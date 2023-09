Asian Games 2023: Tennis entry lists released, Rohan Bopanna only Top 10 player across all categories

India’s Rohan Bopanna is the only Top 10 player set to compete in tennis at the 19th Asian Games in Hangzhou, China, as per the entry lists released on the official website.

The 43-year-old Bopanna is World No. 7 in men’s doubles. He became the oldest men’s Grand Slam finalist in the Open Era by reaching the US Open summit clash with Australia’s Matthew Ebden this year.

Bopanna is also the reigning Asian Games men’s doubles gold medallist. He and Divij Sharan had defeated Kazakhstan’s Alexander Bublik and Denis Yevseyev in the final of the 2018 edition in Indonesia.

World No. 65 Yuki Bhambri, who partnered Bopanna in the veteran’s final Davis Cup match on Sunday, along with World No. 82 Saketh Myneni and World No. 186 Ramkumar Ramanathan are the other Indians in the men’s doubles field.

World No. 159 Sumit Nagal, India’s sole representative in men’s singles, is the fifth-highest ranked player in the field after home favourites Zhizhen Zhang (World No. 60) and Wu Yibing (World No. 98), and Japan’s Yosuke Watanuki (World No. 78) and South Korea’s Soonwoo Kwon (World No. 112).

In women’s singles, World No. 184 Ankita Raina and World No. 228 Karman Kaur Thandi are the third and seventh-highest ranked players, respectively.

Indian tennis squad for Asian Games Men’s Singles: Sumit Nagal Men’s Doubles: Rohan Bopanna, Yuki Bhambri, Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan Women’s Singles: Ankita Raina, Karman Kaur Thandi Women’s Doubles: Prarthana Thombare, Rutuja Bhosale Mixed Doubles: Sumit Nagal, Rohan Bopanna, Ankita Raina, Karman Thandi

Entry List for men’s singles (along with their ATP Rankings):

Zhizhen Zhang (China) - 60 Yosuke Watanuki (Japan) - 78 Yibing Wu (China) - 98 Soonwoo Kwon (South Korea) - 112 Sumit Nagal (India) - 159 Wu Tung-Lin (Chinese Taipei) - 184 Shintaro Mochizuki (Japan) - 193 Seongchan Hong (South Korea) - 195 Beibit Zhukayev (Kazakhstan) - 297 Chun-Hsin Tseng (Chinese Taipei) - 339 Ly Hoang Nam (Vietnam) - 376 Khumoyun Sultanov (Uzbekistan) - 420 Dmitriy Popko (Kazakhstan) - 436 Wong Chak Lam Coleman (Hong Kong, China) - 458 Palaphoom Kovapitukted (Thailand) - 610 Kasidit Samrej (Thailand) - 636 Justin Barki (Indonesia) - 678 Sergey Fomin (Uzbekistan) - 699 Sina Moghimi (Iran) - 1151 Wong Hong Kit (Hong Kong, China) - 1482T Essa Qabazard (Kuwait) - 1958T Bader Al-Qahtani (Kuwait) - Not applicable Leung Ho Tin Marco (Macao, China) - Not applicable Tang Kyle Lok Yin (Macao, China) - Not applicable Oyunbat Baatar (Mongolia) - Not applicable Badrakh Munkhbaatar (Mongolia) - Not applicable Abhishek Bastola (Nepal) - Not applicable Pradip Khadka (Nepal) - Not applicable Aqeel Khan (Pakistan) - Not applicable Aisam-ul-Haq Qureshi (Pakistan) - Not applicable Francis Casey Alcantara (Philippines) - Not applicable Mubarak Al-Harrasi (Qatar) - Not applicable Rashed Naif (Qatar) - Not applicable Ammar Faleh A Al-Hogbani (Saudi Arabia) - Not applicable Sunatollo Isroilov (Tajikistan) - Not applicable Firuz Mukhidinov (Tajikistan) - Not applicable Agapito Ferreira Guterres (Timor-Leste) - Not applicable Antonio Mendes (Timor-Leste) - Not applicable

Entry List for women’s singles (along with their WTA Rankings):

