US Open 2023, Day 4 Order of Play: When does Carlos Alcaraz play today?

Carlos Alcaraz and Andy Murray will be in action in the second round of the US Open on the Arthur Ashes Stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on Thursday.

World No. 1 and defending champion Alcaraz faces South Africa’s Lloyd Harris while 2012 winner Murray takes on Bulgarian Grigor Dimitrov.

In women’s singles, second seed Aryna Sabalenka, third seed Jessica Pegula, and fifth seed and last year’s runner-up Ons Jabeur will be in action.

Where to watch US Open 2023 in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of the US Open on Sony Sports Ten 2 & Sony Sports Ten 2 HD, Sony Sports Ten 5 & Sony Sports Ten 5 HD channels while the live streaming will be available on Sony Liv.

Here’s the full list of second-round fixtures (singles only) for day four of US Open 2023:

Arthur Ashe Stadium

Men’s Singles: [19] Grigor Dimitrov (BUL) vs Andy Murray (GBR) - 9:30 PM IST

Women’s Singles: [17] Madison Keys (USA) vs [LL] Yanina Wickmayer (BEL)

Men’s Singles: [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Lloyd Harris (RSA) - 4:30 AM IST

Women’s Singles: [3] Jessica Pegula (USA) vs Patricia Maria Tig (ROU)

Louis Armstrong Stadium

Men’s Singles: [6] Jannik Sinner (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA) - 8:30 PM IST

Women’s Singles: [2] Aryna Sabalenka vs Jodie Burrage (GBR)

Women’s Singles: [26] Elina Svitolina (UKR) vs Anastasia Pavlyuchenkova

Women’s Singles: [13] Daria Kasatkina vs Sofia Kenin (USA) - 4:30AM IST

Men’s Singles: [3] Daniil Medvedev vs Christopher O’Connell (AUS)

Grandstand

Men’s Singles: [WC] John Isner (USA) vs [WC] Michael Mmoh (USA) - 8:30 PM IST

Women’s Singles: [9] Marketa Vondrousova (CZE) vs Martina Trevisan (ITA)

Men’s Singles: [8] Andrey Rublev vs Gael Monfils (FRA)

Women’s Singles: [5] Ons Jabeur (TUN) vs Linda Noskova (CZE)

Court 17

Men’s Singles: [12] Alexander Zverev (GER) vs Daniel Altmaier (GER) - 8:30PM IST

Men’s Singles: [30] Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Stan Wawrinka (SUI)

Women’s Singles: [31] Marie Bouzkova (CZE) vs Petra Martic (CRO)

Women’s Singles: [Q] Greet Minnen (BEL) vs [Q] Sachia Vickery (USA)

Court 5

Women’s Singles: Katie Boulter (GBR) vs [Q] Yafan Wang (CHN) - 8:30PM IST

Men’s Singles: Matteo Berrettini (ITA) vs Arthur Rinderknech (FRA)

Men’s Singles: [23] Nicolas Jarry (CHI) vs [WC] Alex Michelsen (USA)

Court 10

Women’s Singles: Lucia Bronzetti (ITA) vs [Q] Eva Lys (GER)

Men’s Singles: Arthur Fils (FRA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

Men’s Singles: Sebastian Baez (ARG) vs [Q] Felipe Meligeni Alves (BRA)

Court 11

Women’s Singles: [22] Ekaterina Alexandrova vs Lesia Tsurenko (UKR)

Men’s Singles: [16] Cameron Norrie (GBR) vs [Q] Yu Hsiou Hsu (TPE)

Men’s Singles: [26] Daniel Evans (GBR) vs Botic Van De Zandschulp (NED)

Court 12

Men’s Singles: [17] Hubert Hurkacz (POL) vs Jack Draper (GBR) - 8:30PM IST

Women’s Singles: [25] Karolina Pliskova (CZE) vs Clara Burel (FRA)

Court 13

Women’s Singles: [23] Qinwen Zheng (CHN) vs Kaia Kanepi (EST) - 8:30PM IST

Women’s Singles: [14] Liudmila Samsonova vs Tamara Korpatsch (GER)

Men’s Singles: [13] Alex de Minaur (AUS) vs Yibing Wu (CHN)

Court 7

Women’s Singles: Peyton Stearns (USA) vs Clara Tauson (DEN) - 8:30PM IST