Indian sports news wrap, December 20

TENNIS

Rutuja bounces back to beat Sravya

Rutuja Bhosale bounced back from a slow start to beat qualifier Sravya Shivani 3-6, 6-4, 6-1 in the first round of the $25,000 ITF women’s tennis tournament at the MSLTA Centre on Wednesday.

In the pre-quarterfinals, Rutuja will play Daria Kudashova.

Shrivalli Bhamidipaty cruised past Misaki Matsuda of Japan and set up a second round against second seed Ekaterina Makarova.

Pranjala Yadlapalli went down in three sets to qualifier Ekaterina Kazionova.

The results :

Singles (first round): Maria Timofeeva bt Humera Baharmus 6-4, 6-1; Madhurima Sawant bt Saumya Vig 6-2, 6-3; Sahaja Yamalapalli bt Smriti Bhasin 6-2, 6-2; Vicky Van De Peer (Bel) bt Ayano Shimizu (Jpn) 6-2, 6-2; Daria Kudashova bt Elena Jamshidi (Den) 6-1, 6-3; Rutuja Bhosale bt Sravya Shivani 3-6, 6-4, 6-1; Daria Marcinkevica (Lat) bt Honoka Kobayashi (Jpn) 6-2, 2-6, 6-4; Ekaterina Kazionova bt Pranjala Yadlapalli 6-3, 3-6, 6-1; Shrivalli Bhamidipaty bt Misaki Matsuda (Jpn) 6-2, 6-1; Ekaterina Makarova bt Funa Kozaki (Jpn) 6-1, 6-2.

Doubles (pre-quarterfinals): Funa Kozaki & Misaki Matsuda (Jpn) bt Honoka Kobayashi (Jpn) & Vicky Van De Peer (Bel) 6-1, 6-2; Hiromi Abe & Saki Imamura (Jpn) bt Sai Samhitha & Soha Sadiq 6-1, 6-0.

-Kamesh Srinivasan