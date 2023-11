Bangladesh vs Sri Lanka Dream11 Prediction, ICC World Cup 2023: BAN vs SL playing XI, fantasy team, squads

Bangladesh and Sri Lanka will take each other on at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi in an ICC World Cup 2023 match on Monday.

Here’s a look at the predicted XIs for Bangladesh vs Sri Lanka:

BANGLADESH vs SRI LANKA PREDICTED LINEUPS

BANGLADESH: Litton Das, Tanzid Tamim, Mehidy Hasan Miraz, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan (c), Mushifiqur Rahim (wk), Towhid Hridoy, Mahmudullah, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam.

SRI LANKA: Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis, Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Angelo Mathews, Dhananjeya De Silva/Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Kasun Rajitha, Dilshan Madushanka.

BANGLADESH VS SRI LANKA DREAM 11 FANTASY TEAM Wicket-Keepers: Litton Das, Kusal Mendis Batters: Najmul Hossain Shanto,, Pathum Nissanka, Mahmudullah All-rounders: Shakib Al Hasan(VC), Mehidy Hasan Miraz Bowlers: Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka(C) Team composition: BAN 6-5 SL | Credits left: 11

SQUADS

BANGLADESH: Litton Das, Tanzid Hasan, Mehidy Hasan Miraz, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan(c), Mushfiqur Rahim(w), Towhid Hridoy, Mahmudullah, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Tanzim Hasan Sakib, Hasan Mahmud, Mahedi Hasan, Nasum Ahmed

SRI LANKA: Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis(c), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Angelo Mathews, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Kasun Rajitha, Dilshan Madushanka, Chamika Karunaratne, Dunith Wellalage, Dushan Hemantha, Kusal Perera