LIVE Reactions: Spain wins Euro 2024 final after late Oyarzabal goal

Spain beat England 2-1 in the Euro 2024 final to lift the title for a record fourth time at the Olympiastadion in Berlin Germany. Mikel Oyarzabal scored the winning goal in the 86th minute.

