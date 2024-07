List of Wimbledon women’s singles champions in Open era: Barbora Krejcikova beats Jasmine Paolini to become champion

Barbora Krejcikova won Wimbledon for her second Grand Slam title with a 6-2, 2-6, 6-4 victory over Jasmine Paolini in the final on Saturday.

Krejcikova is a 28-year-old from the Czech Republic who adds this trophy to her championship at the French Open in 2021.

She was unseeded in Paris back then and was only the 31st of 32 seeds at the All England Club after illness and a back injury this season limited her to a 7-9 record entering this tournament.

Krejcikova is the eighth woman to leave Wimbledon as the champion in the past eight editions of the event. Last year’s champion also is from the Czech Republic: unseeded Marketa Vondrousova, who lost in the first round last week.

Here’s the complete list of women’s singles winners at Wimbledon (since 1968):

YEAR WINNER RUNNER-UP SCORE 2024 Barbora Krejcikova (Czech Republic) Jasmine Paolini (Italy) 6-2, 2-6, 6-4 2023 Marketa Vondrousova (Czech Republic) Ons Jabeur (Tunisia) 6-4, 6-4 2022 Elena Rybakina (Kazakhstan) Ons Jabeur (Tunisia) 3–6, 6–2, 6–2 2021 Ashleigh Barty (Australia) Karolína Plíšková (Czech Republic) 6–3, 6–7(4), 6–3 2020 No competition due to COVID-19 No competition due to COVID-19 No competition due to COVID-19 2019 Simona Halep (Romania) Serena Williams (USA) 6–2, 6–2 2018 Angelique Kerber (Germany) Serena Williams (USA) 6–3, 6–3 2017 Garbiñe Muguruza (Spain) Venus Williams (USA) 7–5, 6–0 2016 Serena Williams (USA) Angelique Kerber (Germany) 7–5, 6–3 2015 Serena Williams (USA) Garbiñe Muguruza (Spain) 6–4, 6–4 2014 Petra Kvitová (Czech Republic) Eugenie Bouchard (Canada) 6–3, 6–0 2013 Marion Bartoli (France) Sabine Lisicki (Germany) 6–1, 6–4 2012 Serena Williams (USA) Agnieszka Radwańska (Poland) 6–1, 5–7, 6–2 2011 Petra Kvitová (Czech Republic) Maria Sharapova (Russia) 6–3, 6–4 2010 Serena Williams (USA) Vera Zvonareva (Russia) 6–3, 6–2 2009 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 7–6(3), 6–2 2008 Venus Williams (USA) Serena Williams (USA) 7–5, 6–4 2007 Venus Williams (USA) Marion Bartoli (France) 6–4, 6–1 2006 Amélie Mauresmo (France) Justine Henin (Belgium) 2–6, 6–3, 6–4 2005 Venus Williams (USA) Lindsay Davenport (USA) 4–6, 7–6(4), 9–7 2004 Maria Sharapova (Russia) Serena Williams (USA) 6–1, 6–4 2003 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 4–6, 6–4, 6–2 2002 Serena Williams (USA) Venus Williams (USA) 7–6(4), 6–3 2001 Venus Williams (USA) Justine Henin (Belgium) 6–1, 3–6, 6–0 2000 Venus Williams (USA) Lindsay Davenport (USA) 6–3, 7–6(3) 1999 Lindsay Davenport (USA) Steffi Graf (Germany) 6–4, 7–5 1998 Jana Novotná (Czech Republic) Nathalie Tauziat (France) 6–4, 7–6(2) 1997 Martina Hingis (Switzerland) Jana Novotná (Czech Republic) 2–6, 6–3, 6–3 1996 Steffi Graf (Germany) Arantxa Sánchez Vicario (Spain) 6–3, 7–5 1995 Steffi Graf (Germany) Arantxa Sánchez Vicario (Spain) 4–6, 6–1, 7–5 1994 Conchita Martínez (Spain) Martina Navratilova (USA) 6–4, 3–6, 6–3 1993 Steffi Graf (Germany) Jana Novotná (Czech Republic) 7–6(6), 1–6, 6–4 1992 Steffi Graf (Germany) Monica Seles (Yugoslavia) 6–2, 6–1 1991 Steffi Graf (Germany) Gabriela Sabatini (Argentina) 6–4, 3–6, 8–6 1990 Martina Navratilova (USA) Zina Garrison (USA) 6–4, 6–1 1989 Steffi Graf (Germany) Martina Navratilova (USA) 6–2, 6–7(1), 6–1 1988 Steffi Graf (Germany) Martina Navratilova (USA) 5–7, 6–2, 6–1 1987 Martina Navratilova (USA) Steffi Graf (Germany) 7–5, 6–3 1986 Martina Navratilova (USA) Hana Mandlíková (Czechoslovakia) 7–6(1), 6–3 1985 Martina Navratilova (USA) Chris Evert (USA) 6–3, 6–7(4), 7–6(3), 6–4 1984 Martina Navratilova (USA) Chris Evert (USA) 7–6(5), 6–2 1983 Martina Navratilova (USA) Andrea Jaeger (USA) 6–0, 6–3 1982 Martina Navratilova (USA) Chris Evert (USA) 6–1, 3–6, 6–2 1981 Chris Evert (USA) Hana Mandlíková (Czechoslovakia) 6–2, 6–2 1980 Evonne Goolagong (Australia) Chris Evert (USA) 6–1, 7–6(4) 1979 Martina Navratilova (USA) Chris Evert (USA) 6–4, 6–4 1978 Martina Navratilova (USA) Chris Evert (USA) 2–6, 6–4, 7–5 1977 Virginia Wade (Great Britain) Betty Stöve (Netherlands) 4–6, 6–3, 6–1 1976 Chris Evert (USA) Evonne Goolagong (Australia) 6–3, 4–6, 8–6 1975 Billie Jean King (USA) Evonne Goolagong (Australia) 6–0, 6–1 1974 Chris Evert (USA) Olga Morozova (Soviet Union) 6–0, 6–4 1973 Billie Jean King (USA) Chris Evert (USA) 6–0, 7–5 1972 Billie Jean King (USA) Evonne Goolagong (Australia) 6–3, 6–3 1971 Evonne Goolagong (Australia) Margaret Court (Australia) 6–4, 6–1 1970 Margaret Court (Australia) Billie Jean King (USA) 14–12, 11–9 1969 Ann Jones (Great Britain) Billie Jean King (USA) 3–6, 6–3, 6–2 1968 Billie Jean King (USA) Judy Tegart (Australia) 9–7, 7–5

