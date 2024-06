SL vs SA T20 World Cup 2024 Dream11 Prediction: Sri Lanka vs South Africa predicted XI, fantasy team picks, squads

Sri Lanka and South Africa will start the proceedings in Group D with their encounter at the Nassau County Cricket Stadium in New York on Monday.

Here are the predicted lineups for the two teams:

Predicted XIs

Sri Lanka: Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Sadeera Samarawickrama (wk), Charith Asalanka, Angelo Mathews, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga (c), Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalage.

South Africa: Quinton de Kock (wk), Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen, David Miller, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi.

SL vs SA DREAM ELEVEN PREDICTION WICKETKEEPERS Heinrich Klaasen (c), Quinton de Kock, Kusal Mendis BATTERS David Miller, Tristan Stubbs ALL ROUNDERS Wanindu Hasaranga BOWLERS Kagiso Rabada, Matheesha Pathirana (vc), Anrich Nortje, Maheesh Theekshana, Nuwan Thushara Team Composition: SL 5-6 SA | Credits Left: 10

SQUADS

Sri Lanka: Wanindu Hasaranga (C), Charith Asalanka (VC), Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Kamindu Mendis, Sadeera Samarawickrama, Angelo Mathews, Dasun Shanaka, Dhananjaya De Silva, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka.

South Africa: Aiden Markram (c), Ottniel Baartman, Gerald Coetzee, Quinton de Kock, Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Marco Jansen, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, David Miller, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs.