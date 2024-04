SRH vs RCB Dream 11 Prediction, IPL 2024: Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru predicted XI, fantasy team, squads

High-flying Sunrisers Hyderabad will take on a struggling Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad on Thursday.

Dream 11 fantasy team WICKETKEEPERS Dinesh Karthik, Heinrich Klaasen (VC) BATTERS Virat Kohli, Faf du Plessis, Abhishek Sharma, Travis Head (C) ALL-ROUNDERS Will Jacks, Shahbaz Ahmed BOWLERS Pat Cummins, T Natarajan, Yash Dayal

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

Bat first: Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Nitish Reddy, Heinrich Klaasen(w), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, T Natarajan

Bowl first: Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Nitish Reddy, Heinrich Klaasen(w), Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins(c), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat, T Natarajan

Impact Player options: Umran Malik, Anmolpreet Singh, Mayank Markande, Glenn Phillips, Rahul Tripathi

Royal Challengers Bengaluru predicted XI

Bat first: Faf du Plessis (c), Virat Kohli, Will Jacks, Rajat Patidar, Dinesh Karthik (wk), Saurav Chauhan, Anuj Rawat, Mahipal Lomror, Vyshak Vijayakumar, Reece Topley, Lockie Ferguson.

Bowl first: Faf du Plessis (c), Virat Kohli, Will Jacks, Rajat Patidar, Dinesh Karthik (wk), Saurav Chauhan, Mahipal Lomror, Vyshak Vijayakumar, Reece Topley, Lockie Ferguson, Mohammed Siraj.

Impact Player options: Anuj Rawat/Mohammed Siraj, Karn Sharma, Manoj Bhandage, Akash Deep, Alzarri Joseph