Paris Paralympics 2024 Opening Ceremony: Full list of flagbearers

The 17th edition of the Summer Paralympics began in Paris with the Opening Ceremony on Wednesday.

The Paris Games will feature 549 events across 22 sports and conclude on September 8.

Here is the complete list of country-wise flagbearers for the opening ceremony:

Afghanistan - Ebrahim Danishi (Para Taekwondo)

South Africa - Mpumelelo Mhlongo (Para Athletics), Kat Swanepoel (Para Swimming)

Algeria - Mohamed Berrahal (Para Athletics), Safia Djelal (Para Athletics)

Germany - Edina Mueller (Para Canoe), Martin Schulz (Para Triathlon)

Angola - Juliana Ngleya Moko (Para Athletics), Abraao Abreu Sapalo (Para Athletics)

Saudi Arabia - Ghaliah Alanazi (Para Table Tennis), Abdulrahman Alqurashi (Para Athletics)

Argentina - Hernan Barreto (Para Athletics), Coty Garrone (Para Table Tennis)

Armenia - Smbat Karapetyan (Para Athletics), Greta Vardanyan (Para Powerlifting)

Aruba - Elliott Andre Loonstra (Para Taekwondo)

Austria - Henriett Koosz (Para Badminton), Pepo Puch (Para Equestrian)

Azerbaijan - Imamaddin Khalilov (Para Taekwondo), Lamiya Valiyeva (Para Athletics)

Bahrain - Rooba Alomari (Para Athletics), Husain Mohamed (Para Athletics)

Bangladesh - Joma Akter (Para Archery), Al Amin Hossain (Para Archery)

Barbados - Antwahn Boyce-Vaughan (Para Swimming)

Belgium - Manon Claeys (Para Equestrian), Joachim Gerard (Wheelchair Tennis)

Benin - Marina Charlotte Houndalowan (Para Athletics)

Bermuda - Jessica Cooper Lewis (Para Athletics)

Bhutan - Kinley Dem (Para Shooting)

Bosnia & Herzegovina - Safet Alibasic (Sitting Volleyball)

Botswana - Gloria Majaga (Para Athletics), Edwin Masuge (Para Athletics)

Brazil - Gabriel Geraldo Dos Santos Araujo (Para Swimming), Elizabeth Rodrigues Gomes (Para Athletics)

Bulgaria - Stela Eneva (Para Athletics)

Burkina Faso - Rahinatou Mone (Para Athletics)

Burundi - Adeline Mushiranzigo (Para Athletics), Remy Nikobimeze (Para Athletics)

Cabo Verde - Marilson Fernandes Semedo (Para Athletics), Heidilene Patricia Oliveira Lopes (Para Athletics)

Cambodia - Vun Van (Para Athletics)

Cameroon - Yves Noe Batifi Loumou (Para Athletics), Marie Antoinette Dassi (Para Taekwondo)

Canada - Patrick Anderson (Wheelchair Basketball), Katarina Roxon (Para Swimming)

Central African Republic - Veronica Ndakara (Para Athletics)

Chile - Camila Campos (Para Powerlifting), Francisco Cayulef (Wheelchair Tennis)

China - Haiyan Gu (Wheelchair Fencing), Yongkai Qi (Para Powerlifting)

Cyprus - Karolina Pelendritou (Para Swimming)

Colombia - Paula Andrea Ossa Veloza (Para Cycling Track and Road), Carlos Daniel Serrano Zarate (Para Swimming)

Congo - Emmanuel Grace Mouambako (Para Athletics), Mireille Nganga (Para Athletics)

Democratic Republic of Congo - Paulin Mayombo Mukendi (Para Athletics), Nancy Nsenga Sala (Para Athletics)

Korea - Yong Beom Choi (Para Canoe)

Costa Rica - Andres Molina (Para Taekwondo), Maria del Pilar Riveros (Para Archery)

Côte d’Ivoire - Adou Herve Ano (Para Powerlifting)

Croatia - Andela Muzinic Vincetic (Para Table Tennis), Dino Sinovcic (Para Swimming)

Cuba - Omara Durand Elias (Para Athletics), Robiel Yankiel Sol Cervantes (Para Athletics)

