyen (VIE) - Men’s Singles Preliminary Round – 16:00 IST

Sport Climbing

Bharath Stephen Pereira Kamath and Aman Verma – M Individual Boulder Semifinal – 06:30 IST

Bharath Stephen Pereira Kamath and Aman Verma – M Individual Lead Semifinal – 10:50 IST

Bharath Stephen Pereira Kamath and Aman Verma – M Individual Boulder and Lead final ( pending qualification) – 16:05 IST onwards

Volleyball

India vs Mongolia – women’s volleyball 9 th to 12 th classification match – 08:00 IST

Wrestling

Aman vs S Kim (KOR) – M 57kg FS Round of 16 to Final ( pending qualification) – 07:30 IST onwards

Sonam Vs S. Chand (NEP) – W 62 Kg WW Round of 16 to Final ( pending qualification) – 07:30 IST onwards

Bajrang Vs R. Tubog (PHI) – M 65 Kg FS Round of 16 to Final ( pending qualification) – 07:30 IST onwards