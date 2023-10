South Africa vs Netherlands Dream11 prediction, ICC World Cup 2023: SA vs NED predicted XI, fantasy team, squads

South Africa will look to continue its winning running when it meets Netherlands in the league match ICC ODI World Cup 2023 at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamsala on Tuesday.

South Africa has won both its matches while Netherlands has lost both.

Here is a look at the predicted lineups for both teams.

Predicted playing XIs

South Africa: Temba Bavuma (C), Quinton de Kock, Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Tabraiz Shamsi/ Gerald Coetzee, Lungi Ngidi

Netherlands: Vikramjit Singh, Max O’Dowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Scott Edwards (C), Sybrand Engelbrecht, Roelof van der Merwe, Ryan Klein, Aryan Dutt, Paul van Meekeren

SA vs NED D11 team Wicketkeepers: Quinton de Kock, Heinrich Klaasen Batters: Rassie van der Dussen, Max O’Dowd/ Vikramjit Singh, David Miller All-rounders: Aiden Markram, Bas de Leede, Marco Jansen Bowlers: Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Pael van Meekeren

Squads

South Africa: Quinton de Kock(w), Temba Bavuma(c), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Lizaad Williams, Reeza Hendricks, Andile Phehlukwayo, Gerald Coetzee

Netherlands: Vikramjit Singh, Max ODowd, Colin Ackermann, Bas de Leede, Teja Nidamanuru, Scott Edwards(w/c), Sybrand Engelbrecht, Roelof van der Merwe, Ryan Klein, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Wesley Barresi, Logan van Beek, Saqib Zulfiqar, Shariz Ahmad