Denmark - Tobias Thorning Joergensen (Para Equestrian), Katrine Kristensen (Para Equestrian)

Dominican Republic - Darlenys de la Cruz Severino (Para Athletics), Jesus Manuel Rodriguez Vallejo (Para Powerlifting)

Egypt - Rehab Ahmed (Para Powerlifting), Ali Elzieny (Para Rowing)

El Salvador - Herbert Aceituno (Para Powerlifting), Rebeca Duarte (Boccia)

UAE - Ahmed Albedwawi (Para Cycling Track & Road), Maryam Alzeyoudi (Para Athletics)

Ecuador - Jimmy Caicedo (Para Athletics), Kiara Rodriguez (Para Athletics)

Eritrea - Sibhatu Kesete Weldemariam (Para Athletics)

Spain - Marta Arce Payno (Para Judo), Alvaro Valera (Para Table Tennis)

Estonia - Laura-Liis Juursalu (Para Triathlon), Robin Liksor (Para Swimming)

Ethiopia - Yayesh Gate Tesfaw (Para Athletics), Yitayal Silesh Yigzaw (Para Athletics)

Fiji - Irene Mar (Para Taekwondo)

Finland - Laura Kangasniemi (Para Equestrian), Leo-Pekka Tahti (Para Athletics)

Gabon - Audrey Fabiola Mengue Pambo (Para Athletics), Davy Rendhel Moukagni Moukagni (Para Athletics)

Gambia - Fatou Sanneh (Para Athletics), Malang Tamba (Para Athletics)

Georgia - Akaki Jintcharadze (Para Powerlifting)

Ghana - Tahiru Haruna (Para Powerlifting), Zinabu Issah (Para Athletics)

Great Britain - Terry Bywater (Wheelchair Basketball), Lucy Shuker (Wheelchair Tennis)

Greece - Theodora Paschalidou (Para Judo), Emmanouil Stefanoudakis (Para Athletics)

Grenada - Ishona Charles (Para Athletics), Tyler Smith (Para Athletics)

Guatemala - Juan Diego Blas Fernandez (Para Archery), Ericka Violeta Esteban Villatoro (Para Athletics)

Guinea - Kadiatou Bangoura (Para Athletics), Yamoussa Sylla (Para Athletics)

Guinea-Bissau - Games Volunteer

Haiti - Ywenson Registre (Para Athletics)

Honduras - Olvin Cruz (Para Swimming)

Hong Kong, China - Ho Yuen Chan (Para Badminton), Ting Ting Wong (Para Table Tennis)

Hungary - Fanni Illes (Para Swimming), Bence Mocsari (Para Triathlon)

India - Sumit Antil (Para Athletics), Bhagyashri Jadhav (Para Athletics)

Indonesia - Muhammad Fadli Imammuddin (Para Cycling Track & Road), Leli Marlina (Para Table Tennis)

Islamic Republic of Iran - Seyedmohammadreza Mirshafiei (Para Shooting), Hajar Safarzadeh Ghahderijani (Para Athletics)

Iraq - Faris Al-Ageeli (Para Powerlifting), Fatimah Suwaed (Para Athletics)

Ireland - Orla Comerford (Para Athletics), Colin Judge (Para Table Tennis)

Iceland - Mar Gunnarsson (Para Swimming), Sonja Sigurdardottir (Para Swimming)

Israel - Lihi Ben David (Goalball), Adam Berdichevsky (Wheelchair Tennis)

Italy - Luca Mazzone (Para Cycling Road), Ambra Sabatini (Para Athletics)

Jamaica - Theodor Rahjane Thomas (Para Athletics)

Japan - Daiki Ishiyama (Para Athletics), An Nishida (Para Swimming)

Jordan - Asma Issa (Para Powerlifting), Abdelkareem Mohmmad Ahmad Khattab (Para Powerlifting)

Kazakhstan - Sevda Aliyeva (Para Shooting), Berik Izmaganbetov (Sitting Volleyball)

Kenya - Samwel Mushai Kimani (Para Athletics), Asiya Sururu (Para Rowing)

Kyrgyzstan - Mamatibraim Suranov (Para Judo)

