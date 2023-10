Netherlands vs Bangladesh Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: NED vs BAN playing XI, fantasy team, and squads

Netherlands will face Bangladesh in its next ICC ODI World Cup league match at Eden Gardens in Kolkata on Saturday.

NED vs BAN Predicted Playing XI

Netherlands - Vikramjit Singh, Max ODowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (C, wk), Sybrand Engelbrecht, Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren

Bangladesh - Tanzid Hasan, Litton Das, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan (C), Mehidy Hasan Miraz, Mushfiqur Rahim (wk), Mahmudullah, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskin Ahmed

NED vs BAN DREAM11 FANTASY TEAM Wicketkeepers: Mushfiqur Rahim, Liton Das, Scott Edwards Batters: Mahmudullah, Najmul Hossain Shanto All-rounders: Bas de Leede, Mehidy Hasan Miraz, Shakib Al Hasan Bowlers: Logan van Beek, Aryan Dutt, Roelof van der Merwe

SQUADS

NETHERLANDS: Vikramjit Singh, Max ODowd, Colin Ackermann, Sybrand Engelbrecht, Bas de Leede, Scott Edwards(w/c), Teja Nidamanuru, Logan van Beek, Roelof van der Merwe, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar, Ryan Klein, Shariz Ahmad, Wesley Barresi

BANGLADESH: Tanzid Hasan, Litton Das, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan(c), Mushfiqur Rahim(w), Mahmudullah, Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed, Hasan Mahmud, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Tanzim Hasan Sakib, Towhid Hridoy, Taskin Ahmed, Mahedi Hasan