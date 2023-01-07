IND vs SL Dream11 Prediction, 3rd T20: India vs Sri Lanka predicted playing XI, top fantasy picks, squads

India and Sri Lanka will face off in the third and final Twenty20 International of the series on Saturday at the Saurashtra Cricket Association Stadium in Rajkot.
IND VS SL PREDICTED XI
India Predicted XI: Shubman Gill, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (c), Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Axar Patel, Yuzvendra Chahal, Shivam Mavi, Arshdeep Singh, Umran Malik.
Sri Lanka Predicted XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Lahiru Kumara, Dilshan Madushanka.
IND VS SL DREAM11 PREDICTION
DREAM11 FANTASY TEAM PREDICTION
Wicketkeeper: Kusal Mendis
Batters: Suryakumar Yadav (c), Deepak Hooda, Dasun Shanaka, Charith Asalanka
All-rounders: Hardik Pandya, Wanindu Hasaranga, Axar Patel
Bowlers: Dilshan Madushanka, Umran Malik, Yuzvendra Chahal
Team Composition: SL 5:6 IND Credits Left: 13.0
THE SQUADS
India: Hardik Pandya (c), Suryakumar Yadav (vc), Yuzvendra Chahal, Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Ishan Kishan (wk), Mukesh Kumar, Umran Malik, Shivam Mavi, Axar Patel, Harshal Patel, Arshdeep Singh, Washington Sundar, Rahul Tripathi, Jitesh Sharma.
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dilshan Madushanka, Lahiru Kumara, Avishka Fernando, Ashen Bandara, Pramod Madushan, Dunith Wellalage, Nuwan Thushara, Kasun Rajitha, Sadeera Samarawickrama.