Kiribati - Ongiou Timeon (Para Athletics)

Kosovo - Grevist Bytyci (Para Athletics)

Kuwait - Faisal Sorour (Para Athletics)

Lao People’s Democratic Republic - Ken Thepthida (Para Athletics)

Lesotho - Zimesele Khamoqane (Para Athletics), Litsitso Khotlele (Para Athletics)

Latvia - Diana Krumina (Para Athletics), Rihards Snikus (Para Equestrian)

Lebanon - Arz Zahreddine (Para Athletics)

Liberia - Jutomu Kollie (Para Athletics), Angie Myers (Para Athletics)

Libya - Ghazalah Alaqouri (Para Powerlifting), Waleed Ashteebah (Para Athletics)

Lithuania - Gabriele Cepaviciute (Para Swimming), Donatas Dundzys (Para Athletics)

Luxembourg - Tom Habscheid (Para Athletics), Katrin Kohl (Para Athletics)

Macao, China - Hao Lei Chio (Para Athletics)

North Macedonia - Games Volunteer

Malaysia - Bonnie Bunyau Gustin (Para Powerlifting), Nur Suraiya Muhamad Zamri (Para Cycling Road And Track)

Malawi - Moses Misoya (Para Athletics), Estere Nagoli (Para Athletics)

Maldives - Abdul Razzag Abdul Samad (Para Athletics), Fathimath Ibrahim (Para Athletics)

Mali - Samba Coulibaly (Para Athletics), Korotoumou Coulibaly (Para Athletics)

Malta - Antonio Flores (Para Athletics), Maja Theuma (Para Swimming)

Morocco - Najwa Awane (Wheelchair Tennis), Hicham Lamlas (Blind Football)

Mauritius - Noemi Alphonse (Para Athletics), Roberto Michel (Para Athletics)

Mexico - Salvador Hernandez Mondragon (Para Athletics), Fabiola Ramirez Martinez (Para Swimming)

Republic Of Moldova - Larisa Marinenkova (Para Powerlifting), Gheorghe Spinu (Para Athletics)

Mongolia - Oyun-erdene Buyanjargal (Para Archery), Sodnompiljee Enkhbayar (Para Powerlifting)

Montenegro - Luka Bakic (Para Table Tennis), Maja Rajkovic (Para Athletics)

Mozambique - Edmilsa Governo (Para Athletics)

Myanmar - Soe Pea (Para Athletics)

Namibia - Lahja Ishitile (Para Athletics), Chris Kinda (Para Athletics)

Nepal - Palesha Goverdhan (Para Taekwondo)

Nicaragua - Carlos Alberto Castillo (Para Athletics)

Niger - Ide Oumarou Djabirou (Para Taekwondo)

Nigeria - Lauritta Onye (Para Athletics)

Norway - Salum Ageze Kashafali (Para Athletics), Ida Nesse (Para Athletics)

New Zealand - Anna Grimaldi (Para Athletics), Cameron Leslie (Para Swimming)

Oman - Sara Al Anburi (Para Athletics), Mohammed Al Mashaykhi (Para Athletics)

Uganda - Dennis Mbaziira (Para Powerlifting), Peace Oroma (Para Athletics)

Uzbekistan - Mokhigul Khamdamova (Para Athletics), Khusniddin Norbekov (Para Athletics)

Pakistan - Haider Ali (Para Athletics)

Palestine - Fadi J S Aldeeb (Para Athletics)

Panama - Rey Melchor Dimas Vasquez (Para Powerlifting), Iveth Del Rosario Valdes Romero (Para Athletics)

Papua New Guinea - Herea Loi (Para Taekwondo), Manega Tapari (Para Taekwondo)

Paraguay - Victor Duarte Adorno (Para Athletics), Melissa Nair Tillner Galeano (Para Athletics)

Netherlands - Daniel Abraham Gebru (Para Cycling Track And Road), Carina De Rooij (Wheelchair Basketball)

Peru - Jorge Arcela (Shooting Para Sport), Pilar Jauregui Cancino (Para Badminton)

Philippines - Agustina Maximo Bantiloc (Para Archery), Ernie Gawilan (Para Swimming)

