Nine-time Australian Open champion Novak Djokovic will begins his campaign with a first-round match against Spain’s Roberto Carballes Baena at the Rod Laver Arena in Melbourne on Tuesday.

Casper Ruud, second seed in men’s singles, takes on Czech Republic’s Tomas Machac.

In women’s singles, second-seeded Tunisian Ons Jabeur plays against Czech Republic’s Tamara Zidansek.

Here’s the full list of first-round fixtures for day one of the 2023 Australian Open:

Rod Laver Arena

Women’s Singles - [5] Aryna Sabalenka (BLR) vs Tereza Martincova (CZE) - 5:30AM IST

Women’s Singles - [Q] Katherine Sebov (CAN) vs [4] Caroline Garcia (FRA)

Men’s Singles - [13] Matteo Berrettini (ITA) vs Andy Murray (GBR)

Women’s Singles - Tamara Zidansek (CZE) vs [2] Ons Jabeur (TUN) - 1:30PM IST

Men’s Singles - [4] Novak Djokovic (SRB) vs Roberto Carballes Baena (ESP)

Where to watch 2023 Australian Open in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the Australian Open on the Sony Sports Network and stream the matches live on the SonyLiv app and JioTV.

Margaret Court Arena

Women’s Singles - Garbine Muguruza (ESP) vs [26] Elise Mertens (BEL) - 5:30AM IST

Women’s Singles - Xiyu Wang (CHN) vs [30] Karolina Pliskova (CZE)

Men’s Singles - [LL] Juan Pablo Varillas (PER) vs [12] Alexander Zverev (GER) - Not before 9AM IST

Women’s Singles - Viktoriya Tomova (BUL) vs [12] Belinda Bencic (SUI) - 1:30PM IST

Men’s Singles - Tomas Machac (CZE) vs [2] Casper Ruud (NOR)

John Cain Arena

Men’s Singles - [5] Andrey Rublev (RUS) vs [WC] Dominic Thiem (AUT) - 5:30AM IST

Men’s Singles - [8] Taylor Fritz (USA) vs Nikoloz Basilashvili (GEO) - Not before 7:30AM IST

Women’s Singles - Maryna Zanevska (BEL) vs [9] Veronika Kudermetova (RUS)

Men’s Singles - Yu Hsiou Hsu vs [22] Alex de Minaur (AUS) - Not before 1:30PM IST

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Kia Arena

Men’s Singles - Filip Krajinovic (SRB) vs [9] Holger Rune (DEN)

Men’s Singles - Thanasi Kokkinakis (AUS) vs Fabio Fognini (ITA)

1573 Arena

Men’s Singles - [27] Grigor Dimitrov (BUL) vs Aslan Karatsev (RUS) - 5:30AM IST

Court 3

Women’s Singles - Leylah Fernandez (CAN) vs Alize Cornet (FRA)