Rishabh Pant became the most expensive player ever to be sold at an Indian Premier League auction after the Lucknow Super Giants acquired the wicketkeeper-batter’s services for ₹27 crore at the Abadi Al Johar Arena in Jeddah on Sunday.

Earlier on day one of the mega auction, Shreyas Iyer, the title-winning captain of IPL 2024, became the first to break the all-time record, going for ₹26.75 crore to the Punjab Kings. Defending champion Kolkata Knight Riders broke the bank for batting all-rounder Venkatesh Iyer, who went for a whopping 23.75 crore.

The first day witnessed names of 84 cricketers – the first 12 sets – being called by the auctioneer Mallika Sagar. 72 of these players found takers.

On Monday, after 33 capped players are auctioned off, accelerated round of biddings are set to take place with both capped and uncapped players. Teams have been asked to submit 25 names each for the same.

Royal Challengers Bengaluru will have the maximum amount in its purse - 30.65 crore, followed by Mumbai Indians (26.10 crore) and PBKS (22.50 crore) when the bidding begins at 3:30pm IST on November 25.

HERE IS THE FULL LIST OF SOLD AND UNSOLD PLAYERS AT THE IPL 2025 AUCTION -

SOLD PLAYERS

BATTERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) - Selling Price (in ₹) - Team DAY 1 Shreyas Iyer (marquee) - 2 crore - 26.75 crore - Punjab Kings David Miller (marquee) - 1.50 crore - 7.50 crore - Lucknow Super Giants Harry Brook - 2 crore - 6.25 crore - Delhi Capitals Aiden Markram - 2 crore - 2 crore - Lucknow Super Giants Devon Conway - 2 crore - 6.25 crore - Chennai Super Kings Rahul Tripathi - 75 lakh - 3.40 crore - Chennai Super Kings Jake Fraser-McGurk - 2 crore - 9 crore - Delhi Capitals (RTM) Atharva Taide - 30 lakh - 30 lakh - Sunrisers Hyderabad Nehal Wadhera - 30 lakh - 4.20 crore - Punjab Kings Angkrish Raghuvanshi - 30 lakh - 3 crore - Kolkata Knight Riders Karun Nair - 30 lakh - 50 lakh - Delhi Capitals Abhinav Manohar - 30 lakh - 3.20 crore - Sunrisers Hyderabad DAY 2 Rovman Powell - 1.50 crore - 1.50 crore - Kolkata Knight Riders Faf du Plessis - 2 crore - 2 crore - Delhi Capitals

BOWLERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) - Selling Price (in ₹) - Team DAY 1 Arshdeep Singh (marquee) - 2 crore - 18 crore - Punjab Kings (RTM) Kagiso Rabada (marquee) - 2 crore - 10.75 crore - Gujarat Titans Mitchell Starc (marquee) - 2 crore - 11.75 crore - Delhi Capitals Mohammed Shami (marquee)- 2 crore - 10 crore - Sunrisers Hyderabad Yuzvendra Chahal (marquee) - 2 crore - 18 crore - Punjab Kings Mohammed Siraj (marquee)- 2 crore - 12.25 crore - Gujarat Titans Josh Hazlewood - 2 crore - 12.50 crore - Royal Challengers Bengaluru Prasidh Krishna - 2 crore - 9.50 crore - Gujarat Titans Avesh Khan - 2 crore - 9.75 crore - Lucknow Super Giants Anrich Nortje - 2 crore - 6.50 crore - Kolkata Knight Riders Jofra Archer - 2 crore - 12.50 crore - Rajasthan Royals Khaleel Ahmed - 2 crore - 4.80 crore - Chennai Super Kings T. Natarajan - 2 crore - 10.75 crore - Delhi Capitals Trent Boult - 2 crore - 12.50 crore - Mumbai Indians Maheesh Theekshana - 2 crore - 4.40 crore - Rajasthan Royals Rahul Chahar - 1 crore - 3.20 crore - Sunrisers Hyderabad Adam Zampa - 2 crore - 2.40 crore - Sunrisers Hyderabad Wanindu Hasaranga - 2 crore - 5.25 crore - Rajasthan Royals Noor Ahmad - 2 crore - 10 crore - Chennai Super Kings Rasikh Dar - 30 lakh - 6 crore - Royal Challengers Bengaluru Akash Madhwal - 30 lakh - 1.20 crore - Rajasthan Royals Mohit Sharma - 50 lakh - 2.20 crore - Delhi Capitals Vijaykumar Vyshak - 30 lakh - 1.80 crore - Punjab Kings Vaibhav Arora - 30 lakh - 1.80 crore - Kolkata Knight Riders Yash Thakur - 30 lakh - 1.60 crore - Punjab Kings Simarjeet Singh - 30 lakh - 1.50 crore - Sunrisers Hyderabad Suyash Sharma - 30 lakh - 2.60 crore - Royal Challengers Bengaluru Karn Sharma - 50 lakh - 50 lakh - Mumbai Indians Mayank Markande - 30 lakh - 30 lakh - Kolkata Knight Riders Kumar Kartikeya - 30 lakh - 30 lakh - Rajasthan Royals Manav Suthar - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Titans DAY 2 TBA

