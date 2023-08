US Open 2023, Day Three Results: Djokovic, Swiatek progress to third round; Tsitsipas, Ruud knocked out

Novak Djokovic and Iga Swiatek progressed to the third round while Stefanos Tsitsipas suffered a shock defeat at the US Open on Wednesday.

Three-time champion Djokovic defeated Bernabe Zapata Miralles of Spain in straight sets to set up a third-round clash with compatriot Laslo Djere, who beat French qualifier Hugo Gaston.

Iga Swiatek continued her title defense with a 6-3, 6-4 win over Australia’s Daria Saville in a tricky second-round match.

However, seventh-seeded Greek Tsitsipas was yet again subjected to an early exit from the final Major of the year after he lost to Swiss qualifier Dominic Stricker in a five-set thriller.

Last year’s men’s runner-up Casper Ruud too was knocked out of the tournament after 4-6, 7-5, 2-6, 6-0, 2-6 loss to China’s Zhizhen Zhang.

Here’s the complete list of second-round results (singles only) from day three of US Open 2023:

Men

WINNER OPPONENT SCORE [2] NOVAK DJOKOVIC (SRB) BERNABE ZAPATA MIRALLES (ESP) 6-4, 6-1, 6-1 [Q] DOMINIC STRICKER (SUI) [7] STEFANOS TSITSIPAS (GRE) 7-5, 6-7(2), 6-7(5), 7-6(6), 6-3 ZHIZHEN ZHANG (CHN) [5] CASPER RUUD (NOR) 6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2 [9] TAYLOR FRITZ (USA) JUAN PABLO VARILLAS (PER) 6-1, 6-2, 6-2 [10] FRANCES TIAFOE (USA) SEBASTIAN OFNER (AUT) 6-3, 6-1, 6-4 [14] TOMMY PAUL (USA) ROMAN SAFIULLIN 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-3 JIRI VESELY (CZE) [20] FRANCISCO CERUNDOLO (ARG) 7-6(5), 6-2, 3-6, 2-6, 7-6(6) [21] ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA (ESP) JUAN MANUEL CERUNDOLO (ARG) 6-1, 6-4, 6-3 [22] ADRIAN MANNARINO (FRA) FABIAN MAROZSAN (HUN) 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 [WC] BENJAMIN BONZI (FRA) [28] CHRISTOPHER EUBANKS (USA) 7-6(6), 2-6, 6-2, 7-6(7) [32] LASLO DJERE (SRB) [Q] HUGO GASTON (FRA) 6-1, 6-2, 6-3 [Q] BORNA GOJO (CRO) MACKENZIE MCDONALD (USA) 6-3, 6-4, 6-4 [Q] JAKUB MENSIK (CZE) [Q] TITOUAN DROGUET (FRA) 3-6, 6-2, 7-6(1), 6-3 ASLAN KARATSEV ROBERTO CARBALLES BAENA (ESP) 6-2, 4-6, 6-3, 7-6(4) BEN SHELTON (USA) DOMINIC THIEM (AUT) 7-6(1), 1-0, retd. [WC] RINKY HIJIKATA (AUS) MARTON FUCSOVICS (HUN) 6-1, 6-2, 6-1

Women