Qinwen Zheng (China) - 22 Zhu Lin (China) - 31 Ankita Raina (India) - 184 Alexandra Eala (Philippines) - 191 Na Lae Han (South Korea) - 216 Haruka Kaji (Japan) - 217 Karman Kaur Thandi (India) - 228 Eudice Wong Chong (Hong Kong, China) - 238 Lanlana Tararudee (Thailand) - 249 Mananchaya Sawangkaew (Thailand) - 252 Priska Nugroho (Indonesia) - 278 En-Shuo Liang (Chinese Taipei) - 286 Sohyun Park (South Korea) - 289 Kyoka Okamura (Japan) - 323 Joanna Jessie Garland (Chinese Taipei) - 326 Adithya Karunaratna (Hong Kong, China) - 355 Zhibek Kulambayeva (Kazakhstan) - 492 Gozal Ainitdinova (Kazakhstan) - 600 Sevil Yuldasheva (Uzbekistan) - 933 Janice (Indonesia) - 1040 Meshkatolzahra Safi (Iran) - Not applicable Iu Si Nong (Macao, China) - Not applicable Jamie Lau (Macao, China) - Not applicable Maralgoo Chogsomjav (Mongolia) - Not applicable Martaa Chogsomjav (Mongolia) - Not applicable Abhilasha Bista (Nepal) - Not applicable Mahika Rana (Nepal) - Not applicable Sarah Ibrahim Khan (Pakistan)- Not applicable Ushna Suhail (Pakistan) - Not applicable Mubaraka Al-Naimi (Qatar) - Not applicable Khadija Gassama (Qatar) - Not applicable Yara Faleh A Al-Hogbani (Saudi Arabia) - Not applicable Sumaya Tukhtaeva (Tajikistan) - Not applicable Sabrina Olimjonova (Uzbekistan) - Not applicable Savanna Ly Nguyen (Vietnam) - Not applicable Huynh Tran Ngoc Nhi Sophia (Vietnam) - Not applicable

Entry List for men’s doubles (along with their ATP Rankings):

Zhizhen Zhang (China) - 614 Yibing Wu (China) - 567T Yunchaokete Bu (China) - 294 Rigele Te (China) - 443 Chen-Jui Ho (Chinese Taipei) - Not applicable Tsung-Hao Huang (Chinese Taipei) - 375 Jason Jung (Chinese Taipei) - 688 Yu-Hsiou Hsu (Chinese Taipei) - 234 Wong Chak Lam Coleman (Hong Kong, China) - 564 Wong Hong Kit (Hong Kong, China) - 1263T Rohan Bopanna (India) - 7 Yuki Bhambri (India) - 65 Saketh Myneni (India) - 82 Ramkumar Ramanathan (India) - 186 Nathan Anthony Barki (Indonesia) - 458 Christopher Benjamin Rungkat (Indonesia) - 248 David Agung Susanto (Indonesia) - 1003 Anthony Susanto (Indonesia) - 1002 Dmitriy Popko (Kazakhstan) - 909 Grigoriy Lomakin (Kazakhstan) - 326 Beibit Zhukayev (Kazakhstan) - Not applicable Denis Yevseyev (Kazakhstan) - 644 Essa Qabazard (Kuwait) - 1570T Bader Al-Qahtani (Kuwait) - Not applicable Marco Ho Tin Leung (Macao, China) - Not applicable Chin Lok Lam (Macao, China) - Not applicable Oyunbat Baatar (Mongolia) - Not applicable Sukhjargal Sukhbaatar (Mongolia) - Not applicable Sukhbaatar Puntsag (Mongolia) - Not applicable Oyunbold Baatar (Mongolia) - Not applicable Abhishek Bastola (Nepal) - Not applicable Pradip Khadka (Nepal) - Not applicable Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) - 108 Aqeel Khan (Pakistan) - Not applicable Francis Casey Alcantara (Philippines) - 239 Ruben Gonzales (Philippines) - 167 Moosa Al-Harrasi (Qatar) - Not applicable Mubarak Al-Harrasi (Qatar) - Not applicable Mashari Naif (Qatar) - Not applicable Rashed Naif (Qatar) - Not applicable Soonwoo Kwon (South Korea) - 511 Seongchan Heong (South Korea) - 642 Minkyu Song (South Korea) - 185 JiSung Nam (South Korea) - 125 Bakhtiyor Isroilov (Tajikistan) - Not applicable Sunatollo Isroilov (Tajikistan) - Not applicable Firuz Mukhidinov (Tajikistan) - Not applicable Sobir Saidov (Tajikistan) - Not applicable Maximus Jones (Thailand) - 471 Wishaya Trongcharoenchaikul (Thailand) - 630 Thantub Suksumrarn (Thailand) - 704 Pruchya Isaro (Thailand) - 362 Antonio Mendes (Timor-Leste) - Not applicable Agapito Ferreira Guterres (Timor-Leste) - Not applicable Sergey Fomin (Uzbekistan) - 349 Khumoyun Sultanov (Uzbekistan) - 494 Maksim Shin (Uzbekistan) - 782 Amir Milushev (Uzbekistan) - Not applicable Nguyen van Phuong (Vietnam) - Not applicable Ly Hoang Nam (Vietnam) - 1188