ALL-ROUNDERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) - Selling Price (in ₹) - Team DAY 1 Liam Livingstone (marquee) - 2 crore - 8.75 crore - Royal Challengers Bengaluru Harshal Patel - 2 crore - 8 crore - Sunrisers Hyderabad Rachin Ravindra - 1.50 crore - 4 crore - Chennai Super Kings (RTM) Ravichandran Ashwin - 2 crore - 9.75 crore - Chennai Super Kings Venkatesh Iyer - 2 crore - 23.75 crore - Kolkata Knight Riders Marcus Stoinis - 2 crore - 11 crore - Punjab Kings Mitchell Marsh - 2 crore - 3.40 crore - Lucknow Super Giants Glenn Maxwell - 2 crore - 4.20 crore - Punjab Kings Nishant Sindhu - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Titans Sameer Rizvi - 30 lakh - 95 lakh - Delhi Capitals Naman Dhir - 30 lakh - 5.25 crore - Mumbai Indians (RTM) Abdul Samad - 30 lakh - 4.20 crore - Lucknow Super Giants Harpreet Brar - 30 lakh - 1.50 crore - Punjab Kings Vijay Shankar - 30 lakh - 1.20 crore - Chennai Super Kings Mahipal Lomror - 50 lakh - 1.70 crore - Gujarat Titans Ashutosh Sharma - 30 lakh - 3.80 crore - Delhi Capitals DAY 2 Washington Sundar - 2 crore - 3.20 crore - Gujarat Titans Sam Curran - 2 crore - 2.40 crore - Chennai Super Kings Marco Jansen - 1.25 crore - 7 crore - Punjab Kings

WICKETKEEPERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) - Selling Price (in ₹) - Team DAY 1 Jos Buttler (marquee) - 2 crore - 15.75 crore - Gujarat Titans Rishabh Pant (marquee) - 2 crore - 27 crore - Lucknow Super Giants KL Rahul (marquee) - 2 crore - 14 crore - Delhi Capitals Quinton de Kock - 2 crore - 3.60 crore - Kolkata Knight Riders Phil Salt - 2 crore - 11.50 crore - Royal Challengers Bengaluru Rahmanullah Gurbaz - 2 crore - 2 crore - Kolkata Knight Riders Ishan Kishan - 2 crore - 11.25 crore - Sunrisers Hyderabad Jitesh Sharma - 1 crore - 11 crore - Royal Challengers Bengaluru Kumar Kushagra - 30 lakh - 65 lakh - Gujarat Titans Robin Minz - 30 lakh - 65 lakh - Mumbai Indians Anuj Rawat - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Titans Aryan Juyal - 30 lakh - 30 lakh - Lucknow Super Giants Vishnu Vinod - 30 lakh - 95 lakh - Punjab Kings DAY 2 TBA

UNSOLD PLAYERS

BATTERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) DAY 1 Devdutt Padikkal - 2 crore David Warner - 2 crore Anmolpreet Singh - 30 lakh Yash Dhull - 30 lakh DAY 2 Kane Williamson - 2 crore Glenn Phillips - 2 crore Ajinkya Rahane - 1.50 crore Mayank Agarwal - 1 crore Prithvi Shaw - 75 lakh

BOWLERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) DAY 1 Waqar Salamkheil - 75 lakh Kartik Tyagi - 40 lakh Piyush Chawla - 50 lakh Shreyas Gopal - 30 lakh DAY 2 TBA

ALL-ROUNDERS READ AS --> Player Name - Base Price (in ₹) DAY 1 Utkarsh Singh - 30 lakh DAY 2 Shardul Thakur - 2 crore