Poland - Lucyna Kornobys (Para Athletics), Maciej Lepiato (Para Athletics)

Puerto Rico - Amaris Sofia Vazquez Collazo (Para Athletics)

Portugal - Diogo Cancela (Para Swimming), Margarida Lapa (Shooting Para Sport)

Qatar - Ali Radi Arshid (Para Athletics), Sara Hamdi Masoud (Para Athletics)

Refugee Paralympic Team - Guillaume Junior Atangana (Para Athletics)

Romania - Camelia Ciripan (Para Table Tennis), Carol-eduard Novak (Para Cycling Road And Track)

Rwanda - Liliane Mukobwankawe (Sitting Volleyball), Emmanuel Niyibizi (Para Athletics)

St Vincent And The Grenadines - Kentreal Timothy Kydd (Para Swimming)

Solomon Islands - James Ingram Gegeu (Para Taekwondo), Junita Tonowane (Para Taekwondo)

Sao Tome & Principe - Alex Anjos (Para Athletics)

Senegal - Youssoupha Diouf (Para Athletics)

Serbia - Zeljko Dimitrijevic (Para Athletics), Saska Sokolov (Para Athletics)

Sierra - Leone George Wyndham (Para Athletics)

Singapore - Wei Soong Toh (Para Swimming)

Slovakia - Alena Kanova (Para Table Tennis), Patrik Kuril (Para Cycling Road)

Slovenia - Lena Gabrscek (Sitting Volleyball), Henrik Plank (Para Athletics)

Somalia - Mahdi Abshir Omar (Para Athletics)

Sri Lanka - Indika Gamage (Para Athletics), Janani Wickramasingha (Para Athletics)

Sweden - Louise Etzner Jakobsson (Para Equestrian)

Switzerland - Marcel Hug (Para Athletics), Elena Kratter (Para Athletics)

Suriname - Games Volunteer

Syria - Alaa Abdulsalam (Para Athletics)

Chinese Taipei - Po Yen Chen (Para Table Tennis), Ya- Ting Liu (Para Athletics)

Tanzania - Hilmy Shawwal (Para Athletics)

Czechia - Ales Kisy (Para Athletics), Anna Luxova (Para Athletics)

Thailand - Saysunee Jana (Wheelchair Fencing), Athiwat Paeng-Nuea (Para Athletics)

Timor-Leste - Teofilo Freitas (Para Athletics)

Togo - Ayao Severin Kansa (Para Athletics)

Tonga - Meleane Vasitai Leaaepeni Falemaka (Para Athletics)

Trinidad And Tobago - Akeem Stewart (Para Athletics)

Tunisia - Mohamed Farhat Chida (Para Athletics), Maroua Ibrahmi (Para Athletics)

Türkiye - Mahmut Bozteke (Para Taekwondo), Sevilay Ozturk (Para Swimming)

Turkmenistan - Mayagozel Ekeyeva (Para Powerlifting)

Ukraine - Olena Fedota-isaieva (Wheelchair Fencing), Roman Polianskyi (Para Rowing)

Uruguay - Hanna Arias (Para Swimming), Henry Borges (Para Judo)

Vanuatu - Elie Enock (Para Athletics), Ken Kahu (Para Athletics)

Venezuela - Luis Felipe Rodriguez Bolivar (Para Athletics), Lisbeli Marina Vera Andrade (Para Athletics)

Virgin Islands, US - Isaiah Benjamin (Para Athletics)

Vietnam - Hoang Tuyet Loan Chau (Para Powerlifting), Van Cong Le (Para Powerlifting)

Yemen - Naseb Fateh Mohammed Alraoad (Para Athletics)

Zambia - Games Volunteer

Zimbabwe - Tinotenda Nicole Bango (Para Athletics), Kudakwashe Paidamoyo Chigwedere (Para Athletics)

Australia - Madison De Rozario(Para Athletics), Brenden Hall (Para Swimming)

United States - Nicky Nieves (Sitting Volleyball), Steve Serio (Wheelchair Basketball)

France - Alexis Hanquinquant (Para Triathlon), Nantenin Keita (Para Athletics)