Entry List for women’s doubles (along with their WTA Rankings):

Zhaoxuan Yang (China) - 26 Xinyu Wang (China) - 18 Yifan Xu (China) - 37 Xiyu Wang (China) - 303 En-Shuo Liang (Chinese Taipei) - 179 Ya-Hsuan Lee (Chinese Taipei) - 362 Hao-Ching Chan (Chinese Taipei) - 25 Yung-Jan Chan (Chinese Taipei) - Not applicable Wong Hong Yi (Hong Kong, China) - 255 Chong Eudice Wong (Hong Kong, China) - 154 Adithya Karunaratne (Hong Kong, China) - 777 Wu Ho Ching (Hong Kong, China) - 743 Prarthana Thombare (India) - 164 Rutuja Bhosale (India) - 217 Aldila Sutjiadi (Indonesia) - 30 Janice (Indonesia) - 818 Beatrice Gumulya (Indonesia) - 256 Jessy Rompies (Indonesia) - 189 Momoko Kobori (Japan) - 190 Ayano Shimizu (Japan) - 340 Zhibek Kulambayeva (Kazakhstan) - 149 Gozal Ainitdinova (Kazakhstan) - 433 Zhanel Rustemova (Kazakhstan) - 975 Aruzhan Sagandykova (Kazakhstan) - 947 Leong Weng Si (Macao, China) - Not applicable Iu Si Nong (Macao, China) - Not applicable Yesugen Ganbaatar (Mongolia) - Not applicable Sonom-Yanzum Enkhjargal (Mongolia) - Not applicable Maralgoo Chongsomjav (Mongolia) - Not applicable Martaa Chongsomjav (Mongolia) - Not applicable Mahika Rana (Nepal) - Not applicable Abhilasha Bista (Nepal) - Not applicable Sarah Ibrahim Khan (Pakistan) - Not applicable Ushna Suhail (Pakistan) - Not applicable Mubaraka Al-Naimi (Qatar) - Not applicable Khadijia Gassama (Qatar) - Not applicable Hind Al-Mudahka (Qatar) - Not applicable Shaikha Khalifa (Qatar) - Not applicable Sohyun Park (South Korea) - 291 Ku Yeonwoo (South Korea) - 400 Jeong Boyoung (South Korea) - 787 Back Dayeon (South Korea) - 785 Sumaya Tukhtaeva (Tajikistan) - Not applicable Punnin Kovapitukted (Thailand) - 302 Anchisa Chanta (Thailand) - 529 Peangtarn Plipuech (Thailand) - 197 Luksika Kumkhum (Thailand) - 153 Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) - Not applicable Sevil Yuldasheva (Uzbekistan) - 857 Shakhnoza Marimova (Uzbekistan) - Not applicable Sabrina Olimjonova (Uzbekistan) - Not applicable

Entry List for mixed doubles