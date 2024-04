KKR vs RR Dream11 Prediction, IPL 2024: Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals predicted XI, fantasy team, squads

Kolkata Knight Riders will host Rajasthan Royals in an Indian Premier League (IPL) 2024 match at the Eden Gardens on Tuesday.

Here are the predicted teams and line-ups for KKR vs RR:

Kolkata Knight Riders Predicted XI

Bat 1st: Phil Salt (wk), Sunil Narine, Angkrish Raghuvanshi, Shreyas Iyer (c), Venkatesh Iyer, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Andre Russell, Mitchell Starc, Vaibhav Arora, Harshit Rana.

Bowl 1st: Phil Salt (wk), Sunil Narine, Shreyas Iyer (c), Venkatesh Iyer, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Andre Russell, Mitchell Starc, Vaibhav Arora, Harshit Rana, Varun Chakravarthy.

Impact Player options: Varun Chakravarthy/Angkrish Raghuvanshi, Suyash Sharma, Anukul Roy, Manish Pandey, Chetan Sakariya.

Rajasthan Royals Predicted XI

Bat 1st: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c/wk), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Sen.

Bowl 1st: Jos Buttler, Sanju Samson (c/wk), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Ravichandran Ashwin, Keshav Maharaj, Trent Boult, Avesh Khan, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Sen.

Impact Player options: Keshav Maharaj/Yashasvi Jaiswal, Nandre Burger, Navdeep Saini, Rovman Powell, Abid Mushtaq.

KKR vs RR Dream11 Team WICKETKEEPERS Sanju Samson (VC), Phil Salt, Jos Buttler BATTERS Yashasvi Jaiswal, Angkrish Raghuvanshi ALL-ROUNDERS Sunil Narine (C), Andre Russell, Riyan Parag BOWLERS Varun Chakravarthy, Trent Boult, Yuzvendra Chahal Team Composition: KKR 5:6 RR Credits Left: 8