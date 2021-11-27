Cricket Cricket Senior Women's Challenger Trophy begins in Vijaywada on December 4 The Senior Women's Cricket Challenger Trophy will be played at Dr. Gokaraju Laila Ganga Raju ACA Cricket Complex-DVR Ground, Vijayawada from December 4-9. Team Sportstar Mumbai 27 November, 2021 17:55 IST Sneh Rana (left) and Taniya Bhatia will lead India A and India B teams respectively. - GETTY IMAGES Team Sportstar Mumbai 27 November, 2021 17:55 IST The Senior Women's Cricket Challenger Trophy will be played at Dr. Gokaraju Laila Ganga Raju ACA Cricket Complex-DVR Ground, Vijayawada from December 4-9.With most big guns of Indian women's cricket rested, the tournament will begin with a clash between the Sneh Rana-led India A and an India B helmed by Taniya Bhatia. India C will have Shikha Pandey as skipper while Pooja Vastrakar will lead India D.The SquadsIndia A: Sneh Rana (Captain), Shivali Shinde, Lakshmi Yadav, Vrinda Dinesh, Jhansi Lakshmi, Yastika Bhatia, Sushree Dibyadarshani, Mehak Kesar, B. Anusha, S.S. Kalal, Ganga.W, D.D. Kasat, Renuka Singh and Simran Dil Bahadur.India B: Taniya Bhatia (Captain), Anju Tomar, Riya Chaudhary, Palak Patel, Shubha Satish, Harleen Deol, Humeira Kazi, Chandu V Ram, Rashi Kanojiya, G. Trisha, Soumya Tiwari, Meghna Singh, Sarala Devi, Saima Thakoor and Ramyashri.India C: Shikha Pandey (Captain), Muskan Malik, Sweta Verma, Shipra Giri, Tarannum Pathan, Arti Devi, Radha Yadav, C. Prathyusha, Anushka Sharma, Kashvee Gautam, Priyanka Garkhede, R.R. Saha, Dhara Gujjar, Priya Punia and Aishwarya.India D: Pooja Vastrakar (Captain), Amanjot Kaur, Indrani Roy, K. Prathyoosha, S. Meghana, Divya. G, Ayushi Soni, Kanika Ahuja, Keerthi James, Rajeshwari Gayakwad, Sanjula Naik, Monica Patel and Ashwini Kumari. Read more stories on Cricket. For more updates, follow Sportstar on :